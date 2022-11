Die Menschen zieht es langsam zurück in Aargauer Kinosäle

Kinobesuche Top Gun, Spiderman: Die Menschen zieht es zurück in Aargauer Kinosäle – die Zahlen von 2019 sind aber noch weit entfernt Seit der Aufhebung der Massnahmen in diesem Jahr dürfen auch die Kinobetreibenden wieder aus dem Vollen schöpfen. Ein Selbstläufer war das Jahr 2022 aber nicht. Die Ansteckungsangst war noch vorhanden und auch die grossen Blockbuster fehlten zu Beginn. Maximilian Karl Fankhauser und Jocelyn Daloz Jetzt kommentieren 15.11.2022, 05.00 Uhr

Die Säle haben das Niveau von 2019 noch nicht erreicht. Claudio Thoma

Während der Coronazeit waren sie eine der meistbetroffenen Gruppen. Die Kinobetreiberinnen und Kinobetreiber. Die Säle waren die meiste Zeit geschlossen oder nur in geringerer Kapazität betretbar. Viele Filmemacher verschoben aufgrund der Pandemie das Premierendatum, weil sie sich vor schlechten Zahlen fürchteten. Nun haben sie seit rund einem halben Jahr ihre Tore uneingeschränkt wieder geöffnet. Zeit, um den Puls der Aargauer Kinos zu fühlen.

«Die Zahlen sind nach wie vor nicht wie vor der Pandemie, sie sind jedoch fortschrittlich», sagt Robin Kovac vom Kino Aarau. Im Vergleich zu 2019 sei man rund 30 Prozent unter den Besucherzahlen. Verglichen mit dem Vorjahr, konnte das Kino Aarau aber um 80 Prozent zulegen. Kovac sieht dafür mehrere Gründe. «Viele Gäste hatten direkt nach der Pandemie nach wie vor zu viel Respekt, in die Kinosäle zu kommen.»

Obwohl es technisch gesehen beinahe unmöglich gewesen sei, sich in einem Kino anzustecken. Zudem seien die grossen Blockbuster seien direkt nach Beendigung der Massnahmen vorerst ausgeblieben. «Es zeigte sich im Monat Juli, dass Filme wie zum Beispiel ‹Minions› die Leute wieder ins Kino bringen, jedoch auch hier mit eher angezogener Handbremse», sagt er.

Impressionen von den ersten Brugger Dokumentarfilmtagen aus dem Jahr 2021. Mike Enichtmayer

Ermüdungserscheinungen gegenüber Streamingdiensten

Das Kino als Erlebnis sei nach wie vor gefragt, findet Kovac. «Die Ton- und Bildqualität bringt man zuhause nicht annähernd hin, selbst wenn man sich gute Technik anschaffen kann.» Ausserdem würden die meisten Menschen den Kinobesuch als Ausgang ansehen und ihn somit mit einem positiven Erlebnis in Verbindung bringen.

Auch Stephan Filati von den Brugger Kinos «Odeon» und «Excelsior» beobachtet, dass die Menschen immer wie mehr in die Kinos kommen. «Von den Besucherzahlen vor Corona sind wir zwar noch ein Stück entfernt, aber wir spüren seit einigen Wochen wieder einen Aufwärtstrend und sind überzeugt das dieser auch weiter anhält und das Kino zu alter Stärke zurückfindet.» Streamingplattformen wie «Netflix» und «Amazon Prime» sehe er nicht als Konkurrenten. «Diese konkurrenzieren sich momentan vor allem gegenseitig und man spürt gewisse Ermüdungserscheinungen gegenüber den Streaminganbietern.»

Es herrscht immer noch nicht Normalbetrieb

Eine verbindliche Prognose für dieses Jahr kann Bruno Arnold vom «Cinepol» in Sins noch nicht stellen. Dies aus dem Grund, da sie erst ab Mitte Februar 2023 wieder «normal» Kino machen können, denn «Es kommen noch ein paar klassische Softfaktoren wir das Filmangebot, so ist im Action-Bereich im Moment komplette Stille.» Mit dem Horror-Film «Smile» sei dafür zum Beispiel ein Genre durch die Decke, mit welchem niemand so richtig rechnete.

Im Juni 2021 hat das Kino Cinepol in Sins den Projektor ausgewechselt. Zvg / Aargauer Zeitung

Die Fussball-Weltmeisterschaft in Katar, die in zwei Wochen startet, ist ein Faktor, der die Besucherzahlen zurückgehen lassen könnte. Arnold wiegelt aber sofort ab: «Nein, bei uns Public View durchführen ist kein Thema.»

Grundsätzlich würden die Zahlen ansteigen. «Wir werden sicher einen Moment brauchen, bis wir wieder in alter Frische da stehen.» Mit der geplanten Eröffnung eines neuen Kinos mit vier Sälen im Sommer 2024 hofft Arnold, das Momentum auf seiner Seite zu haben. Er fasst zusammen: «Wir arbeiten bereits seit der Aufhebung der Massnahmen im Frühling diesen Jahres wieder kostendeckend.»

