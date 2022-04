Klimastreik Erweiterung verhindern: Klimaaktivisten besetzen den Steinbruch Gabenchopf bei Brugg Seit Samstagabend demonstrieren Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten beim Steinbruch. Das dazugehörige Zementwerk Siggenthal sei eine der grössten CO2-Quellen der Schweiz, sie fordern darum einen sofortigen Abbau- und Produktionsstopp. Dafür steigen sie in die Bäume. Eva Berger 03.04.2022, 12.39 Uhr

Hoch oben in den Bäumen haben die Klimaaktivistinnen und -aktivisten ihre Waldbesetzung eingerichtet, wie sie am Sonntagmorgen auf verschiedenen Kanälen im Internet bekannt machen. Sie protestieren damit gegen die Erweiterung des Steinbruchs, der Kalkstein an das Zementwerk Siggenthal, ein Teil des Holcim-Konzerns, liefert. Denn dieses sei die grösste CO2-Quelle in der Schweiz, schreiben die Aktivistinnen und Aktivisten.

Die Zementindustrie sei weltweit für 8 Prozent der CO2-Emissionen verantwortlich, was deutlich mehr als der Flugverkehr, mit 2 Prozent, ist, heisst es weiter. Wäre dieser Industrie-Sektor ein Land, so hätten nur die USA und China global einen grösseren Ausstoss.

Der Protest findet in der Rodungszone des Steinbruchs statt, so soll verhindert werden, dass die Grube erweitert wird. Denn: Sie seien gekommen um zu bleiben, künden die Aktivistinnen und Aktivisten an. Aufgrund ihrer Präsenz könne die Holcim keine Bäume roden oder Sprengungen durchführen. Die Zeit der symbolischen Blockaden sei vorbei, so die Klimaschützer.

Die Waldbesetzung bei Brugg ist nach der Besetzung des Steinbruchs de la Colline durch die Klimaaktivisten im Kanton Waadt von Oktober 2020 bis März 2021 die zweite dieser Art in der Schweiz.