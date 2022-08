Honorarkürzungen gefährden Recht auf faires Verfahren

Kommentar Willkürliche Honorarkürzungen gefährden das Recht auf ein faires Verfahren Das Bundesstrafgericht rüffelt das Aargauer Obergericht, weil es einem Pflichtverteidiger zu Unrecht das Honorar gekürzt hat. Wenn diese Praxis dazu führt, dass Verteidiger sich in ihrer Arbeit eingeschränkt fühlen, ist das alarmierend. Noemi Lea Landolt 12.08.2022, 05.00 Uhr

Das Obergericht macht regelmässig Schlagzeilen, weil es Pflichtverteidigern ihre Honorare kürzt. Sandra Ardizzone

In einem funktionierenden Rechtsstaat hat es keinen Platz für Willkür. Es muss deshalb aufhorchen lassen, wenn das Bundesstrafgericht dem Aargauer Obergericht bei der Entschädigung von Pflichtverteidigern Willkür vorwirft. Umso mehr, weil es nicht der erste Rüffel ist und es sich nicht um einen Einzelfall, sondern um sechs Fälle handelt. In allen Fällen hat das Obergericht einem amtlichen Verteidiger sein Honorar gekürzt. In allen Fällen geschah dies zu Unrecht.