Bruno Arnold. Geschäftsführer Cinepol Sins Nathalie Wolgensinger

Ein Erlebnis für alle Altersklassen

Der Zukunft sieht er entspannt entgegen. «Das Line-Up der nächsten zwölf Monate ist so stark, dass man von einigen Selbstläufern ausgehen darf. Diese Titel generieren uns Besucher vor Ort, welche wir vor dem Film mit Trailern praktisch ohne Aufwand erreichen können.» Arnold spricht womöglich vom kommenden Avatar-Film, das für die Weihnachtszeit angekündigt ist.

Der neue Standort mit dem neuen Kino stehe weiterhin im Fokus. So mache wenig Sinn, die Ressourcen für die Planung und Umsetzung abzuziehen und auf der Marketing-Ebene zu verbrennen.

Beim Kino Monti in Frick schwärmt man von «Top Gun: Maverick», dessen Kinoeintritte hervorragend waren, und ist auf Familienfilme wie der gestiefelte Kater gespannt. Geschäftsführer Philipp Weiss geht davon aus, dass an Weihnachten «Avatar» für volle Säle sorgt.

James Bond so beliebt wie eh und je

In Baden will Alexandra Sterk, die die Sterk Kinos führt, keine komplette Besucherzahlen nennen. Generell sei sie der Meinung, dass es den Kinos in Baden gut gehe: «Wir generieren nicht nur Gäste durch die regulären Kinovorstellungen, sondern auch durch Kundenanlässe, Fremdvermietungen, Kindergeburtstage, für welche wir zusätzliches Marketing betreiben. Zur Zeit sind wir sehr damit ausgelastet.»

Kinounternehmerin Alexandra Sterk nimmt die Presse in die Pflicht. Severin Bigler

Immerhin habe «Top Gun: Maverick» in Baden über 12’000 Besucher generiert, «einer der erfolgreichsten Filme überhaupt und gleichauf wie «Avengers: Endgambe» aus 2019 - also vor Corona. Mit «James Bond: No Time to die» erreichten Sterk Kinos 21’100 Kinoeintritte, fast gleich viel wie 'Quantum of Solace' aus 2008.

Alexandra Sterk kritisiert die Presse, die das Ende der Kinosäle immer wieder heraufbeschwört: «Wir finden wir nicht, dass das Kino im Sterben liegt, wie das viele Journalisten seit 40 Jahren immer gerne berichten. Sie sehen, Zahlen sind immer relativ und im Kontext zu betrachten.»

Streaming ist nicht der wahre Konkurrent

Weniger optimistisch ist Reto Holzgang von der Kinomansarde in Muri. Unverblühmt teilt er mit, dass die Zuschauerzahlen in der Saison 21/22 41 Prozent tiefer als in der Vor-Corona-Saison 18/19. Zur Wiederherstellung der Zuschauerzahlen vor der Pandemie bräuchte es in den kommenden Jahren seiner Meinung nach extreme Bemühungen: «Momentan glauben wir vom Kinoteam nicht, dass sich die Zahlen von 2018/19 so schnell wieder realisieren lassen.»

Die meisten Kinobetreiber sehen die Streamingplattforme nicht als Konkurrente. Diese würden viel eher dem traditionellen Fernsehen Zuschauer wegnehmen, meint Arnold vom Cinepol in Brugg. Wenn er nicht an die Zukunft des Kinos glauben würde, hätte er nicht in einen neuen Standort investiert. «Kino ist ein Bedürfnis für alle Alterskategorien, das wird gerne ausgeblendet. Wir haben bei den Senioren eine starke Resonanz und können Filme wie gerade ‹Die Goldenen Jahre› über eine lange Zeit im Programm halten, und das im Vorabendprogramm.»

Von 2019 noch weit entfernt

Alexandra Sterk nimmt erneut die Medien in die Pflicht: «Wir finden es generell schade und schwierig, Apfel mit Birne zu vergleichen, was hier der Fall ist. Man kann heutzutage ziemlich alles zu Hause konsumieren (Trinken, Essen, Gamen, Musik, Theater, Oper etc.) Aber das Kino bietet nicht nur das Erlebnis, einen Film zu sehen, sondern verbindet es mit Ausgang, sozialen Kontakten, Gemeinschaftserlebnis, wo man die Emotionen teilen kann, Eintauchen in eine andere Welt, mit auserwählten Kinosnacks und einer Akustik und einem Bilderlebnis, welches mit nichts zu vergleichen ist.»

Das Hauptproblem sei der Zeitfaktor und das Überangebot von Freizeitmöglichkeiten.

Dass die Branche das Niveau von 2019 noch bei weitem nicht erreicht, belegen auch Zahlen des Bundesamtes für Statistik: So haben Schweizer Kinos im Jahr 2022 nie mehr als 246'000 Eintritte verkauft. Im Jahr 2019 lag die Rekordwoche über 455'000.

