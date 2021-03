Klimaziele Der Kanton Aargau ist auf Klima-Kurs, muss seine erneuerbare Energie aber noch mehr als verdreifachen Der erste Energie-Fünfjahresbericht zeigt: Die Aargauer Bevölkerung ist beim Strom- und beim Gesamtenergieverbrauch auf Kurs. Doch insbesondere bei Gebäuden und Mobilität sind grosse Anstrengungen nötig, um das ambitiöse Klimaziel zu erreichen. Mathias Küng 18.03.2021, 05.00 Uhr

Es braucht Effizienz, Photovoltaik und Windstrom, sagt der Kanton. Valentin Flauraud/Key

Als der aargauische Grosse Rat 2015 die kantonale Energiestrategie verabschiedete, gab er der Regierung den Auftrag, alle fünf Jahre über die Zielerreichung zu berichten. Der erste Bericht und damit eine Standortbestimmung mit Blick auf das CO2-Gesetz, über das der Souverän am 13. Juni abstimmt, liegt jetzt vor. Er zeigt, der Aargau ist derzeit beim Stromverbrauch, aber auch beim gesamten Energieverbrauch pro Kopf auf Zielkurs, sogar beim Zubau neuer erneuerbarer Energien. Doch die Herausforderungen bleiben gross. Der Stromverbrauch etwa muss weiter jährlich um 0,1 Prozent pro Kopf sinken, damit der Aargau sein Ziel bis 2035 erreicht.

Insbesondere der ab 2020 steiler werdende Zielpfad sowie das nationale Klimaziel "Netto Null bis 2050", das auch der Aargauer Regierungsrat unterstützt, erfordern zusätzliche Massnahmen, wie es im Bericht heisst. Denn die Luft bei der künftigen Zielerreichung wird immer dünner. Das zeigt anschaulich die Grafik über den nötigen Zubau zusätzlicher neuer erneuerbarer Energie.

Ist das Ziel ohne neues Energiegesetz überhaupt erreichbar?

Ist das ohne das abgelehnte neue kantonale Energiegesetz und «nur» mit dem seit 1. März geltenden neuen Förderprogramm Energie überhaupt zu schaffen? Adrian Fahrni, Leiter Abteilung Energie im zuständigen Departement Attiger, ist skeptisch. Auf Förderung zu setzen sei sicher richtig, sagt er, «aber wenn wir das enorme Potenzial gerade der Photovoltaik voll ausschöpfen wollen, braucht es auch verpflichtende Vorgaben». Technisch sei es machbar, aber mit hohen Anfangsinvestitionen verbunden, was viele abschreckt. Fahrni: «Dabei lockt in den meisten Fällen ein positiver Return on Investment, das heisst, meist sind solche Investitionen mittel- bis längerfristig wirtschaftlich interessant.»

Aber sinkt nicht die Versorgungssicherheit, wenn immer mehr Solarstrom im Netz ist, der extrem schwankt? Die Schweiz habe mit ihren Pumpspeicherkraftwerken einen grossen Trumpf, mit dem man Schwankungen gut ausgleichen könne, antwortet Fahrni: «Zudem ist das Wetter nicht überall gleich. Wenn es im Mittelland regnet, kann es sein, dass im Tessin und im Wallis die Sonne scheint. Im europäischen Verbund gilt dies genauso.»

Warum auf Windkraft setzen, obwohl hier bisher nichts erreicht wurde?

Der Aargau setzt weiterhin auf seine vom Grossen Rat ausgeschiedenen fünf Windenergie-Standorte. Erreicht wurde in den letzten Jahren damit aber keine einzige Kilowattstunde Strom. Lohnt es sich überhaupt, gegen derartigen Widerstand dafür zu kämpfen? Ökonomisch rechne es sich unter diesen Umständen nicht wirklich, räumt Fahrni ein, «doch das Potenzial der Windenergie ist da. Wir müssen es ausschöpfen, zumal Windenergiekraftwerke im Winter, wenn der Bedarf besonders hoch ist, viel Strom produzieren. Im Aargau haben wir aktuell zwei gute Projekte, in Burg und auf dem Lindenberg. Zusammen bringen sie fast 40 Gigawattstunden (GWh) pro Jahr. Zum Vergleich: Jährlich brauchen wir einen Zuwachs bei den neuen erneuerbaren Energien von 50 GWh. Das ist also ein spürbarer Beitrag. Ich hoffe, beide kommen zustande.»

