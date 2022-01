122 Kinderimpfungen im Aargau am ersten Tag

Reportage 122 Kinderimpfungen am ersten Tag: Für die Kleinen gibt es ein Dino-Pflaster und die Hoffnung auf einen normalen Schulbetrieb Viele Eltern sind erleichtert, dass nun endlich auch die 5- bis 11-Jährigen gegen Covid-19 geimpft werden können. Am ersten Tag sind im Impfzentrum im Tivoli in Spreitenbach bereits 122 Kinder geimpft worden. Die meisten nähmen es gelassen, sagt Kinderarzt Markus Wopmann. Das zeigt auch eine Umfrage der AZ vor dem Impfzentrum. Noemi Lea Landolt 1 Kommentar 04.01.2022, 19.00 Uhr

Dienstagnachmittag, Tivoli Spreitenbach. Im obersten Stock neben dem «Fust» betreibt das Kantonsspital Baden (KSB) ein Covid-Impfzentrum. Seit dieser Woche werden dort auch 5- bis 11-Jährige geimpft.

Sie müssen von einer erziehungsberechtigten Person begleitet werden. Für die Kinder gibt es ganz rechts einen separaten Eingang und sie werden auch in einem separaten Bereich mit vier Impfkojen geimpft. «Diese sind farblich etwas freundlicher gestaltet, als jene für die über 12-Jährigen und Erwachsenen», sagt Kinderarzt Markus Wopmann, der das Impfzentrum leitet.

Ein Schild weist den Weg zum Impfzentrum. Medien haben keinen Zutritt. Chris Iseli

Journalistinnen und Journalisten haben keinen Zutritt zum Impfzentrum, Fotografieren ist verboten. Der Kanton hat eine entsprechende Anfrage der AZ für einen Augenschein vor Ort abgelehnt. Das Personal und vor allem die Kinder sollen geschützt werden.

Vor dem Impfzentrum geben Eltern und Kinder aber bereitwillig Auskunft. Stephan Alexander, der mit seinen beiden Kindern (5 und 7 Jahre alt), beim Impfen war, sagt, für ihn und seine Partnerin sei klar gewesen, dass sie ihre Kinder impfen lassen werden.

«Wir haben nur auf die Zulassung der Kinderimpfung gewartet.»

Für ihn gebe es nichts, das gegen die Kinderimpfung spricht. «Der Impfstoff ist offiziell zugelassen.» Der Krankheitsverlauf sei weniger schlimm und das Risiko für Long Covid tiefer. Im Impfzentrum habe alles reibungslos funktioniert, lobt der Vater. «Es ist gut organisiert, die Mitarbeitenden sind freundlich und nett zu den Kindern.» Der 7-Jährige erzählt vom Dino-Pflaster, das er ausgesucht hat. Seine jüngere Schwester hat sich für das Pflästerli mit Flamingos entschieden.

Nik (11) mit seiner Mutter Tanja Schoder. Chris Iseli

Für bunte Pflaster ist Nik zu alt. Der 11-Jährige hat sich ein normales, weisses Pflaster auf den Oberarm kleben lassen. Seine Mutter Tanja Schoder ist froh, dass er sich endlich hat impfen lassen können und sie nicht den 12. Geburtstag im Mai abwarten mussten. «Die Impfung ist der beste Schutz», ist sie überzeugt.

Nik spielt Fussball, trainiert mehrmals pro Woche und spielt Turniere. «Sport ist ein wichtiger Teil seines Lebens, das soll er so gut wie möglich machen können», sagt Tanja Schoder. Sie hofft auch, dass ihr Sohn dank Impfung nicht x-mal in Quarantäne muss, obwohl sie bisher Glück gehabt hätten.

Eline (9) und Sarina (11) mit ihren Eltern Pia und Christian Buser. Chris Iseli

Sarina (11) und Eline (9) Buser haben die Impfung ebenfalls gut überstanden. Eline sagt:

«Ich habe nichts gespürt – nur die Nadel hat kurz ein bisschen gepikst.»

Für die Eltern der beiden war klar, dass sie ihre Kinder gegen Covid-19 impfen lassen werden. «Wir haben die beiden gefragt und sie wollten die Impfung auch», sagt Pia Buser. Ihre Töchter hätten bisher alle Impfungen gut vertragen. «Und wir vertrauen der Wissenschaft», sagt sie.

