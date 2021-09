Schule statt Stammtisch: Wirte sind nicht wichtiger als Kinder

Kommentar Schule statt statt Stammtisch: Politiker sollten endlich ihren Corona-Fokus ändern Die Pandemie bringt Eltern, Kinder und Lehrer an den Anschlag. Der Kanton Aargau ringt um die richtige Covid-Teststrategie an den Schulen. Derweil profilieren sich die Politiker in Bern weiterhin mit der Zertifikatsfrage rund um Beizen. Höchste Zeit, dies zu ändern. Rolf Cavalli 15.09.2021, 21.31 Uhr

Maske, Testen, Quarantäne: Die Bewältigung von Covid ist für Kinder eine neue Herausforderung. Keystone

Bekämen Kinder und Eltern doch nur annähernd so viel Aufmerksamkeit der Politiker wie Wirte und Beizen­besucher – die Relationen in der Bewältigung der Pandemie wären etwas zurechtgerückt.

Selbstverständlich, das Ringen um die richtigen Regeln für den Zugang zu Restaurants, Kinos etc. ist wichtig und alle sind auf die eine oder andere Art betroffen. Doch es fällt auf, wie laut sich Volksvertreter um den Stammtisch bemühen und wie leise die meisten werden, wenn es um die Suche nach dem richtigen Umgang mit Covid an den Schulen geht. Schwarz-Weiss funktioniert im Klassenzimmer halt nicht so gut wie in der Beiz.

Dabei wäre es höchste Zeit, nach dem Zertifikatsentscheid den Fokus auf die Schulen zu richten. Tausende Kinder in Quarantäne, holprige Testregimes, Ungleichbehandlung von Schülerinnen und Schülern – die Herausforderungen sind enorm.

Gefragt sind differenzierte Antworten, aber auch Konsequenz.

Der Regierungsrat sollte den Mut aufbringen, alle Schulen zu verpflichten, Tests wenigstens anzubieten. Die jetzige Lösung ist halb­batzig. Lehrer sollten die Kompetenz haben, schnudernde Schüler, die sich nicht testen lassen wollen, nach Hause zu schicken; sonst sind die braven, gesunden Testwilligen die Bestraften.

Politikerinnen und Politiker aller Couleur sind eingeladen, über diese und andere Vorschläge ernsthaft zu ringen. Auch wenn dies am Stammtisch keinen Applaus garantiert.