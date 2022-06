Es braucht keine Regierungsräte im Salinen-Verwaltungsrat

Kommentar Salzförderung geht auch ohne Politiker: Im Verwaltungsrat der Salinen braucht es keine Regierungsräte Die Kritik an der viertägigen Luxusreise, die sich der Verwaltungsrat der Schweizer Salinen gönnte, ist berechtigt. Sie wäre aber gar nicht nötig, wenn das Gremium, in dem auch der Aargauer Markus Dieth sitzt, richtig zusammengesetzt wäre. Fabian Hägler 23.06.2022, 21.10 Uhr

Streusalzlager in Rheinfelden – die Salinen haben eine Konzession bis 2075 und ein Monopol auf Salzgewinnung und -handel. Kilian J. Kessler

Noch vor wenigen Jahren sass der Finanzdirektor im Bankrat der Aargauischen Kantonalbank, der Energiedirektor nahm Einsitz im Verwaltungsrat der Axpo – so übten die Kantone bei den Unternehmen, die in ihrem Besitz stehen, ihre Vertretung aus. Heute sitzt kein Regierungsrat mehr in den Führungsgremien der Bank und des Energieversorgers. Fachleute statt Politiker: Das ist das Ziel.