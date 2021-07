Kommentar Wer in die Ferien will, soll den Corona-Test selber bezahlen Der Ansturm auf Corona-Tests ist derzeit gross. Es braucht grössere Kapazitäten. Wie sie geschaffen werden könnten – unser Kommentar. Eva Berger 07.07.2021, 09.27 Uhr

Viele Schweizerinnen und Schweizer verreisen in die Ferien und müssen sich deshalb testen lassen. Keystone

Spitäler, Apotheken und Arztpraxen haben es derzeit vor allem mit Testwilligen zu tun, die in die Ferien möchten. Für Auslandreisen braucht es in aller Regel einen negativen Covid-19-Test – oder man ist vollständig geimpft oder genesen. Es ist also kein Wunder, werden jetzt, in den Sommerferien, die Anbieter überrannt. Es ist ebenso wenig überraschend, sind die Testwilligen ­frus­triert, wenn sie leer ausgehen. Schliesslich ist der Flug gebucht.