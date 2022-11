Kanton eröffnet unterirdische Unterkunft - der Kommentar

Kommentar Privilegien für Ukrainer sind heikel Im Aargau müssen geflüchtete Männer schon bald unterirdisch untergebracht werden. Die Verantwortlichen beim Kanton

müssen aufpassen, dass sie den Eindruck einer Zweiklassengesellschaft nicht weiter zementieren. Noemi Lea Landolt 10.11.2022, 05.00 Uhr

Bereits 2015 haben im unterirdischen Notspital in Muri geflüchtete Männer gelebt. Alex Spichale

Voraussichtlich noch dieses Jahr müssen im Kanton Aargau geflüchtete Menschen unterirdisch untergebracht werden. Dass dieser Tag kommen würde, war absehbar. Dass es wieder Männer sein werden, die in einer Unterkunft ohne Tageslicht leben müssen, nicht unbedingt.

Dieses Jahr sind vor allem Frauen mit Kindern aus der Ukraine geflüchtet. Es ist primär der grossen Solidarität der Bevölkerung zu verdanken, dass im Aargau niemand von den 4600 Ukrainerinnen und Ukrainern in einer unterirdischen Unterkunft wohnen muss.

Im Moment suchen aber auch wieder mehr allein reisende Männer aus anderen Ländern Schutz in der Schweiz. Diese will der Kanton

im unterirdischen Notspital in Muri unterbringen.

Natürlich kommt niemand auf die Idee, zu fordern, anstatt Männern nun Mütter und ihre Kinder in einen Bunker ohne Tageslicht zu stecken. Aber es stellen sich heikle Fragen.

Menschen aus der Ukraine hatten und haben dank dem Schutzstatus S Privilegien, die andere Geflüchtete nicht haben. Diese Unterschiede können bei Betroffenen den Eindruck erwecken, sie seien weniger wert.

Die Verantwortlichen beim Kanton müssen aufpassen, dass sie diesen Eindruck einer Zweiklassengesellschaft durch eigene Entscheide nicht weiter zementieren. Sonst wird plötzlich zu Recht kritisiert, der Kanton behandle Menschen aus der Ukraine anders als Afghanen, Türken oder Iraner.