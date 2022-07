Daten-Analyse: Immer weniger Wasser in Aargauer Bächen

Klimawandel Aargauer Bäche führen im Sommer immer weniger Wasser: Modelle haben das schon vor über 30 Jahren berechnet Der Kanton Aargau misst von wichtigen Bächen und Flüssen Abflusswerte. Eine Analyse der Daten zeigt, dass Tage mit Niedrigwasser immer häufiger auftreten. Gewisse Tierarten werden deswegen aus der Region verschwinden. Noemi Lea Landolt und Mark Walther Jetzt kommentieren 23.07.2022, 05.00 Uhr

Wegen der Trockenheit und der hohen Temperaturen führen viele Bäche im Aargau zurzeit wenig Wasser. Der Kanton hat die Wasserentnahmebewilligungen bereits für 18 Gewässer sistiert – weitere könnten folgen. Aus der Sissle oder Bünz zum Beispiel dürfen Bauern im Moment kein Wasser entnehmen, um ihre Felder zu bewässern.

Die Sissle gehört zu jenen Bächen im Aargau, die rasch austrocknen, wenn es heiss ist und länger nicht regnet. Das hängt auch mit dem mergeligen bis karstigen Boden im Fricktal zusammen, in dem das Wasser einfacher versickert. Besonders ausgeprägt zeigt sich das jeweils zwischen Oeschgen und Eiken.

Im Juli 2018 ist die Sissle in Sisseln beinahe ausgetrocknet. Nadine Böni

Im laufenden Jahr sind an der Abfluss-Messstation bei Eiken bereits 17 Tage mit Niedrigwasser registriert worden. Von Niedrigwasser wird dann gesprochen, wenn die Abflussmenge jenen Wert unterschreitet, der im langjährigen Mittel an 347 Tagen im Jahr erreicht oder überschritten wurde.

Zur Veranschaulichung: Im langjährigen Durchschnitt hat die Sissle bei Eiken einen Abfluss von 970 Liter pro Sekunde. Bei Niedrigwasser passieren die Messstation nur noch maximal 62 Liter pro Sekunde.

Kein Jahr ohne Niedrigwasser seit 2013

Im Kanton Aargau gibt es über 40 Abfluss-Messstationen an den wichtigsten Gewässern. Die Messdaten werden alle zehn Minuten übertragen und stehen der Öffentlichkeit online als Zeitreihen zur Verfügung. Für die Sissle in Eiken gibt es Daten seit 1977.

Die AZ hat aus den 10-Minuten-Werten, die der Kanton zur Verfügung stellt, für jeden Tag einen Mittelwert gebildet und geschaut, ob dieser Wert unter oder über dem Grenzwert für Niedrigwasser liegt. Die Auswertung zeigt: In den letzten 40 Jahren hat die Anzahl Tage, in denen die Sissle Niedrigwasser führt, zugenommen.

In den 31 Jahren zwischen 1982 und 2012 gab es insgesamt 239 Tage mit Niedrigwasser. In rund jedem zweiten Jahr blieb der Abfluss immer über der kritischen Grenze von 62 Litern pro Sekunde. In den zehn Jahren zwischen 2013 und 2022 hingegen gab es kein Jahr ohne Niedrigwasser. Allein im extrem trockenen Sommer 2018 sind an der Messstation in Eiken 129 Tage mit Niedrigwasser registriert worden.

Abflussmenge bleibt bis im Herbst tief

Im Jahresverlauf zeigt sich, dass Niedrigwasser vor allem in den Sommermonaten vorkommt, wenn es heiss ist und gleichzeitig wenig regnet. In sehr trockenen Sommern wie zum Beispiel 2018 bleibt die Abflussmenge bis weit in den Herbst hinein tief. Im verregneten Sommer 2021 war Niedrigwasser zwar kein Thema. Dafür gab es im Herbst trockene Tage: An 24 Tagen passierten nur noch maximal 62 Liter Wasser pro Sekunde die Messstation in Eiken.

Ein Vergleich der letzten 40 Jahre zeigt, dass Niedrigwasser in den letzten zehn Jahren viel häufiger vorkommt und auch ausgeprägter ist. «Die Daten bestätigen eine Entwicklung, welche die Wissenschaft aufgrund des Klimawandels erwartet hat und die Simulationsmodelle schon vor über 30 Jahren gerechnet haben», sagt Norbert Kräuchi, Leiter der Abteilung Landschaft und Gewässer beim Kanton.

Das Bild, das sich bei der Sissle zeigt, ist auch an anderen Gewässern ersichtlich. Nicht überall ist der Trend so stark ausgeprägt. Ein Grund für die regionalen Unterschiede sei der Boden, sagt Kräuchi. «Im Aaretal und in den Südtälern gibt es speicherfähige Böden. Im Aargauer Jura hingegen ist der Boden mergelig bis karstig und damit sehr durchlässig.» Natürlich spielten auch die Tagesniederschläge eine Rolle. Abendliche Gewitter seien oft sehr lokal.

«Der Trend wird sich fortsetzen»

Norbert Kräuchi ist überzeugt, dass sich der Trend fortsetzen wird. «Wir werden mit zunehmender Trockenheit – und überhaupt Wetterextremen – leben müssen.» Das sei der Preis dafür, «dass wir es in den letzten 40 Jahren verpasst haben, wirksamen Klimaschutz zu betreiben».

Wenn Bäche während Wochen wenig Wasser führen und die Wassertemperatur steigt, bleibt das nicht ohne Folgen für die Tierwelt. Fischarten wie Forellen und Äschen, die empfindlich auf hohe Temperaturen reagieren, werden versuchen, sich woanders anzusiedeln, wo die Bedingungen besser sind. «Deshalb müssen wir dafür sorgen, dass Flüsse und Bäche möglichst durchgängig sind und die Fische wandern können», sagt Norbert Kräuchi.

«Dort, wo das nicht möglich ist, werden gewisse Arten bei uns verschwinden.»

Wenn Fische – wie 2018 – wegen Trockenheit oder hoher Wassertemperaturen verenden, werden Bäche auch abgefischt und die Fische umplatziert. Solche Notmassnahmen seien nur Symptombekämpfung und sehr beschränkt wirksam, sagt Kräuchi.

2018 führte der Kanton zusammen mit den Pächtern an der Sissle eine Notabfischung durch. Dennis Kalt

Nachhaltiger sind Anpassungsmassnahmen, wie sie der WWF und die Abteilung Landschaft und Gewässer aktuell an der Sissle realisieren. Auf einer Teststrecke bei Oeschgen wurde ein Niederwassergerinne gebaut.

Das Niederwassergerinne an der Sissle bei Oeschgen. zvg/Leonardo Rump

Dieses soll dafür sorgen, dass das Wasser bei Niedrigwasser nicht mehr wie heute auf der gesamten Breite fliesst, sondern nur noch in der Mitte im Niederwassergerinne. «Die Fläche, auf der das Wasser versickern oder verdunsten kann, wird so verkleinert», sagt Kräuchi. Eine Erfolgskontrolle wird zeigen, wie sich die Anpassungsmassnahme bewährt. Dass Fischarten verschwinden, werde man auch so nicht verhindern können. «Aber die Durchgängigkeit für Wasserlebewesen wird verbessert.»

Längerfristig müsse in den Klimaschutz investiert werden. «Damit wir in 30, 40 Jahren besser dastehen, müssen wir heute anfangen», sagt Kräuchi. Ein Anfang ist die ganzheitliche Wasserstrategie, die der Kanton Aargau entwickelt und die dafür sorgen soll, dass Wasser auch in Zukunft für Mensch und Natur zur Verfügung steht.

