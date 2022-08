Kölliken: Pionier Samuel Vogel hat den Bio-Siegeszug mitgestaltet

Kölliken Als Bio laufen lernte: Pionier Samuel Vogel hat den Siegeszug der naturnahen Produktion mitgestaltet Zur Jubiläumsfeier der Bioterra-Regionalgruppe Kölliken wird der Biobauer am Sonntag über die Anfänge sprechen. Diese setzten tatsächlich bereits nach dem Zweiten Weltkrieg ein. Flurina Sirenio, Zofinger Tagblatt Jetzt kommentieren 20.08.2022, 16.00 Uhr

Theres und Samuel Vogel haben jahrzehntelang auf dem Kölliker Mattenhof Bio-Landwirtschaft betrieben. Flurina Sirenio

Als Samuel Vogel in den 60er-Jahren zu bauern anfing, gab es noch kein einziges Bio-Label. Es gab nur die grosse Masse, die herkömmliche Landwirtschaft betrieb und jene kleine Gruppe, die biologisch anbaute. Überzeugt davon hatte ihn sein Vater, der, als nach dem Zweiten Weltkrieg Düngemittel aufkamen, Pflanzen und Boden davor verschonen wollte. Vogel erklärt:

«Er fürchtete um die Qualität unserer Rüebli und Kartoffeln»

Der heute 82-Jährige konnte die Bewirtschaftung des Mattenhofs am Kölliker Dorfrand zum Glück der Familie seiner Tochter übergeben. Dass er zu den Bio-Pionieren des Landes gehört, sieht man allein dem Garten an, den seine Frau Theres und er auf dem Hof pflegen: Keine geometrischen Blumenrabättli, sondern ein Nebeneinander von mannshohen Pflanzen und Kräutern, dank denen so manches kreucht und fleucht im Garten.

Am Sonntag wird Samuel Vogel im Rahmen der Bioterra-Jubiläumsfeier beim Dorfmuseum auf die Biobewegung zurückblicken. Zum 75-jährigen Bestehen der Organisation für biologische Gartengestaltung finden das ganze Jahr über Feiern statt. Vogel selber ist als Biobauer Mitglied der Produzenten-Organisation «Biofarm», einer Mitstreiterin von Bioterra.

Studiengruppen und viele Diskussionen

Bioterra, so Samuel Vogel, habe für den Erfolg des Bio-Landbaus eine entscheidende Rolle gespielt. Auch Hans und Martha Suter, die das Salzmehus und heutige Dorfmuseum bewohnten, praktizierten Bio-Landbau und waren enge Freunde von Samuel Vogels Eltern.

«Zu Beginn waren die Bio-Bauern dünn gesät und alle kannten einander», sagt Samuel Vogel. Um sich in chemielosen Agrartechniken weiterzubilden, seien Studiengruppen entstanden. «Wir haben viel diskutiert und gemeinsam Wege gesucht. Darunter etwa, wie biologisch mit Unkraut umzugehen ist, das mit Aufkommen der Pestizide in der herkömmlichen Landwirtschaft weggespritzt wurde.

1947 gegründet, gehört Bioterra zu jenen Vorkämpfer-Organisationen, die unter anderem dazu beitrugen, dass der Begriff «biologisches Produkt» es in den Siebzigern ins Schweizer Rechtssystem schaffte und damit auch eine offizielle Definition erhielt. Samuel Vogel erinnert sich:

«Der Bund wollte die Bezeichnung nicht, er hielt sie für eine Irreführung des Konsumenten»

Solange es keine Definition gab, konnte ein Betrieb auch nicht auf die Einhaltung von Biostandards überprüft werden. «Wir Bio-Organisationen haben dann auf privater Basis ein Kontrollsystem aufgebaut. Dieses wurde später vom Bund unverändert übernommen.» Am Ende sei der Druck der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft EWG, die den Begriff schon verwendete, entscheidend gewesen.

Als Samuel und Theres Vogel 1967 heirateten, übernahmen sie den Hof vom Vater in Pacht. «Meine Generation, die um die 70er-Jahre zu wirken begann, ist die zweite Generation der Bio-Bauern», sagt Samuel Vogel. «Wir Jüngeren wollten, dass sich Bio-Programme auf den Getreidebau und die tierische Produktion ausweiteten.»

Gemeinsame Richtlinien als Voraussetzung

Ein wichtiger Schritt, der ebenfalls in dieser Zeit gemacht wurde: Alle Bio-Produzenten einigten sich auf gemeinsame Richtlinien und schafften damit die Voraussetzungen für den weiteren Siegeszug von Bio-Produkten. Die Nachfrage steigt auch heute noch an, obwohl die Konsumentin mehr bezahlt als für herkömmliche Produkte. «Der Anteil an Bio-Getreide in der Schweiz hat sich in den letzten zwei Jahren verdoppelt», weiss der Kölliker Biobauer.

Durch das geeinte Auftreten von Bioterra und seinen Partnern konnte mit verstärkten Kräften für die Sache gekämpft werden. «Es gab Vorstösse in verschiedenen Kantonen, die etwa verlangten, dass gewisse landwirtschaftliche Schulen nach Bio-Standards unterrichten», erinnert sich Samuel Vogel.

Die grösste Errungenschaft sei zweifelsohne die Sensibilisierung der Konsumenten– nicht nur zu Landwirtschafts- sondern allgemein zu Umweltthemen. Vogel:

«Jahrelang grassierte eine Verarmung der Artenvielfalt, heute kehren dank Fokus auf die Biodiversität seltene Vogelarten zurück.»

In Kölliken etwa hat sich der Neuntöter wieder angesiedelt.

Das 75-Jahr-Jubiläum von Bioterra der Regionalgruppe Aarau-Olten-Zofingen wird am Sonntag, 21. August von 14 bis 17 Uhr beim Dorfmuseum gefeiert. Samuel Vogel referiert um 15 Uhr zur Biobewegung Schweiz.