Wenn es schnell geht, bleibt keine Zeit für Nervosität

Die Mitarbeitenden, welche die Kinder impfen, haben Erfahrung mit Kindern. Aber eigentlich unterscheide sich das Prozedere kaum, sagt Kinderarzt Markus Wopmann. «Wir haben extra etwas mehr Zeit einberechnet. Aber nach dem ersten Tag haben wir gemerkt, dass es nur unwesentlich länger dauert.»

Markus Wopmann leitet das Impfzentrum im Tivoli Spreitenbach. Chris Iseli

Sei ein Kind wegen der Spritze nervös, sei es sowieso am besten, wenn alles möglichst schnell geht. Gerade die älteren Kinder seien aber sehr kooperativ – nur bei den Kleinsten würden manchmal ein paar Tränen fliessen oder die Eltern müssten kurz den Arm festhalten, bis der Piks vorbei ist.

Am ersten Tag sind in Spreitenbach 122 Kinder geimpft worden. Die Mehrheit war zwischen 9 und 11 Jahre alt. Wopmann geht davon aus, dass im Tivoli bis zu 250 Kinderimpfungen pro Tag möglich sein werden. «Wir müssen jetzt bei den Erstimpfungen noch etwas zurückhaltend sein, damit auch in vier Wochen, wenn alle für die Zweitimpfung kommen, noch Erstimpfungen möglich sind.»

Neue Termine sind sofort weg

Wie gross die Nachfrage nach der Kinderimpfung sein wird, habe er schlecht einschätzen können, sagt Wopmann. Aber die laufend freigeschalteten Impftermine seien jeweils sofort weg gewesen.

«In den ersten Tagen kommen immer jene, die sehr motiviert sind und sich nach der Impfung gesehnt haben.»

Obwohl die Eidgenössische Kommission für Impffragen die Impfung besonders jenen Kindern mit einer chronischen Erkrankung oder engem Kontakt zu besonders gefährdeten erwachsenen Personen im selben Haushalt empfiehlt, waren laut Wopmann jene Kinder, die bisher in Spreitenbach geimpft wurden, gesund. «Es gibt nur sehr wenige Kinder, die zur Risikogruppe gehören», sagt der Kinderarzt. «Bei gesunden Kindern ist es ein Abwägen.» Der individuelle Nutzen sei in dieser Altersgruppe nicht sehr hoch, weil die Krankheit im Normalfall mild verlaufe.

«Aber das Virus zirkuliert in dieser Altersgruppe stark und entsprechend tragen auch die 5- bis 11-Jährigen dazu bei, dass sich weitere Personen anstecken.»

Nebst den gesundheitlichen und gesellschaftlichen Aspekten gebe es auch Eltern, die dank der Impfung auf einen normalen Schulbetrieb ohne Quarantäne hoffen. Auch das Zertifikat habe bei einigen eine Rolle für den Impfentscheid gespielt, sagt Wopmann. «Viele Länder, beispielsweise die USA, verlangen schon von jüngeren Kindern in gewissen Situationen einen Impfnachweis.»

Impfungen an Schulen sind nicht tabu

Vorerst werden die 5- bis 11-Jährigen im Aargau nur in den Impfzentren in Spreitenbach und in den Kantonsspitälern Aarau und Baden geimpft. Termine müssen online auf der Website des Kantons gebucht werden. Ob irgendwann auch niedergelassene Kinderärztinnen und Kinderärzte gegen Covid-19 impfen werden, sei noch offen. «Für Praxen ist die Umsetzung planerisch nicht ganz einfach», sagt Wopmann. Eine Ampulle reicht, um 10 bis 11 Kinder zu impfen. «Ein Kinderarzt müsste entsprechend so viele Kinder an einem Tag aufbieten.»

Einfacher wären da Impfungen an den Schulen analog zu jenen an Kantons-, Berufs- und Oberstufenschulen. Bildungsdirektor Alex Hürzeler sagte diese Woche im AZ-Interview, Schulen würden Kinderimpfungen nicht anbieten. «Wir müssen unsere Kräfte an den Schulen auf anderes konzentrieren.» In Stein gemeisselt scheint dieser Entscheid allerdings nicht.

Laut Wopmann ist aktuell noch in Evaluation, ob auch an Schulen vor Ort geimpft werden soll, sobald die Impfungen an den Oberstufenschulen abgeschlossen sind. «Es muss einfach noch abgeklärt werden, wie das logistisch am besten aufgezogen wird, weil die Gruppe der 5- bis 11-Jährigen Kindergärtler, Primarschülerinnen und Mittelstufenschüler umfasst.»

