Grüne wollen einen klimapositiven Aargau bis 2040

Klimaerwärmung Grüne wollen einen klimapositiven Kanton bis 2040, SVP lehnt Klimaschutz in der Verfassung ab Bis am Freitag konnten Parteien und Verbände ihre Eingabe zu einem Klimaartikel in der Kantonsverfassung machen. Während die Rechtsbürgerlichen den Paragrafen ablehnen, geht er Grünen und SP zu wenig weit. Eva Berger 29.10.2022, 05.00 Uhr

Eine Klimastreikerin an einer Klimademo in Baden im Mai 2021. Alex Spichale

In der Aargauer Verfassung soll in Zukunft stehen, dass sich Kanton und Gemeinden für die Begrenzung des Klimawandels und für die Anpassung an dessen Auswirkungen einsetzen. Die Klimaziele des Bundes und aus internationalen Abkommen werden dabei berücksichtigt. Ähnliche Verfassungsartikel gibt es bereits in mehreren Kantonen, im vergangenen Sommer haben etwa die Zürcherinnen und Zürcher einem solchen an der Urne zugestimmt.

Vor einem guten Jahr hat der Grosse Rat eine parlamentarische Initiative überwiesen, die einen Klimaparagrafen auch für die Aargauer Kantonsverfassung fordert. Im Juli hat die Kommission für Umwelt, Bau, Verkehr, Energie und Raumordnung (UBV) einen Entwurf in die Vernehmlassung geschickt, bis am Freitag konnten Parteien und Verbände ihre Eingaben machen.

Mit oder ohne konkrete Massnahmen

Gefragt waren sie einerseits, ob der Artikel, wonach sich Gemeinden und Kanton einsetzen, so in die Verfassung soll. Zweitens sollen sie über eine Erweiterung des Paragrafen befinden, der Kanton und Gemeinden dazu verpflichtet, denn auch konkrete Massnahmen umzusetzen.

Der Klimaartikel war im Grossen Rat umstritten. 69 Parlamentarierinnen und Parlamentarier stimmten zu, für die Überweisung waren 60 Stimmen nötig. 59 sagten Nein. Dieser Graben zeigt sich auch in den Anhörungsantworten der Parteien: SVP und EDU sind gegen einen Klimaartikel, die FDP und die Mitte wollen ihn schlank halten, den Linken geht er zu wenig weit.

SVP und EDU: Die bestehenden Bestimmungen genügen

«Die Bundesverfassung sieht bereits einen Artikel zum Umweltschutz vor», schreibt die SVP in ihrer Antwort. Der Kanton solle keine weiteren gesetzlichen Vorgaben festlegen, denn jeder Gesetzesartikel löse weitere Verordnungen, Regelungen, Verbote und Bürokratie aus. Das lehne die SVP ab – stattdessen setze sie auf die «klimafreundliche Eigenverantwortung».

Es bestehe kein zusätzlicher Handlungsbedarf, findet auch die EDU. Weiter sei sie der Meinung, «dass aktuell akutere Handlungsfelder bestehen», heisst es in der Antwort. Die Thematiken Energie, Inflation und Flüchtlinge etwa, seien drängender.

Auch das Gewerbe hält einen Klimaparagrafen für überflüssig, wie der Aargauische Gewerbeverband (AGV) in einer Medienmitteilung schreibt. Es gebe bereits genug Regeln im Klimaschutz. Der AGV sei bereit, sich für konkrete Lösungen zu engagieren, «jedoch nicht für den Ausbau von Paragrafen und leeren Worthülsen in der Verfassung». Ein Klimaartikel hätte reinen Symbolcharakter und sei auch aus diesem Grund abzulehnen.

FDP und Gewerbeverband sind sich nicht einig

Das sehen allerdings die Aargauer Freisinnigen anders. Durch einen Artikel in der Kantonsverfassung erhielten die Zielsetzungen zu den Treibhausgasemissionen das notwendige Gewicht auf einer übergeordneten politischen Ebene, schreibt die FDP in einer Medienmitteilung zur Anhörung. Die Partei bekenne sich zu den Pariser Zielen, der Verfassungsartikel biete dafür den richtigen Ansatz.

Doch konkrete Massnahmen, wie Förderaufträge oder Verbote, gehörten nicht in die Verfassung, «sondern können allenfalls in die Gesetzgebung einfliessen». Diese Diskussionen müssten separat geführt werden, so die Freisinnigen.

Das ist auch im Sinne der Mitte. Auch sie sagt Ja zum Klimaartikel. Aber: «Der Text sollte möglichst kurz und prägnant sein. Handlungsanweisungen gehören nach Ansicht der Mitte Aargau nicht in die Verfassung», schreibt die Partei.

Um Kanton und Gemeinden auf ein konkretes Ziel zu verpflichten, brauche es diesen Absatz in der Verfassung eben unbedingt, finden hingegen die Aargauer Grünliberalen. «Die GLP erachtet es als besonders notwendig, dass geeignete Massnahmen bis zum Ziel der Klimaneutralität umgehend umgesetzt werden», stellt sie in einer Medienmitteilung klar.

Zwei Ergänzungen von den Grünen

Auch die Grünen unterstützen den Klimaparagrafen. Ihnen geht der Vorschlag der Kommission allerdings zu wenig weit. «In Anbetracht der Schnelligkeit des globalen Klimawandels und dessen negativen Folgen ist der Verfassungsartikel zu wenig verbindlich und wird der Dringlichkeit sowie der Tragweite des Problems nicht gerecht», schreiben sie und fordern zwei Ergänzungen: Einerseits sollen die Klimaziele des Bundes und die verbindlichen aus internationalen Abkommen nicht nur berücksichtigt werden, Kanton und Gemeinden sollen für deren Einhaltung auch einen Beitrag leisten müssen.

Zweitens soll die Klimaneutralität bis spätestens 2040 in der Verfassung verankert werden. Ab dann also soll der Kanton Aargau klimapositiv werden und dazu beitragen, dass mehr Emissionen aus der Atmosphäre entnommen als ausgestossen werden.

So weit geht die SP zwar nicht, wie die Grünen ist ihnen der Klimaverfassungsartikel, wie er von der Kommission vorgeschlagen wird, aber zu wenig konkret. «Der Kanton und die Gemeinden sollten durch die Verfassung einen expliziten Auftrag erhalten, entsprechende Massnahmen zu ergreifen», schreiben die Sozialdemokraten in einer Medienmitteilung. Sie erwarteten, dass Regierungsrat und Grosser Rat ihre Verantwortung wahrnähmen und «den Entwurf entsprechend nachbessern». Inwiefern, lassen sie aber offen.

Voraussichtlich Anfang nächstes Jahr beschäftigt sich der Grosse Rat noch einmal mit dem Klimaparagrafen. Das letzte Wort haben dann die Aargauerinnen und Aargauer an der Urne.