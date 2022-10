Ukrainerin beschimpft Russen als Nazis – das ist doppelt falsch

Kommentar Ukrainerin beschimpft Russen: Wut, Ohnmacht und Trauer können nicht alles rechtfertigen Es mag verständlich sein, dass eine Ukrainerin, die im Aargau lebt, alle Russen als Nazis und Faschisten bezeichnet. Korrekt ist es aber nicht: Juristisch macht sich die Frau der Rassendiskriminierung schuldig, sachlich ist die Aussage falsch - der Kommentar. Fabian Hägler 07.10.2022, 05.00 Uhr

Die Spaltung zwischen der Ukraine und Russland ist in Wirklichkeit viel grösser als auf diesem Foto einer Mauer mit den beiden Flaggen. iStockphoto

«Russen sind Nazis und Faschisten.» Das sagte eine Ukrainerin, die seit Jahren im Aargau lebt, in mehreren Videos, die sie in sozialen Medien postete. Sie wurde deshalb angezeigt und von der Staatsanwaltschaft per Strafbefehl wegen mehrfacher Rassendiskriminierung verurteilt.