Jährlich nötiger Zubau reicht für über 11'000 Haushaltungen

Nebst zusätzlichem Strom, der dereinst den Wegfall des AKW-Stroms wenigstens teilweise ausgleichen soll, muss auch der CO2-Ausstoss sinken. Da hapert es gemäss Energiemonitoring im Mobilitäts- und Gebäudebereich gewaltig. Reichen im Gebäudepark die Anreize für umweltfreundlichen Heizungsersatz und für energetische Sanierungen? Fahrni: «Es braucht diese Anreize unbedingt, die der Kanton schafft, zusammen mit dem neuen Entwicklungsschwerpunkt Klima und der Solaroffensive. Das allein reicht aber nicht, um die Rate der energetischen Sanierungen bei Gebäuden von heute unter einem auf zwei Prozent jährlich zu erhöhen. Dafür brauchen wir zusätzlich das CO2-Gesetz, das vom Regierungsrat unterstützt wird. Es geht nicht ohne zusätzliche Anstrengungen, um das Klimaziel zu erreichen.

50 GWh tönt sehr abstrakt. Für wie viele Haushaltungen würde dieser Strom rechnerisch reichen? Solarstrom fällt ja je nach Tages- und Jahreszeit sowie Witterung unterschiedlich an. Ein Vierpersonenhaushalt mit Elektroherd und Elektroboiler verbraucht jährlich im Schnitt 4500 Kilowattstunden (kWh). 50 GWh (50 Millionen kWh) reichen also für 11'111 solcher Haushalte.

Leute mit kleinem Portemonnaie lehnten Energiegesetz ab

Das ist allerdings mit Aufwand und zusätzlichen Mitteln verknüpft. Die Analyse der Energiegesetzabstimmung im September 2020 hat gezeigt, dass gerade Personen mit kleinem Portemonnaie Nein stimmten. Wie will er sie da für das CO2-Gesetz erwärmen? Fahrni: «Es gibt erstens eine umweltpolitische Motivation. Wir alle sollten uns fragen, welche Schweiz wir kommenden Generationen hinterlassen wollen. Zum zweiten kostet die Energiewende nicht bloss Geld. So wird ein gewichtiger Teil der CO2-Abgabe an Bevölkerung und Wirtschaft zurückverteilt. Weiter bringt sie neue Wertschöpfung in der Schweiz. Wenn wir einheimisches Potenzial ausschöpfen, verbessern wir die CO2-Bilanz und senken gleichzeitig die Abhängigkeit von Ländern, welche Öl und Erdgas exportieren.»

Stromverbrauch sank im ersten Corona-Frühling massiv

Hilft eigentlich der Corona-Lockdown dem Klimaziel? Immerhin nahm die Mobilität zwischenzeitlich massiv ab. Zur Verbrauchsentwicklung von Heizöl, Benzin, Erdgas etc. lägen noch keine Daten für 2020 vor, sagt Adrian Fahrni. Der Elektrizitätsverbrauch sei aber insbesondere während des Frühjahres 2020 stark eingebrochen: im März -4,8 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat, im April -11,9 Prozent, im Mai -9,8 Prozent. Die Zahlen seien aber nicht witterungsbereinigt, «sie berücksichtigen also nicht, ob aufgrund der Temperaturen mehr oder weniger geheizt wurde», so Fahrni. Für den Kanton Aargau könne von einer ähnlichen Entwicklung ausgegangen werden. Die definitiven Zahlen werden im April veröffentlicht.

Das sind die Hauptziele der Energiestrategie

Im Aargau wurden vier Hauptziele definiert: Erstens soll der Energieverbrauch pro Kopf gesenkt werden, zweitens wird eine Stromverbrauchsreduktion pro Kopf angestrebt, drittens soll die erneuerbare Stromproduktion ausgebaut werden, viertens will der Kanton die Versorgungssicherheit weiterhin gewährleisten.