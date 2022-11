Ein Fall für die Intensivstation: Kommentar zum KSA-Finanzdebakel

Kommentar Intensivstation statt Fitnessprogramm: Jetzt hilft dem Patienten KSA nur noch eine Radikalkur Aus einem 25 Millionen-«Fitnessprogramm» ist in kürzester Zeit ein 240-Millionen-Hilfeschrei geworden. Wie konnte es soweit kommen? Und was muss jetzt passieren? Ein Kommentar zum Finanzdebakel des Kantonsspitals Aarau (KSA). Rolf Cavalli 2 Kommentare 18.11.2022, 14.16 Uhr

Man reibt sich die Augen. Keine drei Monate ist es her, als die KSA-Verantwortlichen ihrem Spital ein Sparprogramm von 25 Millionen Franken auferlegten. «Fitnessprogramm» nannten sie es euphemistisch, um es möglichst klein und harmlos aussehen zu lassen. Der neue KSA-Chef Anton Schmid sagte damals im AZ-Interview, die Massnahme sei nötig, «wenn wir gemäss Finanzplan für das Jahr 2023 auf Kurs bleiben wollen». Der KSA-Chef betonte zugleich die Überzeugung, «aus eigener Kraft alles daranzusetzen, den Finanzplan einzuhalten».

Grossbaustelle Kantonsspital Aarau: Hier entsteht der Neubau (Foto vom 16.9.2022) Rolf Cavalli

Aus heutiger Sicht klingen das sogenannte «Fitnessprogramm» von 25 Millionen Franken und die Erklärung dazu wie ein Hohn oder bestenfalls hohl: Das KSA steht finanziell am Abgrund, braucht 240 Millionen Franken vom Kanton, ansonsten muss das grösste Aargauer Spital die Bilanz deponieren.

So weit wird es natürlich nicht kommen: Die Finanzhilfe von fast einer Viertelmilliarde Franken Steuergelder ist alternativlos. Der Kanton ist politisch und höchstwahrscheinlich auch von Gesetzes wegen – das wird noch juristisch geklärt – verpflichtet, das Spital zu retten. Sonst gefährdet er die gesundheitliche Grundversorgung im Aargau.

Einfach den Kopf in den Sand gesteckt?

Die erste Frage, die sich stellt: Wie kann es sein, dass die Spitalchefs an einem «Fitnessprogramm» herumdoktern, während der Patient KSA längst reif für die Intensivstation war? Wurde der Öffentlichkeit Sand in die Augen gestreut oder haben die Verantwortlichen einfach den Kopf in den Sand gesteckt? Die ersten Stellungnahmen von KSA und Regierungsrat geben dazu noch keinen Aufschluss.

Eine gute Nachricht, dies als Zwischenbemerkung, gibt es an diesem schwarzen Tag des Aargauer Gesundheitswesens: Dank der gesunden Kantonsfinanzen mit den entsprechenden Reserven wird die 240-Millionen-Hilfe zwar das Jahresergebnis erheblich belasten, aber den Finanzhaushalt der öffentlichen Hand nicht erschüttern. Mit anderen Worten: Der Kanton Aargau kann sich das Finanzdebakel des KSA für dieses eine Mal leisten.

Es wäre allerdings fatal, damit zur Tagesordnung überzugehen. Das machen Gesundheitsdirektor Jean-Pierre Gallati und sämtliche Parteien in ihren ersten Stellungnahmen zurecht deutlich.

Keine Tabus mehr: Alles muss hinterfragt werden

Der 18. November 2022 muss als eine Zäsur in die Geschichte des KSA eingehen, ja in jene der Aargauer Gesundheitspolitik insgesamt. Nachdem man jahrelang gehofft hat, es komme gut, muss nun alles hinterfragt werden, es darf keine Tabus geben.

Personell : 2019 wurde der Verwaltungsratspräsident ausgewechselt, 2021 der CEO; beide Neuen mit Vergangenheit am Kantonsspital Baden, was als eine Art Vertrauensbonus galt. Sie haben den schlingernden Tanker KSA aber nicht auf Kurs bringen können, im Gegenteil. Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die Strategie. Ob sein Präsident Peter Suter die Konsequenzen ziehen und gehen muss oder das Vertrauen für einen Neuanfang nochmals bekommt, wird sich bald zeigen. Auch die Zusammensetzung der eben erst neu gebildeten Geschäftsleitung muss nochmals auf den Prüfstand.

