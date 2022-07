Vorstoss-Offensive für mehr Klimaschutz

Klima-Artikel Klimaschutz an der Wurzel packen: Druck auf Vermieter, Ladestationen für Mehrfamilienhäuser, mehr Fachpersonal auf dem Bau Linke und Mitte-Grossratsmitglieder wollen mit konkreten Massnahmen gegen konkrete Probleme mehr Klimaschutz erreichen. Eva Berger 15.07.2022, 05.00 Uhr

Der Klima-Artikel, sollte er dereinst in die Kantonsverfassung aufgenommen werden, sieht noch keine Massnahmen vor. Diese beschliesst die Politik zusätzlich – und damit pressiert es den Grünen. «Wir müssen nun alle Hebel in Bewegung setzen, damit wir unseren Verbrauch an fossilen Brennstoffen sofort eindämmen und die Energiewende forcieren», schrieben sie nach der letzten Grossratssitzung vor der Sommerpause in einer Medienmitteilung. Und sie nehmen es an die Hand: fünf Vorstösse haben sie, teilweise zusammen mit Mitgliedern anderer Fraktionen, für mehr Klimaschutz an diesem Sitzungstag eingereicht.

Ausser, dass die Strategie EnergieAargau überarbeitet werden soll verlangen linke und Mitte-Grossratsmitglieder:

Eine Bildungsoffensive für die Gebäudebranche: Wenn alle Öl- und Gasheizungen durch klimafreundlichere Alternativen ersetzt werden müssen und dereinst auf möglichst jedes Dach eine Photovoltaik-Anlage zur Eigenstromproduktion kommt, brauche es beim Bau genügend qualifiziertes Personal. Jonas Fricker (Grüne) fordert darum zusammen mit Gabi Lauper (SP), Gian von Planta (GLP) und Hans-Ruedi Hottiger (parteilos) per Motion, dass der Kanton die Finanzierung einer Bildungsoffensive auf diesem Gebiet übernimmt.

Das Green Datacenter in Lupfig - es gehört zu den modernsten der Welt. Und braucht viel Energie. Philipp Schmidli

Mehr Effizienz für Rechenzentren: Weil die Digitalisierung voranschreitet, werden immer mehr Rechenzentren erstellt. Die neu gebauten Anlagen brauchten aber nicht selten so viel Strom wie ganze Stadtteile, schreibt Jonas Fricker (Grüne) in seiner Interpellation. Zum Beispiel das Green Datencenter in Lupfig. Es wurde im Herbst 2019 eröffnet und gehört zu den modernsten Anlagen der Welt. Der Bauboom hält in der Branche an, so sollen auch im Aargau weitere Zentren angesiedelt werden – also brauche es dort Massnahmen für mehr Effizienz, so Fricker. Er fragt nach, wie der Regierungsrat vorgehen werde.

Ladestationen bei Mehrfamilienhäuser würden Mieterinnen und Mietern den Umstieg auf ein Elektroauto erleichtern, besagt eine Motion. Alex Spichale

Mehr Ladestationen für Elektroautos Privater: In Mehrfamilienhäusern fehle oft die Infrastruktur, um ein Elektroauto aufzuladen. Zeitlich begrenzt soll jetzt die Errichtung solcher Stationen bei Mehrparteiengebäuden mit mindestens vier Wohneinheiten gefördert werden. Das verlangt Gabi Lauper (SP) zusammen mit Grossratsmitgliedern von Grünen, Mitte, GLP, SP und EVP, per Motion.

Mieterinnen und Mieter beim Heizen unterstützen: Von den hohen Heizkosten sind nicht nur Hausbesitzer, sondern auch Mieterinnen und Mieter betroffen. Letztere können sich nicht selber für eine neue Heizung entscheiden, Hausbesitzer aber erhalten Subventionen durch das Gebäudeprogramm, wenn sie sich für den Ersatz ihrer fossilen Heizung entscheiden. Der Regierungsrat soll also aufzeigen, mit welchen Massnahmen Vermieter im Aargau dazu angeregt werden, ihre Immobilien auf erneuerbare Heizsysteme umzurüsten. Zweitens soll die Regierung beantworten, ob sie plane, Haushalte mit niedrigem Einkommen aufgrund steigender Heizkosten kurzfristig zu entlasten.