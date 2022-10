Andreas Glarner fordert Gefängnis für Strassenblockaden

In der Schweiz werden vermehrt Strassen von Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten blockiert. Der Aargauer SVP-Nationalrat Andreas Glarner will nun mit einem Vorstoss härtere Strafen für solche Blockaden durchsetzen. SP-Nationalrätin Gabriela Suter hält nichts von Glarners Ideen, zweifelt aber auch am Erfolg der Blockaden.

Anes Filan Aktualisiert 19.10.2022, 16.00 Uhr