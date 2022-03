Düfte stehen im Zentrum der Aargauer Museen

Klosterhalbinsel Wettingen Museum Aargau eröffnet Museumsjahr an neuem Standort – Düfte stehen im Zentrum Das diesjährige Museumsjahr steht im Aargau unter dem Motto «1000 Düfte». Der Auftakt findet auf der Klosterhalbinsel Wettingen statt, wo Museum Aargau seinen zehnten Standort eröffnet. 21.03.2022, 10.30 Uhr

Der Auftakt zu «1000 Düfte» findet auf der Klosterhalbinsel Wettingen statt. zvg/Montage: AZ

Am 1. April wird im Aargau die Museumssaison zum Jahresthema «1000 Düfte» eröffnet. Dies auf der Klosterhalbinsel Wettingen, die neu zu Museum Aargau gehört. An der öffentlichen Vernissage werden die Highlights präsentiert, die dieses Jahr in den verschiedenen Museen zu bewundern sein werden, so eine Duftbibliothek in Wildegg, Duftkonzerte in Königsfelden und ein Duftschloss in Hallwyl.

Marco Castellaneta, Direktor von Museum Aargau, lanciert die neue Museumssaison zusammen mit Landammann Alex Hürzeler und Roland Kuster, Gemeindeammann Wettingen. Besucherinnen und Besucher sind zur öffentlichen Vernissage auf der Klosterhalbinsel Wettingen eingeladen, wo Museum Aargau seinen zehnten Museumsstandort eröffnet.

Die Vernissage beginnt um 18.15 Uhr beim Gästezentrum und endet um etwa um 20 Uhr mit einem Apéro. Der Eintritt ist frei, die Platzzahl jedoch beschränkt, die Anmeldung bis 30. März ist möglich unter museumaargau.ch oder unter der Telefonnummer 0848 871 200.

Drei Duft-Inszenierungen im Mittelpunkt

Und das sind die Attraktionen im Aargauer Museumsjahr: «Duft & Sprache» verwandelt vom 31. Mai bis 5. Juni die Bibliothek von Schloss Wildegg in eine Duftbibliothek. Parfumeurin Bibi Bigler lässt sich vom Raum zu einer Duftkomposition inspirieren, Autorin Simone Lappert interpretiert diese Düfte literarisch. Jean-Claude Richard, Aromatologe und Mitbegründer Naturkosmetikmarke Farfalla, bespielt die Schlossküche und «verzaubert den Dachstock mit seiner Duft-Installation», wie es in der Medienmitteilung heisst.

Im August locken im Kloster Königsfelden die Duftkonzerte «Duft und Klang». Der international bekannte Aargauer Klavierpoet Oliver Schnyder spielt virtuos Johann Sebastian Bachs Goldberg-Variationen. Der Basler Parfumeur Vincent Micotti umrahmt diese Klänge mit seinen Duftkompositionen. Das Begleitprogramm bietet Führungen, Workshops und Referate.

Zu einem «Duftschloss» wird im September das Schloss Hallwyl: Die drei international tätigen Parfumeure Alexander Lauber, Maya Njie und Luca Maffei interpretieren mit der Inszenierung «Duft und Raum» ausgewählte Räume des Seetaler Wasserschlosses mit ihren Duftkreationen.

Sonderausstellung und Parfum-Workshops

Auf Schloss Hallwyl duftet es nach Pulverdampf, Meeresbrise, Blütenduft und Weihrauch. Je zwei Frauen und Männer der Familie von Hallwyl erinnern sich in der Sonderausstellung «Blütenduft und Pulverdampf – vier Leben, vier Düfte» an einen entscheidenden Moment in ihrem Leben. Parfumeurin Bibi Bigler kreiert für jede Geschichte einen speziellen Duft. Die sinnliche Duftzeitreise führt durch Heerlager, Segelschiff, Ballsaal und Kloster.

Speziell für Familien lanciert Museum Aargau Schnuppertouren durch das Schloss Lenzburg, den Legionärspfad Vindonissa und die Klosterhalbinsel Wettingen. Mit von der Partie sind Schlossdrache Fauchi, Kamel Anissa und Klostermaus Jeremias. Abgerundet wird das Duftjahr 2022 mit thematischen Veranstaltungen, Ateliernachmittagen, Talks sowie digitalen Angeboten. (az/kob)