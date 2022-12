Regionalspital-Verantwortliche kritisieren KSA-Präsident massiv

Konflikt «Unqualifiziert und diffamierend»: Regionalspital kritisiert KSA-Präsident Suter massiv Die Aussage im «TalkTäglich», dass Regionalspitäler am Wochenende keine Notfälle behandelten, trägt KSA-Präsident Peter Suter scharfe Kritik von der Führung des Gesundheitszentrums Fricktal ein. Nun entschuldigt sich Suter, nimmt seine Aussage zurück und will den Konflikt im persönlichen Gespräch bereinigen. Fabian Hägler Jetzt kommentieren 02.12.2022, 19.32 Uhr

Mehr als 20 Minuten lang sprach Peter Suter, Verwaltungsratspräsident des Kantonsspitals Aarau, am 22. November im «TalkTäglich» auf Tele M1 über die Finanzlage des KSA. Eine Aussage sorgt nun, zehn Tage nach der Sendung, für eine Eskalation. Suter behauptete, jedes Regionalspital könne man zu Lasten des KSA finanziell gesunden lassen. Wörtlich sagte er:

«Von Freitagabend bis Montagmorgen werden alle Notfälle nach Aarau gebracht. Das Personal an den Regionalspitälern ist ausgeruht am Montag, unsere Leute sind im anaeroben Zustand, weil sie das Wochenende durchgearbeitet haben. Notfall verstopft, Betten besetzt.»

Dies stiess der Führung des Gesundheitszentrums Fricktal sauer auf, wie ein Schreiben an Suter zeigt, welches der AZ vorliegt. In dem Brief weisen Verwaltungsratspräsidentin Katharina Hirt und CEO Anneliese Seiler die Aussagen des KSA-Präsidenten entschieden zurück. Die Regionalspitäler für das Finanzdebakel in Aarau mitverantwortlich zu machen, sei unwürdig und unfair.

Der KSA-Präsident Peter Suter sprach im «TalkTäglich» über die Finanzlage im Kantonsspital. Tele M1

Führung des Gesundheitszentrums Fricktal greift Suter scharf an

Suters Aussagen zeugten weder von Grösse noch von Fingerspitzengefühl und schon gar nicht von Kenntnis der tatsächlichen Verhältnisse an den Regionalspitälern. Hirt und Seiler halten an die Adresse des KSA-Präsidenten fest:

«Ihre unqualifizierten und diffamierenden Äusserungen entbehren jeglicher Grundlage und werden von uns entschieden und in aller Form zurückgewiesen.»

Das Schreiben ging nicht nur an Suter, sondern unter anderem auch an Regierungsrat Jean-Pierre Gallati, alle Regionalspitäler und die Fricktaler Grossräte. Die Führung des Gesundheitszentrums Fricktal verlangt vom KSA-Präsidenten eine persönliche und öffentliche Richtigstellung seiner Äusserungen. Zudem schreiben Hirt und Seiler, nach diesen Äusserungen stelle man die Zusammenarbeit mit dem KSA grundsätzlich in Frage.

Peter Suter nimmt Aussage zurück und entschuldigt sich

Noch am gleichen Tag, als er den Brief aus dem Fricktal erhielt, antwortete Suter ebenfalls schriftlich. Er schreibt Hirt und Seiler:

«Meine Aussage in der Livesendung Talk Täglich möchte ich zurücknehmen und mich dafür auch entschuldigen.»

Für ein funktionierendes und zukunftsfähiges Gesundheitswesen brauche es verschiedenste Institutionen, die gut zusammenarbeiten. Nur so lasse sich eine wohnortsnahe und integrierte Gesundheitsversorgung erreichen. «Wir alle im Gesundheitswesen, vom Regionalspital bis zum Zentrumsspital/Endversorgerspital, profitieren von einer professionellen Kooperation auf Augenhöhe.»

Suter schreibt, er bedaure seine Aussage, diese werde den Leistungen und der Bedeutung der Regionalspitäler nicht gerecht. «Wir pflegen zahlreiche Kooperationen mit Regionalspitälern, das Spital Zofingen ist sogar Teil unserer Gruppe und wir setzen alles daran, für alle Parteien sinnvolle Synergien weiter voranzutreiben und umzusetzen», hält er fest.

Suter hofft, dass die gute Zusammenarbeit zwischen dem Gesundheitszentrum Fricktal und dem KSA «durch meine unqualifizierte Aussage nicht beeinträchtigt wird». Sorgfalt im Umgang mit Partnern sei ihm sehr wichtig, schreibt Suter und bietet an, «die Situation in einem persönlichen Gespräch zu besprechen und zu bereinigen».

