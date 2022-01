Tierschutzstreit im Aargau: Kontrollen helfen auch den Bauern

Kommentar Kontrollen helfen auch den Bauern: Vertrauen der Bevölkerung basiert auf strengen Tierwohl-Vorschriften Kleinliche Beanstandungen, unverhältnismässige Massnahmen, massiv mehr unangemeldete Kontrollen: Der Bauernverband kritisiert den Veterinärdienst des Kantons massiv. Dieser entgegnet, man halte sich bei den Tierschutzkontrollen und den Sanktionen für fehlbare Bauern an die Vorgaben des Bundes - der Kommentar. Fabian Hägler 20.01.2022, 05.01 Uhr

So harmonisch wie hier, als die AZ im Juli 2019 mit dem Veterinärdienst auf einem Hof in Muhen war, verlaufen Tierschutzkontrollen nicht immer. Colin Frei

Voraussichtlich am 22. September wird über die Massentierhaltungs- Initiative abgestimmt. Das Volksbegehren verlangt mehr Tierwohl und strengere Standards. Der Bauernverband Aargau bekämpft die Initiative, letzte Woche sagte Präsident Christoph Hagenbuch am Agrarpolitik-Abend, diese sei unnötig. Hauptargument: Die Schweiz habe bereits ein sehr strenges Tierschutzgesetz.

Es geht nicht darum, jetzt schon zu sagen, ob die Massentierhaltungs- Initiative nötig ist oder nicht. Es geht auch nicht darum, von aussen Streitfälle zu beurteilen und die Schuld für die Konflikte den Bauern oder dem Veterinärdienst zu geben. Von der Forderung der Landwirte – mehr Respekt und Vertrauen – ist nur ein Teil erfüllbar. Respekt im persönlichen Umgang zwischen Kontrolleuren und Bauern ist wichtig. Zu viel Vertrauen wäre hingegen falsch: Kontrollen müssen überraschend sein, wenn sie Wirkung zeigen sollen.

Im Vergleich zur EU und zu anderen europäischen Ländern sind Tierwohl- Vorschriften in der Schweiz schärfer. Doch dieses Argument zieht nur, wenn die Regeln kontrolliert und eingehalten werden. Darauf basiert das Vertrauen der Bevölkerung in die einheimische Landwirtschaft und Werbekampagnen wie «Schweizer Fleisch». Wenn der Bauernverband kritisiert, die Kontrollen des Veterinärdienstes seien zu kleinlich und die Sanktionen bei Verstössen zu hart, könnte er im Abstimmungskampf in Erklärungsnotstand geraten.