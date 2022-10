Kita-Kosten: So viel zahlen Aargauer Gemeinden an die Eltern

Kinderbetreuung Riesige Unterschiede: So viel bezahlen die Aargauer Gemeinden an die Kita-Kosten der Eltern Die Aargauer Gemeinden sind verpflichtet, sich bei Bedarf finanziell an der externen Kinderbetreuung zu beteiligen. Recherchen der AZ zeigen nun: Die Unterschiede der ausbezahlten Subventionen sind enorm. Dominic Kobelt Jetzt kommentieren 01.10.2022, 05.00 Uhr

Die Unterstützungsbeiträge an die Kitakosten fallen in den verschiedenen Aargauer Gemeinden sehr unterschiedlich aus. Archivbild: Andrea Stalder

Das Kinderbetreuungsgesetz verlangt, dass alle Aargauer Gemeinden berufstätige Eltern nach Bedarf finanziell unterstützen müssen, wenn diese ihre Kinder in einer Kindertagesstätte (Kita) betreuen lassen möchten. Wie die einzelnen Gemeinden die allgemein gehaltenen Vorgaben konkret umsetzen, bleibt ihnen überlassen. Entsprechend unterscheiden sich oft auch die Reglemente. Ein Vergleich gestaltet sich daher äusserst schwierig.

Wir haben es trotzdem versucht und nehmen zwei Musterfamilien mit unterschiedlichen Einkommen als Beispiele. Beide haben zwei Kinder, im Alter von 1 und 3 Jahren. Das ist entscheidend, weil die meisten Kitas für Babys (bis zum Alter von 18 Monaten) einen höheren Tarif verrechnen. In unserem Fall gehen wir von 130 Franken für das ältere und 145 Franken für das jüngere Kind aus, bei zwei Kita-Tagen pro Woche ergibt das monatliche Kosten von 2200 Franken.

Wir haben alle 200 Aargauer Gemeinden angeschrieben und sie gebeten, für unsere Musterfamilien (detaillierte Angaben in der Infobox unter der Karte) die Beiträge auszurechnen, die sie pro Kita-Tag oder pro Monat erhalten würden.

Bei den Gemeinden, die uns keine Rückmeldung gaben oder keine Kapazitäten hatten, die Berechnungen selber vorzunehmen, hat die Redaktion übernommen. Die Gemeinden haben uns darauf hingewiesen, dass dies lediglich Beispielrechnungen sind und daraus kein rechtlicher Anspruch auf Subventionen begründet werden kann.

So gross sind die Unterschiede für unsere Musterfamilien

Unsere besser verdienende Musterfamilie hat ein steuerbares Einkommen von 85’430 Franken. Die Karte unten zeigt, in welchen Gemeinden sie wie unterstützt wird. Am meisten Kita-Unterstützung erhielte die Familie von der Gemeinde Schöftland: Hier würden sie für beide Kinder zusammen einen Beitrag von 972 Franken erhalten. Die Eltern müssten also noch 1296 Franken für die Kinderbetreuung selber bezahlen. In über der Hälfte der Aargauer Gemeinden bekommt diese Familie aber gar keine Subventionsbeiträge; sie muss also die 2200 Franken ganz aus dem eigenen Sack bezahlen.

Berechnungsgrundlage Musterfamilie 1 (besseres Einkommen) Verheiratet, zwei Kinder, 1 und 3 Jahre alt.

Die Kinder besuchen an zwei Tagen pro Woche die Kita.

Ehepartner 1 arbeitet 100 Prozent, Jahresbruttolohn 110’500 Franken, Jahresnettolohn: 99’450 Franken.

Ehepartner 2 arbeitet 40 Prozent, Jahresbruttolohn: 36’400 Franken, Jahresnettolohn: 32’760 Franken.

Vermögen 100’000 (Steuerfrei)

Wohnungsmiete: 3000 Franken/Monat

Versicherungsprämien: 10’320 Franken/Jahr

Keine Einzahlungen in 2. oder 3. Säule

Steuerbares Einkommen: 85’430 Franken

Noch grösser sind die Unterschiede für unsere zweite Musterfamilie mit einem steuerbaren Einkommen von 55’547 Franken, wie die folgende Aargau-Karte zeigt.

