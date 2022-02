Brocki und Secondhand-Läden werden Anfang Jahr mit Ware überhäuft

Kleiderschwemme «Wir werden mit Ware überschüttet»: Aufräumaktionen zu Jahresanfang treffen Secondhand-Läden und Brockenhäuser Zu Neujahrsvorsätzen wie «mehr Sport machen» und «gesünder essen» gesellt sich oft auch der Vorsatz, die Schränke auszumisten. Secondhand-Läden und Brockenhäuser erhalten deshalb Anfang Jahr mehr Ware – darunter oft teure, noch komplett ungetragene Stücke. Andrea Marti 14.02.2022, 16.08 Uhr

Nina Neuenschwander in ihrem Secondhand-Shop in Frick. Andrea Marti

Spätestens seit der Netflix-Serie über die japanische Aufräumexpertin Marie Kondo ist Ausmisten für viele zum fixen Neujahrsritual geworden. Das merken auch jene, die mit dem Weiterverkauf von gebrauchter Kleidung ihren Lohn verdienen: Betreiberinnen von Secondhand-Shops, wie es sie auch im Aargau immer mehr gibt.

Anfang Jahr räumen viele Leute ihr Zuhause auf und entsorgen, was sie nicht mehr brauchen. Manche Secondhand-Shops, so beispielsweise jener von Nina Neuenschwander in Frick, merken solche Aufräumaktionen auch schon gegen Ende Jahr. «Während der Pandemie haben die Leute immer wieder das Gefühl, gewisse Klamotten gar nicht mehr zu brauchen, und misten deshalb aus», sagt Neuenschwander.

Die alte Kleidung wollten viele nicht einfach entsorgen. Stattdessen bringen sie sie in Secondhand-Shops, wo sie weiterverkauft werden können. «Viele Kundinnen bringen uns ihre Kleidung aus einem Nachhaltigkeitsgedanken heraus: Zweimal getragen ist besser als nur einmal.»

So reagieren die Secondhand-Läden auf die Kleiderflut

Einzelne Secondhand-Shops legen wegen der grossen Menge der Neuware eine Obergrenze an Kleidungsstücken fest, die pro Person abgegeben werden darf, und wählen aus den angebotenen Kleiderstücken strenger aus. Für andere ist die Ware, welche die Leute bei grossen Aufräumaktionen aussortieren, eine Möglichkeit, ihr Sortiment zu erweitern. Nina Neuenschwander sieht das als Vorteil:

«Wenn ich mehr Kleidung bekomme, ist auch mein Sortiment entsprechend vielfältig.»

Die High-End-Brockenstuben, die Luxusläden unter den Secondhand-Verkäufern, geben einen Teil des Erlöses an jene weiter, die die Kleider gebracht haben. Dieses System unterscheidet sich von den Brockenstuben, wo Kleidung meist gespendet wird und jene, die spenden, nichts am Verkauf verdienen.

Besonders viele Markenkleider in Brockenstuben Anfang Jahr

Auch Brockenstuben merken, dass Anfang Jahr allerorts aufgeräumt wird, wenn auch weniger als die teureren Secondhand-Läden. Stärker als die Menge fällt den Brockenstuben die Qualität der Ware auf. Das sagt etwa Sandra-Anne Göbelbecker vom Gemeinnützigen Frauenverein Baden, der die dortige Brocki betreibt:

«Anfang Jahr werden aussergewöhnlich viele teure und oft noch ungetragene Sachen abgegeben.»

Sie nimmt an, dass Ende Jahr viele Kleidungsstücke während Rabattaktionen wie dem Black Friday gekauft werden. Schon kurz danach merken die Käuferinnen und Käufer, dass sie die Klamotten gar nicht brauchen – und bringen sie in die Brockenstube.

Andere Brockenstuben spüren die Aufräumwut weniger als jene in Baden: «Wir merken eine starke Fluktuation sowohl bei Kunden, die Dinge kaufen, als auch bei jenen, die Ware bringen», sagt Daniel Wittwer vom BrockiShop in Aarau. Das Interesse sei aber von vielem abhängig, nicht nur vom Jahresanfang. «Auch das Wetter hat beispielsweise einen starken Einfluss darauf, ob Leute ausmisten oder nicht, auch das spüren wir», so Wittwer.

Secondhand-Shops sind keine Konkurrenz für Brockenstuben

Als klassische Konkurrenz sehen sich Secondhand-Läden und Brockis nicht. Denn: Secondhand-Läden, so sind sich deren Betreiberinnen einig, haben ein anderes Angebot: «Wir bieten ursprünglich teure, gut erhaltene und gepflegte Kleidung an, die – verglichen mit Brocki-Ware – auch gebraucht noch ihren Preis hat», beschreibt etwa Nina Neuenschwander aus Frick ihr Angebot.

Viele Kleidungsstücke, welche die Secondhand-Läden ablehnen, könnten in einer Brockenstube noch verkauft werden, sagt Sarah Studer vom Duchesse Vintage Shop in Baden. Analog dazu kaufen in einem High-End-Secondhandladen auch nicht dieselben Leute ein wie in einer Brocki. «Allein schon durch die höheren Preise sprechen Secondhand-Shops eine andere Zielgruppe an», sagt Sarah Studer vom Duchesse Vintage Shop in Baden.

Auch die Brockis fühlen sich vom neuen Konzept nicht bedroht, im Gegenteil: «Wir sind froh, wenn mehr gebrauchte Kleidung verkauft werden kann – es ist ein Weg, dem Überfluss die Stirn zu bieten.» Und von diesem, so scheint es, gibt es immer mehr – vor allem Anfang Jahr.