Kirchenstreit

Das Thema sexuelle Übergriffe in der kirchlichen Arbeit beschäftigt auch die Römisch-Katholische Kirche Aargau. Der Kirchenrat hat dazu zwei Merkblätter erarbeitet: Eines richtet sich an Kirchenmitglieder sowie freiwillige und hauptamtliche Mitarbeitende; das zweite an die Kirchenpflegen. In den Merkblättern werden die Grundsätze erläutert sowie Anlaufstellen für Opfer sexuellen Missbrauchs aufgeführt. Mit den Merkblättern will die Römisch-Katholische Kirche Opfer ermutigen, Hilfesuchenden den Kontakt mit Fachleuten ermöglichen und anstellende Behörden und Vorgesetzte sensibilisieren und somit einen Beitrag zur Prävention leisten.

Die beiden Merkblätter werden im Moment überarbeitet.