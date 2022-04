Streit um Logo: Rivella prüft Klage gegen Renovate

Klimabewegung Streit um Logo: Rivella prüft Klage gegen Umweltschützer – derweil gehen die Blockaden von Autobahnen weiter Das Logo der neuen Umweltschutzbewegung «Renovate Switzerland» erinnert stark an das von Rivella. Nun klärt der Getränkehersteller ab, ob seine Markenrechte verletzt wurden. Unterdessen gehen die Klimaproteste auch auf Deutschweizer Autobahnen weiter. AZ 19.04.2022, 14.12 Uhr

Klima-Aktivisten blockierten kurzzeitig Autobahnausfahrt in Bern. Keystone

Vergangene Woche hatten die Aktivistinnen und Aktivisten von Renovate Switzerland die Autobahn bei Lausanne und die Mont-Blanc-Brücke in Genf besetzt. Nun erreicht die Protestaktion die Deutschschweiz: Aktivistinnen und Aktivisten blockierten am Dienstag die Ausfahrt Wankdorf der Autobahn in Richtung Bern, wie Renovate auf ihrer Webseite mitteilt.