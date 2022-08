FDP will mehr Feuchtgebiete – Umweltverbänden gefällt das

Klimawandel Umweltverbände unterstützen FDP-Forderung für mehr Feuchtgebiete – sammeln aber trotzdem weiter für ihre Gewässer-Initiative Mit einer Motion im Grossen Rat wollen die Freisinnigen weitere 1000 Hektaren im Aargau als Feuchtgebiete ausscheiden. Zugleich sammeln die Umweltverbände Unterschriften für eine Initiative, die fast dasselbe verlangt. Nun signalisieren sie Unterstützung für die FDP, halten aber an ihrem Volksbegehren fest. Fabian Hägler 16.08.2022, 19.30 Uhr

Feuchtgebiet Machme am Klingnauer Stausee. Bild: Pro Natura Aargau

Seit rund einem halben Jahr läuft die Unterschriftensammlung für die Gewässer-Initiative der Umweltverbände. Das Volksbegehren des Aargauischen Fischereiverbandes, der kantonalen Sektionen von Pro Natura, WWF und Bird Life sowie des Landschaftsschutzverbands Hallwilersee verlangt mehr Feuchtgebiete. Kanton und Gemeinden sollen dafür sorgen, dass innert 20 Jahren nach Annahme der Initiative, die zur Sicherung und Stärkung der Biodiversität erforderlichen Bäche, Auen, Moore, Weiher und Teiche geschaffen werden.

Nur wenige Tage nach der Lancierung der Gewässer-Initiative reichte die FDP-Fraktion im Grossen Rat eine Motion ein, die ebenfalls mehr Feuchtgebiete fordert. Anders als die Umweltverbände nennen die Freisinnigen in ihrem Vorstoss eine konkrete Zahl: 1000 Hektaren zusätzliche Fläche sollen zur Förderung der Biodiversität ausgeschieden werden. Sprecher Adrian Meier bestritt Ende Februar gegenüber der AZ, dass die FDP die Umweltverbände kopiert habe und sagte, die Motion führe schneller zum Ziel als die Initiative.

Regierung will FDP-Forderung nur als unverbindliches Postulat aufnehmen

Ende Juni hielt der Regierungsrat fest, er erachte die Stossrichtung der FDP-Forderung im Grundsatz als richtig. Allerdings könne dieses Anliegen nicht allein über den Richtplan erfüllt werden, zudem gebe es offene Fragen in Verbindung mit der Gewässer-Initiative. Deshalb will die Regierung die freisinnige Forderung nur als unverbindliches Postulat entgegennehmen.

Dies bedauern die Umweltverbände, die hinter der Initiative stehen, wie sie am Dienstag in einer Mitteilung schreiben. «Es besteht kein Grund, mit einer Umsetzung der Motion im kantonalen Richtplan weiter zuzuwarten», heisst es in der Mitteilung, die von Pro-Natura-Geschäftsführer Matthias Betsche verschickt wurde. «Der Klimawandel schreitet voran. Hitze und Trockenheit nehmen zu. Es ist Zeit, zu handeln», schreiben die Verbände.

Umweltverbände sammeln weiter – Unterschriften wohl bald beisammen

Würde das Komitee also seine Gewässer-Initiative zurückziehen, wenn die FDP-Motion für mehr Feuchtgebiete im Grossen Rat angenommen würde? Nein, sagt Betsche auf Nachfrage, allein die Überweisung der Motion würde dafür nicht ausreichen. «Das wäre ja nur ein Auftrag an den Regierungsrat, tätig zu werden und einen Vorschlag auszuarbeiten», hält er fest. Betsche sagt aber auch:

«Wir würden uns genau anschauen, wie der Regierungsrat die geforderten 1000 Hektaren zusätzliche Feuchtgebiete schaffen will und dann entscheiden, ob die Initiative noch nötig ist.»

Die Unterschriftensammlung läuft laut Betsche bisher sehr gut, am 3. September gebe es nochmals einen grossen Sammeltag. «Danach würden wir die Unterschriften beglaubigen lassen – ich bin zuversichtlich, dass die nötigen 3000 dann erreicht sein werden.» Der heisse Sommer habe geholfen und die Leute für das Anliegen sensibilisiert, sagt Betsche. «Ich war selber bei einer Sammelaktion am Hallwilersee dabei, wir hatten beim Schiffssteg in Seengen einen Stand und sind auf grosses Verständnis und viel Sympathie für unsere Forderung gestossen.»