Berechnungsgrundlage Musterfamilie 2 (weniger Einkommen) Verheiratet, zwei Kinder, 1 und 3 Jahre alt.

Die Kinder besuchen an zwei Tagen pro Woche die Kita.

Ehepartner 1 arbeitet 100 Prozent, Jahresbruttolohn: 71’500, Jahresnettolohn: 64’350.

Ehepartner 2 arbeitet 40 Prozent, Jahresbruttolohn: 23’400, Jahresnettolohn: 21’060.

Vermögen 50’000 (Steuerfrei)

Wohnungsmiete: 1900 Franken/Monat

Versicherungsprämien: 10’320 Franken/Jahr

Keine Einzahlungen in 2. oder 3. Säule

Steuerbares Einkommen: 55’547 Franken

Normkosten und maximale Kita-Tage können Ansprüche begrenzen

In Dintikon, Gebenstorf und Kallern bekommt die Familie gar keine Unterstützung, in Zofingen dagegen 1400 Franken pro Monat. Doch wie kommen diese enormen Unterschiede zu Stande?

Nicht in jeder Gemeinde können unsere Eltern die gesamten Kosten geltend machen. So liegen die maximalen Tagskosten (in vielen Reglementen auch Normkosten genannt) in Lengnau bei 85 Franken pro Kind und Tag, in Hellikon sind es 88 Franken, ein üblicher Ansatz im Aargau ist auch 110 Franken für ein Kleinkind und 135 Franken für ein Baby.

Andere Reglemente nennen keine konkrete Zahl, sondern verweisen auf die Empfehlung der Fachstelle Kinder und Familie: 145 Franken pro Tag für ein Baby, 125 für ein Kleinkind. Überschreiten die effektiven Kita-Kosten die Normkosten, dann müssen die Eltern die Differenz selber berappen.

Andere Gemeinden bezahlen nur eine gewisse Anzahl Kita-Tage pro Jahr, diese ergeben sich meist aus dem Arbeitspensum der Eltern. Wir haben für unsere Familien angenommen, dass ein Elternteil 100 Prozent arbeitet, der andere 40%, gibt zusammen ein Arbeitspensum von 140 Prozent. In rund einem Dutzend Aargauer Gemeinden hat das zur Folge, dass maximal 88 Tage pro Jahr und Kind abgerechnet werden dürfen, in Aarburg und Uerkheim sind es 94.

Oft sind auch eine maximale Anzahl Kita-Tage pro Woche definiert, diese richtet sich nach dem Arbeitspensum. Mit einem Arbeitspensum von zusammen 140 Prozent, oder für Alleinerziehende 40 Prozent, werden oftmals maximal zwei Kitatage finanziert, was 40 Prozent entspricht. Zudem wird in den meisten Modellen mit einem Sockelbeitrag gerechnet, den alle Eltern, unabhängig vom Einkommen, übernehmen müssen.

Massgebliches Einkommen ist die häufigste Berechnungsgrundlage

Die grössten Unterschiede ergeben sich aber in der Berechnung der prozentualen Kosten, die die Gemeinden übernehmen. In einem Grossteil der Aargauer Gemeinden wird dabei auf das massgebliche Einkommen abgestützt. Doch selbst das massgebliche Einkommen wird nicht in allen Gemeinden gleich berechnet.

Gehen wir an dieser Stelle vom häufigsten Fall aus: Viele Gemeinden berechnen das massgebliche Einkommen nach den gleichen Grundlagen wie für die Krankenkassenprämienverbilligungen. Das bedeutet, das steuerbare Einkommen wird um folgende Faktoren korrigiert:

Liegenschaftsunterhalt: Kosten, die über dem Pauschalabzug liegen

Einkaufsbeiträge an die Säule 2 und Säule 3a

Zuwendungen an politische Parteien

Freiwillige Zuwendungen (Spenden)

Sozialabzug für tiefe Einkommen

Verluste früherer Geschäftsjahre

Für unsere Beispielfamilien haben wir angenommen, dass diese zur Miete wohnen, keine Einzahlungen in 2. oder 3. Säule gemacht haben und auch keine Spenden an Parteien oder sonstige Institutionen getätigt haben. Die Familien haben zwar Vermögen, dies aber steuerfrei – auch steuerbares Vermögen spielte bei den Berechnungen oft eine Rolle, in einigen Aargauer Gemeinden schliesst dieses direkt vom Bezug von Kita-Subventionen aus.

