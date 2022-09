Aargau hat Ziel erreicht: Lieber Atommüll verpacken als lagern

Kommentar Aargau hat Ziel erreicht: Lieber Atommüll verpacken als ewig lagern Das Atomendlager soll im Kanton Zürich entstehen, die radioaktiven Abfälle sollen aber in Würenlingen verpackt werden – warum das für den Aargau eine gute Lösung ist. Fabian Hägler 12.09.2022, 16.33 Uhr

In Würenlingen wird bereits Atommüll zwischengelagert. zVg

Der Regierungsrat will kein Atomendlager im Aargau: Diese Position hat die Kantonsregierung in den letzten Jahren durchwegs vertreten. Mit dem Entscheid der Nagra, das Endlager in Stadel ZH zu bauen, hat der Aargau dieses Ziel erreicht. Zwar gehören die drei Gemeinden Fisibach, Schneisingen und Siglistorf zum Standortgebiet, sie sind aber nicht direkt betroffen, denn die Oberflächenanlage kommt jenseits der Kantonsgrenze zu stehen.