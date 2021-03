Kompetenzen Wer soll in der Krise entscheiden: Die Kantonsärztin, der Gesundheitsdirektor, oder der gesamte Regierungsrat? Auf nationaler Ebene wurde zuletzt heftig darüber gestritten, ob der Bundesrat in der Coronapandemie zu viel Macht hat und das Parlament mehr Einfluss nehmen soll. Im Aargau fordern FDP und SP, dass künftig der Regierungsrat und nicht die Kantonsärztin über Einschränkungen für die Bevölkerung entscheidet. Fabian Hägler 15.03.2021, 17.55 Uhr

Wann soll Kantonsärztin Yvonne Hummel, wann Gesundheitsdirektor Jean-Pierre Gallati (Mitte), wann die ganze Regierung entscheiden? Andre Albrecht

Dass die Freisinnigen und die Sozialdemokraten gemeinsam einen Vorstoss einreichen, ist im Grossen Rat eher selten. Bei der Frage, wer in der Coronapandemie über Einschränkungen für die Bevölkerung entscheiden soll, spannen FDP und SP aber zusammen. Sie tun dies, weil «Grundrechte wie die persönliche Freiheit und die Handels- und Gewerbefreiheit in der Pandemie drastisch eingeschränkt werden», wie es im gemeinsamen Vorstoss der beiden Fraktionen heisst

Die aktuelle Verordnung zum Epidemiengesetz sieht vor, dass im Aargau die Kantonsärztin diese Einschränkungen erlässt. Yvonne Hummel ist demnach «zuständig für die Anordnung von Massnahmen zur Epidemiebekämpfung gegenüber der Bevölkerung und bestimmten Personengruppen wie auch deren Durchführung unter Mitwirkung der Gemeinden».

FDP und SP: Regierung soll Kompetenzen der Kantonsärztin übernehmen

Dies ist aus Sicht von FDP und SP in der besonderen Lage «nicht stufengerecht und nicht angemessen». Die beiden Fraktionen, die zusammen 44 Ratsmitglieder zählen (SP: 23, FDP: 21), sind der Ansicht, solche Massnahmen müsse der Regierungsrat treffen.

Sie fordern, dass die Regierung die Epidemien-Verordnung ändert und die Kompetenzen, die bisher bei der Kantonsärztin lagen, selber übernimmt. Für die Einschränkung von Grundrechten sei eine gesetzliche Grundlage notwendig, begründen FDP und SP. Die Einschränkung müsse zudem im öffentlichen Interesse liegen und verhältnismässig sein. «Gleichzeitig benötigen wir auch eine demokratische Legitimation», halten die beiden Grossratsfraktionen fest.

Regierung: Kantonsärztin soll in einfachen Situationen selber entscheiden

Der Regierungsrat hält in seiner Antwort fest, mit Blick auf das Ausmass der Pandemie und die massiven Einschränkungen sei der Ruf nach einer breiteren Abstützung und Legitimation von angeordneten Massnahmen nachvollziehbar. Dennoch lehnt die Regierung die Motion von FDP und SP ab und will das Anliegen nur als unverbindliches Postulat prüfen.

Die geforderte Änderung der Epidemien-Verordnung dürfe nicht nur im Licht der Covid-19-Krise betrachtet werden, schreibt die Regierung. Es gebe momentan rund 60 übertragbare Krankheiten, die Massnahmen und Einschränkungen für die Bevölkerung auslösen könnten. Es müsse auch weiterhin möglich sein, «beispielsweise einen Ausbruch von Masern an einer Schule sachgerecht bewältigen zu können».

In einem solchen Fall wäre es nicht sinnvoll, wenn der Regierungsrat zuständig wäre, hier wäre «weiterhin eine Handhabung durch die Kantonsärztin in Form von Verfügungen angebracht», heisst es in der Antwort. Der Regierungsrat will deshalb eine Anpassung der Epidemien-Verordnung prüfen. Demnach soll bei einfacheren Situationen weiterhin die Kantonsärztin, für komplexere Konstellationen hingegen der Gesamtregierungsrat zuständig sein.

Keine Alleingänge von Gesundheitsdirektor und Kantonsärztin

Faktisch werde ein ähnliches Modell im Aargau bereits umgesetzt, ergänzt der Regierungsrat. Entscheide wie am 18. Dezember - damals wurden kurzfristig die Läden geschlossen - seien nicht als Alleingang des Gesundheitsdepartements entstanden. Vielmehr habe darüber der ganze Regierungsrat nach Einbezug aller Departemente und der Staatskanzlei entschieden. Weniger weitreichende Massnahmen wie die Ausweispflicht in Bars und Clubs im Sommer habe die Kantonsärztin allein in Rücksprache mit Gesundheitsdirektor Jean-Pierre Gallati erlassen.

Diese Praxis soll weitergeführt werden, bis klar ist, wie die Epidemien-Verordnung künftig formuliert sein soll. Vorerst wurden Gesundheitsdirektor Gallati und Kantonsärztin Hummel vor Erlass von weitreichenden Massnahmen die anderen Departemente und die Staatskanzlei konsultieren. Zudem werde sich der Gesamtregierungsrat vorgängig damit befassen, heisst es in der Antwort abschliessend.