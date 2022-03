Kölliken: Sek- und Realschüler ziehen in die Turnhalle

Kölliken Für Sek- und Realschüler wird es abenteuerlich: Nach den Sommerferien ziehen sie für ein paar Wochen in die Turnhalle In Kölliken starten die Bauarbeiten an den Schulgebäuden nächstes Jahr, für die Schülerinnen und Schüler stehen aber schon nach den Sommerferien Veränderungen an. Flurina Sirenio, Zofinger Tagblatt Jetzt kommentieren 25.03.2022, 16.01 Uhr

Das Schulareal der Schule Kölliken. ZVG

Das Kölliker Schulareal wird über die nächsten Jahre deutliche Änderungen erfahren. Ältere Gebäude werden umgebaut und an die Anforderungen des Lehrplans 21 angepasst. Das noch junge Schulgebäude am Farbweg erhält einen weiteren Stock und einen Anbau. So lautet zumindest der Plan. Schulraum für künftige Jahrzehnte zu planen, ist für eine Gemeinde nie einfach. Schülerinnenzahlen können schwanken und neue Schulgebäude, die man heute baut, könnten in zehn Jahren wieder halb leer stehen.

Durch die rege Bautätigkeit hat man in Kölliken Gewissheit, dass die Anzahl Schülerinnen und Schüler bis auf weiteres steigen werden. So muss sie entsprechend mehr Schulraum bereitstellen. In die Bezirksschule kommen auch Jugendliche aus Safenwil und Muhen, die Sereal betreibt Kölliken mit Muhen als Kreisschule. Der Gemeinderat verfügt über genug Budget, um die Planung von Erneuerungs- und Erweiterungsarbeiten anzugehen. Drei Planungskredite hat die Gemeindeversammlung in den letzten Jahren hierzu gesprochen.

Der erste betrifft die Planung zur Aufstockung und Erweiterung vom «Farbweg» (392 000 Franken), der zweite die nötigen Sanierungen in den Liegenschaften Berggasse 2, 4 und dem Mehrzweckgebäude (101 000 Franken) und der dritte wurde für ergänzende Massnahmen im Sinne einer Gesamtsanierung des künftigen Mittelstufenschulhauses an der Berggasse 4 (84 500 Franken) gesprochen. Ziel ist, alle Arbeiten aneinander zu reihen, damit die Container, in denen die Schüler während des Bauens unterrichtet werden, gleich über die ganze Zeit gemietet werde können. Das kommt am Ende günstiger.

Noch eine Kindergartenklasse mehr

Jetzt ist mehr zum zeitlichen Ablauf der Bauarbeiten bekannt. Schon ab dem nächsten Schuljahr (August 2022) ist eine 6. Kindergarten-Abteilung nötig. Es existieren zwei Doppelkindergärten auf dem Schulgelände und Ziel ist, irgendwann die 5. und 6. Abteilung als weiteren Doppelkindergarten nebeneinander zu führen. Vorerst bleibt die 5. Abteilung zuoberst im Gemeindehaus, die neue Abteilung Nummer 6 kommt ins Schulhaus, wo künftig vom Kindergarten bis zur 2. Klasse unterrichtet wird (Nummer 1 auf dem Foto).

Während ins altehrwürdige Gebäude (2) nach den Bauarbeiten die 3. bis 6. Klasse einziehen werden, ist das Gebäude gegenüber des Pausenplatzes (3) sowie das «Farbweg» (4) für die ganze Oberstufe (Zyklus 3) reserviert. Baulich wird als erstes der Erweiterungsbau am «Farbweg» angegangen. Gebaut wird aber frühestens nächstes Jahr, den entsprechende Baukredit muss die Gemeindeversammlung noch sprechen. Derzeit befinden sich dort drin erst die Räume für Wirtschaft, Arbeit, Haushalt sowie technisches und textiles Gestalten.

Die Oberstufenschüler werden zu Nomaden

Bis die umgebauten Schulgebäude bereit sind, stehen dem Zyklus 3 abenteuerliche Zeiten bevor. Auf das Provisorium neben der Sportwiese, in dem seit einem Jahr drei Oberstufenklassen in Form einer Lernlandschaft unterrichtet werden, kommt ein zweiter Stock, in den drei weitere Oberstufenklassen hineinkommen. Die Unterrichtsform wird ebenfalls eine Lernlandschaft sein. Weil die Module aber nicht genau auf Schulbeginn geliefert werden können, werden die drei Klassen zunächst ein paar Wochen lang in der Mehrzweckhalle unterrichtet.

Mit wachsenden Schülerzahlen ist die Doppelturnhalle (5), die sich in zwei Turnhallen unterteilen lässt, ebenfalls zu klein geworden. Hier ist ein Anbau vorgesehen, damit eine dritte Turnhalle in Betrieb genommen werden kann. Mehr dazu wird die Bevölkerung an der nächsten Gemeindeversammlung erfahren.

