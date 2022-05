Führungsprobleme bei den Psychiatrischen Diensten Aargau

Königsfelden Externe Untersuchung ortet Führungs- und Kommunikationsprobleme bei den Psychiatrischen Diensten Aargau Die Klinik musste wegen Personalmangels Betten schliessen und hat zwei Mitarbeiterinnen beurlaubt, die Missstände angeprangert haben. Selbst Verwaltungsratspräsident Kurt Aeberhard spricht von einer Führungskrise – er ist aber überzeugt, dass die PDAG gestärkt daraus hervorgehen. Noemi Lea Landolt Jetzt kommentieren 09.05.2022, 05.00 Uhr

Der Verwaltungsrat der Psychiatrischen Dienste Aargau (PDAG) hat die drei Akutstationen für Erwachsene von einem externen Experten untersuchen lassen. zvg

Im letzten Herbst haben meh­rere Mitarbeitende der Psychiatrischen Dienste Aargau (PDAG) in einem Brief an Gesundheitsdirektor Jean-Pierre Gallati Missstände angeprangert. Zwei leitende Mitarbeitende sind daraufhin beurlaubt worden und ihnen wurde ein Hausverbot erteilt.

Der Verwaltungsrat der Klinik hat bereits vor dem Brief eine externe Untersuchung zur Versorgungssicherheit der Akutstationen für Erwachsene in Auftrag gegeben. Auslöser für die Untersuchung waren laut PDAG verschiedene Gründe, darunter ein «ausserordent­liches Ereignis» und die «zunehmende Verschärfung der Versorgungssituation auf den drei Akutstationen».

Anfang Oktober schlug der damalige CEO Jean-François Andrey, der die Klinik in­zwischen verlassen hat, Alarm. Die Akutstationen würden «permanent am Limit laufen» und seien «eigentlich überlastet», sagte er. Wegen Personalmangels mussten die PDAG bis zu 11 der 60 Betten auf den Akutstationen schliessen.

Handlungsbedarf bei der Führung, Kommunikation und Zusammenarbeit

Das ist sieben Monate her. Inzwischen können laut Verwaltungsratspräsident Kurt Aeber­hard nicht nur alle Betten wieder betrieben werden, auch der Untersuchungsbericht liegt vor. Diesen werden die PDAG allerdings nicht veröffentlichen. «Es handelt sich um ein internes Dokument, das dem Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung als Basis für Optimierungen dient», sagt Aeberhard.

PDAG-Verwaltungsratspräsident Kurt Aeberhard. Britta Gut

Er stellt der AZ aber jene Informationen zur Verfügung, die auch die Mitarbeitenden in einem internen Informationsschreiben im April erhalten haben. Die Untersuchung kommt zum Schluss, dass auf den drei betroffenen Akutstationen vor allem bei der Führung, der Kommunikation und der interprofessionellen Zusammenarbeit Handlungsbedarf besteht. Kurt Aeber­hard sagt:

«Die Kommunikation von oben nach unten, aber auch zwischen der Pflege und der Ärzteschaft funktioniert nicht immer durchlässig.»

Es gebe zwar zahlreiche professionelle Gefässe, aber die Frage sei halt, was am Schluss bei den Mitarbeitenden ankomme und wie. Auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Klinik hatten in der Vergangenheit die Kommuni­kation kritisiert. Gegenüber der AZ sagten sie, sie hätten «seit Jahren versucht, die Geschäftsleitung auf Probleme aufmerksam zu machen». Aber sie hätten sich weder gehört noch ernst genommen gefühlt, darum sei es auch zum Brief an Gallati gekommen.

Keine strukturellen Probleme, aber eine Führungskrise

Kurt Aeberhard ist froh, dass die Untersuchung keine strukturellen Probleme auf den drei Akutstationen zu Tage gefördert hat. Der Experte komme zum Schluss, dass «keine systema­tische Gefährdung der Sicherheit von Patientinnen und Patienten auf den Akutstationen» vorliege. Es werde in der Klinik auch nach anerkannten Standards gearbeitet und der Leistungsauftrag werde erfüllt.

«Was wir im Herbst hatten, war eine Führungskrise», sagt Aeberhard. Dem Verwaltungsrat sei es von Anfang an wichtig gewesen, möglichst rasch aus dieser «wirklich schwierigen Stimmung» rauszukommen. Auf Basis des Berichts haben die PDAG bereits verschiedene Massnahmen ergriffen.

Pflegeleitung wird ärztlicher Leitung gleichgestellt

Voraussichtlich im August soll eine vierte, zusätzliche Akutstation in Betrieb genommen werden. Dadurch werde die Versorgungsqualität im Akutbereich erhöht und die bestehenden drei Akutstationen entlastet, sagt Aeberhard.

Die Leitungen Pflege und Fachtherapien sind seit dem 1. Mai direkt dem Klinikleiter Marc Walter unterstellt. Damit wird die Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie auf Stufe Zentren neu ärztlich und pflegerisch gleichgestellt geleitet. Die Pflege sei dadurch näher an den Informationen und könne sich besser einbringen, sagt er.

Stolz ist der Verwaltungsratspräsident auch auf die Modell- und Ausbildungsstation, die im Herbst starten soll. Dort sollen neue Arbeitsmodelle und Organisationswelten getestet werden, beispielsweise eine engere interprofessionelle Zusammenarbeit. Andere Stationen sollen von den Erfahrungen profitieren und bewährte Prozesse übernehmen.

Viele Leitungspositionen werden neu besetzt

Die Untersuchung hat aber auch zu diversen personellen Wechseln geführt. Im Laufe des Jahres werden die Zentrumsleitung, die Funktion des Leitenden Arztes sowie die Stations­leitungen teilweise neu besetzt. Von den Veränderungen betroffen sind auch die beiden beurlaubten Mitarbeiterinnen.

Beide werden nicht mehr in ihre ursprüngliche Position zurückkehren. Aeberhard sagt, er sei froh, dass man mit beiden eine Lösung gefunden habe. Eine Mitarbeiterin werde bis zu ihrer frühzeitigen Pensionierung in anderer Funktion bei den PDAG tätig sein, die andere habe sich entschieden, die Klinik zu verlassen.

Während sich der damalige CEO Jean-François Andrey Ende Oktober nicht zu den Gründen für die Beurlaubung der beiden Mitarbeiterinnen äussern wollte, sagt Aeberhard nun:

«Wir haben sie für die ­Dauer der Untersuchung beurlaubt, weil wir den Bericht nicht beeinflussen wollten.»

Aeberhard ist überzeugt, dass die PDAG gestärkt aus der Führungskrise hervorgehen. Sein Telefon klingle inzwischen seltener, sagt er. «Das zeigt mir, dass wir bereits eine Verbesserung erreicht haben.»

