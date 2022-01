Gewerbe: Lieferketten und Energiepreise machen viel Bauchweh

Pandemie Aargauer Contact Tracing wird komplett automatisiert – Regierung will Quarantäne aber nicht abschaffen

Isolations- und Quarantäneverfügungen können neu selbstständig erstellt werden. Die Contact-Tracerinnen und Contact-Tracer rufen Infizierte nicht mehr an. Der Regierungsrat regt zudem an, dass die Quarantäne nicht mehr behördlich angeordnet wird. Ganz darauf verzichten will er nicht.