Diese Grundlage ist zwar nicht sehr realitätsnah, macht die Berechnung und damit den Vergleich aber wesentlich einfacher, weil das massgebende Einkommen damit in vielen Fällen mit dem steuerbaren Einkommen gleichgesetzt werden kann.

Ein weiterer «Stolperstein»: Die Kitas rechnen mancherorts mit 4,1, 4,2 oder 4,3 Wochen pro Monat. Die meisten Gemeinden haben aber den wöchentlichen Beitrag mit 4 multipliziert, um auf den monatlichen Subventionsbeitrag zu kommen. Wir haben zur besseren Vergleichbarkeit überall mit vier Wochen pro Monat gerechnet.

Das sagen die Gemeinden

In den drei Gemeinden Gebenstorf, Kallern und Dintikon bekommt selbst die schlechter verdienende Familie keine Unterstützung. Pirmin Kohler, Gemeindeschreiber in Dintikon, schreibt dazu: «Der Gemeindebeitrag ist abgestuft und richtet sich nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Haushaltes. Dabei werden die Grenzwerte für die Elternschaftsbeihilfe des Kantons beigezogen.» Beide Familien überschreiten diese Grenzwerte. Auch Kallern, wo wir die Beiträge selber berechnet haben, richtet sich nach den Grenzwerten für die Elternschaftsbeihilfe.

Susanne Peter, Leiterin Soziale Dienste in Gebenstorf, weist darauf hin, dass die Gemeinde vom Jahresbruttoeinkommen, plus 10 Prozent des steuerbaren Vermögens ausgeht. Überschreitet dieser Betrag 80’000 Franken, gibt es keine finanzielle Unterstützung. «Die Berechnungsgrundlage befindet sich derzeit in Überprüfung», schreibt Susanne Peter weiter.

Mit 1400 Franken würde unsere Familie in Zofingen die grösste Unterstützung bekommen, die monatlichen Kosten liegen also noch bei 800 Franken. Die Gemeinde würde hier für das Baby 95 Franken, das Kleinkind 80 Franken pro Krippentag bezahlen. Legt die Gemeinde besonderen Wert auf die Vereinbarkeit von Beruf und Familie? «Ja, das entspricht dem politischen Willen des Stadtrats», erklärt Bettina Hübscher, Leiterin des Bereichs «Kind, Jugend, Familie».

In Zofingen werden Familien bis zu einem steuerbaren Einkommen von 120’00 Franken subventioniert, was im Vergleich grosszügig bemessen ist. «Die Idee dahinter ist, dass man auch die besser verdienenden Familien stützt, damit die Vereinbarkeit von Familie und Erwerbsarbeit gestärkt wird», sagt Hübscher. Aber auch Familien mit geringem Einkommen wolle man unterstützen, besonders um die «Integration und Inklusion von Kindern zu fördern».

Die Stadt liess sich das laut Rechnung im Jahr 2020 rund 345’000 Franken kosten, 2021 und 2022 waren je um die 400’000 Franken für «Betreuungsgutscheine Vorschulalter» (Beiträge an die Eltern) budgetiert. Laut den letztjährigen Zahlen (August 2021 bis und mit Juli 2022) haben pro Monat durchschnittlich 54 Kinder von Unterstützungsbeiträgen profitiert.

Ähnlich gut fahren würde unsere Musterfamilie in Aarau, hier müsste sie noch Kosten von 852 Franken tragen. In Beinwil am See, Frick, Herznach, Ueken, Wittnau und Kaiseraugst sind es 880 Franken.