: 2019 wurde der Verwaltungsratspräsident ausgewechselt, 2021 der CEO; beide Neuen mit Vergangenheit am Kantonsspital Baden, was als eine Art Vertrauensbonus galt. Sie haben den schlingernden Tanker KSA aber nicht auf Kurs bringen können, im Gegenteil. Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die Strategie. Ob sein Präsident Peter Suter die Konsequenzen ziehen und gehen muss oder das Vertrauen für einen Neuanfang nochmals bekommt, wird sich bald zeigen. Auch die Zusammensetzung der eben erst neu gebildeten Geschäftsleitung muss nochmals auf den Prüfstand. Strategisch : Einfach einen Sündenbock zu bestimmen und diesen abzustrafen, wäre zu kurz gegriffen. Wenn eine Organisation wie das KSA seit nunmehr neun Jahren Jahr für Jahr ihr Finanzziel verfehlt, hat sie möglicherweise nicht nur ein Führungsproblem, sondern offensichtlich die falsche Strategie. Kritiker haben es schon länger gesagt, jetzt haben sie es schwarz auf weiss: Das KSA lebt auf zu grossem Fuss, seine Ansprüche sind schlicht nicht finanzierbar. Wovon sich das KSA konkret verabschieden muss, von welchen teuren spezialisierten Leistungen etwa, wird in den nächsten Monaten analysiert und ausgehandelt werden müssen.

: Einfach einen Sündenbock zu bestimmen und diesen abzustrafen, wäre zu kurz gegriffen. Wenn eine Organisation wie das KSA seit nunmehr neun Jahren Jahr für Jahr ihr Finanzziel verfehlt, hat sie möglicherweise nicht nur ein Führungsproblem, sondern offensichtlich die falsche Strategie. Kritiker haben es schon länger gesagt, jetzt haben sie es schwarz auf weiss: Das KSA lebt auf zu grossem Fuss, seine Ansprüche sind schlicht nicht finanzierbar. Wovon sich das KSA konkret verabschieden muss, von welchen teuren spezialisierten Leistungen etwa, wird in den nächsten Monaten analysiert und ausgehandelt werden müssen. Politisch: Dem Regierungsrat sind heute die Hände gebunden. Das KSA gehört zwar zu 100 Prozent dem Kanton, ist aber eine Aktiengesellschaft. Der Regierungsrat kann also nicht einfach so über das Spital bestimmen wie über eine Abteilung in einem eigenen Departement. Deshalb muss die Politik – Regierungsrat wie Parlament – endlich eine Antwort finden, wie die Beteiligten – Spital und Kanton – aus dem Patt heraus kommen. Hilft eine (Teil-)Privatisierung, weil das KSA mit mehr unternehmerischem Druck möglicherweise besser wirtschaftet? Oder muss der Staat im Gegenteil das Spital direkt führen, damit er auch befehlen kann und nicht nur zahlen muss, wie sich im aktuellen Fall zeigt?

So einig sich die Parteien heute sind, dass es so nicht weitergehen kann mit dem KSA, so hart und ideologisch werden sie ringen, wenn es um die konkrete Lösung geht. Wie auch immer diese ausfallen wird: Alles ist besser als die heutige Situation.

2 Kommentare Othmar Buchs vor etwa einer Stunde 2 Empfehlungen Ideologie ist nie lösungsorientiert. Nur sachliche (Be)Wertungen, unvoreingenommene Analysen der begangenen Fehlentscheidungen und der voraussehbaren Entwicklungen und Bereitschaft auf Verzicht (auch politischer Wertungen) können weiterhelfen. Es hilft nur Sachlichkeit, für persönliche Befindlichkeiten und Profilierung ist in so einer Causa null Platz. Und wohl Bedarf, an absolut unabhängiger Aussensicht. 2 Empfehlungen Alle Kommentare anzeigen