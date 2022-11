Maja Riniker mit Bundesrat Cassis an Klimakonferenz in Ägypten

Klimakrise Nationalrätin Maja Riniker mit Bundesrat Cassis an der Klimakonferenz in Ägypten: «Globalen Herausforderungen begegnet man nur gemeinsam» Die Aargauer FDP-Nationalrätin Maja Riniker konnte Aussenminister Ignazio Cassis an die Weltklimakonferenz in Sharm el Sheikh begleiten. Der AZ erzählt sie, was sie in Ägypten beeindruckte, welche Erkenntnisse sie mitnahm und was sie nachdenklich stimmte. Fabian Hägler Jetzt kommentieren 10.11.2022, 16.15 Uhr

FDP-Nationalrätin Maja Riniker mit Bundesrat Ignazio Cassis (links) und Abenteurer Bertrand Piccard an der Weltklimakonferenz COP27 in Ägypten. zvg / Aargauer Zeitung

Kürzlich war Mitte-Präsidentin Marianne Binder mit Ignazio Cassis in Kiew, nun konnte mit Maja Riniker (FDP) erneut eine Aargauer Nationalrätin mit dem Aussenminister unterwegs. «Wir konnten an der Weltklimakonferenz mehrere Ansprachen von Staatschefs mitverfolgen, zudem gab es diverse Treffen mit Persönlichkeiten, zum Beispiel mit Bertrand Piccard. Es war interessant zu verfolgen, welche Schwerpunkte die Politiker aus den einzelnen Ländern setzen», sagt Riniker.

Zudem habe sie auch einen Einblick in die Organisation einer solchen Riesenkonferenz erhalten: «Da wird zum Beispiel unter den Teilnehmern verhandelt, wer wann spricht, weil der eine Staatschef oder die andere Premierministerin zu einem gewissen Zeitpunkt wieder weiterreisen muss.»

Besuch bei Unicef-Projekt, das von der Schweiz mitfinanziert wird

Bundesrat Cassis führte in Sharm el Sheikh laut Riniker die sogenannten High-Level-Gespräche mit anderen Regierungsvertretern. «Wir als Delegationsmitglieder haben unter anderem das Projekt des Unicef-Caravans besucht, an dem sich auch die Schweiz finanziell beteiligt.» Der sogenannte «Youth For Climate»-Caravan ist ein gasbetriebener Kleinbus, mit dem ein Team von jungen Leuten seit Anfang September durch Ägypten fährt.

Die Aargauer FDP-Nationalrätin Maja Riniker bei einem Besuch des Unicef-Caravans am Rand der Klimakonferenz in Ägypten. zvg / Aargauer Zeitung

Ziel ist es, die Jugend des Landes für den Klimawandel zu sensibilisieren und sie für den Kampf dagegen zu motivieren. «Unser Besuch bei einer Aktion mit dem Caravan wurde sehr geschätzt, die Verantwortlichen freuten sich, dass eine Vertretung des Schweizer Parlaments dabei war», sagt Riniker.

Die FDP-Nationalrätin besuchte auch die audio-visuelle Ausstellung «Waking the Giants» im Pavillon der International Cryosphere Climate Initiative an der Weltklimakonferenz. Für die Ausstellung setzten sich der ägyptische Künstler Aya Tarek und der Schweizer Musiker Simon Petermann mit wissenschaftlichen Erkenntnissen zum Klimawandel auseinander. Sie machten aus Daten zu den schnell schmelzenden Gletschern in den Alpen und zum alarmierend rasch steigenden Meeresspiegel in Alexandria eine künstlerische Performance.

«Nicht alle Staaten verfolgen das 1,5-Grad-Ziel mit dem gleichen Druck»

Auch ein Treffen mit der ganzen Schweizer Verhandlungsdelegation – 15 Personen, die zwei Wochen lang in Sharm el Sheikh sind – stand auf dem Programm. Rinikers Fazit nach dem kurzen Besuch der Weltklimakonferenz fällt so aus:

«Nachdenklich stimmt mich im Kampf gegen den Klimawandel, dass es Staaten gibt, die das 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaübereinkommens nicht mit dem gleichen Druck verfolgen.»

Für Riniker, die für das Jahr 2025 als Nationalratspräsidentin nominiert ist und damit bald höchste Schweizerin werden dürfte, ist klar: «Globalen Herausforderungen begegnet man nur gemeinsam, und wenn alle das gleiche Ziel vor Augen haben.»

