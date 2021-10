Königsfelden «Wir laufen am Limit»: Psychiatrie kann wegen Personalmangels nur noch 49 von 60 Akutbetten betreiben Die Akutstationen für Erwachsene der Psychiatrischen Dienste Aargau sind überlastet. Die Pflege ist am Anschlag. Betten wurden ausser Betrieb genommen und der Verwaltungsrat hat ein externes Gutachten zur Versorgungssicherheit in Auftrag gegeben. Noemi Lea Landolt Jetzt kommentieren 09.10.2021, 05.00 Uhr

Elf Betten auf den Akutstationen der Erwachsenenpsychiatrie in Königsfelden können seit Anfang September nicht mehr betrieben werden. Britta Gut

Die Pandemie hat Auswirkungen auf die psychische Gesundheit. Immer mehr Aargauerinnen und Aargauer brauchen Hilfe. Vor allem Notfälle und Krisen nehmen zu. «Unsere drei Akutstationen für Erwachsene laufen permanent am Limit und sind eigentlich überlastet», sagt Jean-François Andrey, CEO der Psychiatrischen Dienste Aargau (PDAG).

Bewältigen muss diesen höheren Ansturm das Personal. Oder besser gesagt: das verbleibende Personal. Zum Fachkräftemangel, der bereits vor der Coronapandemie bestand, kamen Kündigungen oder krankheitsbedingte Ausfälle.

Vakante Stellen im Pflegebereich neu zu besetzen, ist schwierig. «Auch externe Firmen, die Personal verleihen, verfügen kaum noch über Fachkräfte», sagt Chefarzt Patrik Roser, der die Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie leitet. Der Markt ist ausgetrocknet.



Fast jedes fünfte Bett ausser Betrieb

Die zunehmende Last verteilt sich auf immer weniger Schultern. «Mitte Juni haben wir deshalb auf Rückmeldung der Pflege erstmals Betten auf den drei Akutstationen reduzieren müssen», sagt Jean-François Andrey. Sechs von 60 Betten wurden auf andere Stationen umverteilt. Bis Ende August hat sich die Lage weiter zugespitzt.

Seit Mitte September können in Königsfelden elf von 60 Akutbetten wegen Personalmangels nicht mehr betrieben werden. Das ist fast jedes fünfte Bett. «Sollten weitere Leute ausfallen oder abgeworben werden, müssen wir die Bettenzahl weiter reduzieren», sagt der CEO.



«Unsere Akutstationen für Erwachsene laufen am Limit», sagt Jean-François Andrey, CEO der Psychiatrischen Dienste Aargau. Alex Spichale

Die PDAG ist nicht die einzige Psychiatrische Klinik, die wegen Personalmangel weniger Patientinnen und Patienten betreuen kann. Im Kanton Bern mussten im Psychiatriezentrum Münsingen und bei den Universitären Psychiatrischen Diensten je eine Akutabteilung für Erwachsene geschlossen werden. Das berichtete das «SRF-Regionaljournal Bern, Freiburg, Wallis».

Notfälle werden immer aufgenommen

Die reduzierten Bettenkapazitäten bei den PDAG hat auch für die Patientinnen und Patienten Folgen. Zwar würden Notfälle immer aufgenommen, sagt Patrik Roser. «Das ist unser Auftrag und diese Akutversorgung ist auch durchgehend gewährleistet. Aber die elf fehlenden Betten setzen uns natürlich enorm unter Druck.»

Die Situation verlangt eine Triage. Sprich: Ob jemand wirklich ein psychiatrischer Notfallpatient ist, der danach ein Bett auf der Akutstation braucht, wird sehr gründlich und genau geprüft. «Die Schwelle, jemanden stationär aufzunehmen, ist im Moment sicher höher», sagt Patrik Roser.

«Die elf fehlenden Betten setzen uns enorm unter Druck», sagt Patrik Roser, Chefarzt Psychiatrie und Psychotherapie. Alex Spichale

Aktuell befinden sich 14 Patientinnen und Patienten auf der Warteliste für einen stationären Platz in der Klinik für Erwachsene. Sie können nicht aufgenommen werden, weil ihre Situation noch zu wenig akut ist. Es gibt dringendere Fälle, die Vorrang haben. Die Situation der Betroffenen, die warten, wird dadurch nicht besser. Gut möglich, dass sie früher oder später selbst zum Notfall werden.



Zum Angebot der Psychiatrischen Dienste Aargau gehören auch Ambulatorien und Tageskliniken, wo Patientinnen und Patienten ebenfalls psychiatrisch versorgt werden können. «Aber natürlich haben wir auch dort eine enorme Zuspitzung gemerkt», sagt Jean-François Andrey. «Nicht nur die stationäre Versorgung ist am Limit.»



Mitarbeitende wenden sich per Brief an Regierungsrat Gallati

Die Verantwortlichen innerhalb der PDAG tauschen sich laut CEO Jean-François Andrey regelmässig aus und überlegen, wie sie die Situation verbessern und die Mitarbeitenden entlasten können. Trotzdem haben sich Pflegefachkräfte mit ihren Sorgen in einem Brief direkt an den zuständigen Regierungsrat Jean-Pierre Gallati gewandt. Jean-François Andrey hat Ende letzte Woche davon erfahren und «bedauert es, dass die Pflege nicht zuerst an die zuständigen Behandlungsverantwortlichen gelangte».



Unabhängig davon habe der Verwaltungsrat der PDAG bereits im August beschlossen, ein externes Gutachten zur Versorgungssicherheit der Akutstationen in Auftrag zu geben, sagt Andrey. Er begrüsst diese Untersuchung. «Es ist sicher nicht schlecht, wenn ein Experte von aussen genau hinschaut und sagt, wie die Versorgung längerfristig sichergestellt werden kann.»



Auch Gesundheitsdirektor Jean-Pierre Gallati sagt auf Anfrage der AZ, er begrüsse das Vorgehen des Verwaltungsrats und pflege mit dem Gremium ein gutes Verhältnis. Die Details der Zusammenarbeit will Gallati allerdings nicht öffentlich ausbreiten.