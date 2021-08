Kommentar Der Aargau startet im Blindflug ins neue Schuljahr Covid-19-Spucktests sind frühestens ab Mitte August wieder verfügbar. Die Verantwortlichen im Kanton Aargau verzichten auf alternative Schutzmassnahmen, um Ausbrüche an Schulen zu verhindern. Damit nehmen sie Schulschliessungen in Kauf. Noemi Lea Landolt 04.08.2021, 05.00 Uhr

Schülerinnen und Schüler der Kantonsschule Zofingen im vergangenen Schuljahr. Britta Gut

Die Coronafallzahlen steigen wieder. Mitschuldig am Anstieg sind auch Personen, die aus den Ferien zurückkehren. Im Aargau haben sich noch nie so viele Infizierte im Ausland angesteckt wie in den letzten Tagen. Und ab nächster Woche sitzen einige dieser Reiserückkehrer wieder in den Klassenzimmern.