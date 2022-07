Kommentar Der Kanton verbietet Feuerwerke – mögliche Alternativen doch noch gebührend zu feiern Was gibt es für feuerfreie Möglichkeiten, den Nationalfeiertag feierlich zu zelebrieren? Hier finden Sie ein paar Ideen, wie man laut, bunt und eventuell explosiv feiern könnte. Catarina Martins 27.07.2022, 16.41 Uhr

Im Aargau sind Feuerwerke, Höhen- und 1.-August-Feuer in unbefestigten Feuerstellen verboten. Ob es aber am 1. August nun böllert oder nicht, erhitzt mein Gemüt nur teils. Feiern sollten wir den helvetischen Geburtstag trotzdem dürfen.

Eine Wasser-Lichtshow wie in der Gemeinde Zufikon wäre natürlich eine erfrischende Alternative, doch beim aktuellen Wasserstand würde dies kein ideales Zeichen setzen. Wie wäre es daher mit etwas Bewegung und Farbe in einer anderen Form? In Indien feiert man beim Frühlingsfest Holi mit farbigem Pulver, welches man um sich wirft. Das Wasser würde man nur im Nachhinein benötigen.

Konfetti-Kanonen bieten sich ebenfalls als gute Alternative an. Ein Evergreen an Hochzeiten und Babyparties – warum also nicht zum 1. August? Wäre kinder- und tierfreundlich.

Wer jetzt kein Geld für etwas ausgeben möchte, das einmal kurz in die Luft fliegt, könnte stattdessen Erde verwenden. Diese ist momentan eh staubtrocken, noch dazu kostenlos und biologisch abbaubar. Einziger Nachteil: man findet bestimmt noch tagelang Überreste in den Ohren.

Was sich perfekt anbieten würde und wir eh alle in der Pandemie geübt haben, ist Klatschen. Eine Minute lang würdigen wir den Nationalfeiertag. Stört keinen und hat keinerlei Folgewirkung. Natürlich könnten man auch Kuhglocken-Läuten. Die Trychler haben es im letzten Jahr vorgemacht, wie es richtig geht.

Wem alle Vorschläge etwas zu bunt sind, kann ganz traditionell zu Hause die Korken knallen lassen. Bietet zwar weniger Klatsch dafür aber keinerlei Knatsch – ausser Sie verpassen jemanden ein blaues Auge damit.