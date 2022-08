Kölliken: «Soulman» hat jetzt ein eigenes Vereinslokal

Kölliken Gemeinsame Mittagessen gegen die Einsamkeit: Der «Soulman» hat jetzt ein eigenes Vereinslokal Die Kölliker Rahel und David Spielmann haben bisher vor allem Personen aufgesucht, die von Einsamkeit betroffen sind. Nun laden sie diese auch ins neu erstellte Vereinslokal ein. Flurina Sirenio, Zofinger Tagblatt Jetzt kommentieren 18.08.2022, 14.58 Uhr

Rahel und David Spielmann vom Verein Soulman haben die ehemalige Wagnerei in Kölliken umgebaut. Flurina Sirenio / Zofinger Tagblatt

Als Rahel und David Spielmann 2017 ihre sicheren Jobs als Lehrerin und Theaterpädagoge kündigten und einen Verein gründeten, um sich von Einsamkeit betroffenen Menschen zu widmen, hatte der eine oder andere im Umfeld des Ehepaars mit drei Kindern wohl seine Bedenken.

Die beiden waren sich des Wagnisses bewusst. «Am letzten Tag des Crowdfundings Anfang August 2017 musste der festgelegte Betrag von 30'000 Franken erreicht sein, sonst wären die Gelder zu den Spendern zurückgeflossen», erinnert sich Rahel Spielmann. «Mein Bewerbungsschreiben lag bereit. Wäre das Crowdfunding nicht gelungen, hätte ich es tags darauf verschickt.»

Spenden müssen weiterhin fliessen

Doch die finanzielle Starthilfe für den Verein zu bekommen, den sie mit Kollege Patric Neeser gründeten, war nur die erste Hürde. Weiterhin mussten und müssen Spenden fliessen. Das geschah zum Glück. Auch, weil sich fast jeder mit dem Thema identifizieren kann. Sei es aus eigener Erfahrung, jener eines Freundes oder weil eine betagte Angehörige im Altersheim ist und jeden Tag auf Besuch wartet. David Spielmann sagt:

«Die Erfahrung des Einsamseins macht fast jeder einmal im Leben, nur reden tut man selten darüber»

Nachdem sich Finanzen und Organisation – Rahel Spielmann erledigt die Administration, David Spielmann ist als Soulman unterwegs – eingependelt hatten, war Raum da für eine neue Vision. In Kölliken, wo sie seit 2019 wohnen, setzten sie diese in den letzten zwei Jahren um.

Blick von oben auf den Bar-Bereich. Flurina Sirenio / Zofinger Tagblatt

Mit Hilfe eines Investors liessen sie die ehemalige Wagnerei am Kunzhubel, wo einst auch eine Mosterei drin war, zu ihrem Vereinslokal umbauen. Ein Kraftakt, den sie nebst der Arbeit ausführten. Der Handwerker-Geist des Gebäudes wurde bewusst bewahrt. Die Wände zieren Wagenräder, von der Decke hängt ein Kronleuchter aus Eisen.

Es bestehen noch viele weitere Ideen

Bereits findet dort alle zwei Wochen ein Mittagstisch statt für Leute, die nicht immer alleine essen möchten. Das Angebot ist beliebt, die Mittagessen seien gut besucht, sagt der «Soulman». Weiteres wie literarische Lesungen, ein Künstlertreff, ein Konzert oder Kreativnachmittage sind in Planung, vieles weitere existiert als Idee. Auch können die beiden sich vorstellen, das Lokal zu vermieten. Doch ohne Helfer geht es nicht, betont Rahel Spielmann:

«Mit dem Haus ergeben sich gleich viel mehr Arbeiten und wir brauchen mehr helfende Hände»

Sie träumt gar davon, das Lokal irgendwann an gewissen Vormittagen als Café zu betreiben. Aber nicht nur freiwillige Café- und Mittagstisch-Wirte suchen die beiden noch, auch für Gartenarbeiten, Fahrdienste oder den regelmässigen Newsletter könnten sie Unterstützung brauchen. Über ihre Webseite kann man die beiden zudem kontaktieren, wenn man selber in der Wagnerei eine Veranstaltung machen möchte, die ins Konzept passt.

An diesem Tisch trifft man sich unter anderem zum gemeinsamen Mittagessen. Flurina Sirenio / Zofinger Tagblatt Der Handwerker-Geist des Gebäudes wurde bewusst bewahrt. Flurina Sirenio / Zofinger Tagblatt Auch diesen Bereich haben die beiden selber liebevoll dekoriert. Flurina Sirenio / Zofinger Tagblatt So sieht die Kölliker Wagnerei von aussen aus. Flurina Sirenio / Zofinger Tagblatt

Spielmann und sein Soulman-Bus, den er von der Othmarsinger Garage Hächler zur Verfügung gestellt bekam, werden inzwischen von vielen auf der Strasse erkannt. Das Projekt bekam auch schon reichlich mediale Aufmerksamkeit. Zeichen der Anerkennung aber auch Zeichen, dass das Konzept der Spielmanns noch einzigartig ist. Und das, obwohl Einsamkeit eines der bekanntesten Leiden im Land ist.

Im Büssli fährt Spielmann zu den Leuten nach Hause, geht mit ihnen einkaufen oder holt nicht-mobile Personen für den Mittagstisch in der Wagnerei ab. Es geht nicht in erster Linie darum, etwas Aussergewöhnliches zu unternehmen, sondern einfach zusammen zu schwatzen, Zeit zu verbringen. So sagt er:

«Vor allem ältere Leute haben oft keine Aufgabe mehr, aber sie haben viel zu erzählen. Was fehlt, sind Gesprächspartner, die ihnen zuhören»

Zahlreiche Bilder hängen in den beiden Stockwerken des Vereinslokals. David Spielmann hat sie über die letzten 20 Jahre gesammelt. Die inzwischen stattliche Sammlung hat ihn, der selbst malt, auf eine Idee gebracht: «Wir wollen Kunstobjekte aus Abstellkammern befreien, entstauben, in der Wagnerei präsentieren und versteigern.»

So könnten sich Kunstbegeisterte treffen, Kunstobjekte die Hände wechseln und neue Besitzer erfreuen oder gar inspirieren, statt in Truhen ein Dasein zu fristen. Der ganze Erlös kommt «Soulman» zugute.

Am Samstag, 20. August kann das neue Vereinslokal am Kunzhubel 2 in Kölliken von 9 bis 12 Uhr besichtigt werden.

