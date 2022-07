Sind die Direkzahlungen für Aargauer Bauern gerecht?

Kommentar Direktzahlungen: Wie viel ist gerecht? Aargauer Bauern haben 2021 137 Millionen Franken Direktzahlungen vom Bund erhalten. Gewisse Betriebe erhalten dadurch Summen, bei denen manch eine Angestellte wohl leer schlucken dürfte Livia Häberling 14.07.2022, 05.00 Uhr

Ein Traktor bringt auf einem Salatfeld im Aargau Pflanzenschutzmittel aus. Christian Beutler / Keystone

Mit rund 2,8 Milliarden Franken Direktzahlungen unterstützt der Bund die Schweizer Landwirtschaft jedes Jahr. 2021 sind davon 137 Millionen in den Aargau geflossen, wie Daten des Bundesamts für Landwirtschaft zeigen. Während die Anzahl der Betriebe in den vergangenen fünf Jahren gesunken ist, stieg die Gesamtsumme der ausbezahlten Gelder um 1,3 Millionen Franken an.

Weniger Betriebe erhalten heute also mehr Geld, auch weil sie grössere Flächen bewirtschaften. Dem Bauernverband Aargau reicht das nicht. Er fordert eine Erweiterung des Zahlungs­rahmens: Noch nie hätten die Schweizer Landwirte so viel Leistung für so wenig Geld erbracht.

Gewiss: Wer arbeitet, will und soll dafür entschädigt werden. Auch klar ist, dass die politisch gewollten Direktzahlungen kein Gewinn, sondern ein Umsatzanteil sind, mit dem die Landwirtinnen und Landwirte auch Mehrkosten für die gewünschten Leistungen bezahlen müssen. Trotzdem erhalten gewisse Betriebe bereits heute Summen, bei denen manch eine Angestellte wohl leer schlucken dürfte: 22 Betriebe erhielten 2021 zwischen 200'000 und 300'000 Franken.

Wenn der Aargauer Bauernverband mehr Geld für die Arbeit der Bauern fordert, ist das sein gutes Recht. Ob die Steuerzahler das – gerade angesichts der aktuell ungewöhnlich hohen Teuerung und der unsicheren Wirtschaftsaussichten – goutieren, ist eine andere Frage.