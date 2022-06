Fachkräftemangel: Auch der Kanton soll an Krippenkosten zahlen

Kinderbetreuung Rezept gegen Fachkräftemangel im Aargau: Kanton soll sich an den Krippenkosten beteiligen Karin Faes (FDP) und Maya Bally (Mitte) fordern im Grossen Rat eine Betreuungspauschale für Eltern, die ihre Kinder in eine Tagesstätte schicken. Auch der Kanton, der bisher nichts an die Krippenkosten zahlt, soll einen Teil übernehmen. Damit soll insbesondere für gut ausgebildete Frauen der Anreiz steigen, wieder einen Job anzunehmen. Fabian Hägler Jetzt kommentieren 20.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Künftig soll sich auch der Kanton an den Krippenkosten beteiligen – hier Kinder in der Kita Wichtelburg in Muri. Severin Bigler

Im Aargau fehlt es an Lehrern, Pflegefachfrauen, Maurern, Köchinnen und vielen weiteren Berufsleuten – es gibt kaum eine Branche, die derzeit nicht über Fachkräftemangel klagt. Firmen rekrutieren deshalb vermehrt Personal im Ausland – das beurteilt FDP-Grossrätin Karin Faes kritisch. «Den Fachkräftemangel einzig mit der Zuwanderung von ausländischen Arbeitskräften zu bekämpfen ist meines Erachtens keine ausreichende Lösung», sagt sie.

Faes, die selber eine Kinderkrippe führt, hält einen anderen Ansatz für sinnvoller: «Wir müssen Familien und den inländischen Arbeitsmarkt stärken.» Zusammen mit Mitte-Grossrätin Maya Bally reicht die Freisinnige morgen Dienstag im Grossen Rat einen Vorstoss ein, der eine Änderung im Kinderbetreuungsgesetz verlangt.

Krippenkosten fressen zweites Einkommen auf

Bisher tragen die Eltern und die Wohngemeinde die Betreuungskosten, so ist es im Gesetz festgelegt, das seit August 2016 in Kraft ist. So werde das Ziel – die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu erleichtern – jedoch nicht erreicht, argumentieren die zwei Grossrätinnen. Mit dem heutigen System lohne sich die Erwerbstätigkeit beide Elternteile je nach Höhe der Arbeitspensen finanziell schlichtweg nicht.

Die Folge: Gut ausgebildete Fachkräfte – in erster Linie Frauen– stehen im Arbeitsmarkt nur beschränkt zur Verfügung. Faes und Bally verweisen auf die Regionalstudie Aargau 2020 der Credit Suisse, die aufzeigte, dass Krippenkosten und Steuern das zusätzliche Einkommen auffressen und damit ein grosser Teil des zweiten Einkommens nicht für den Lebensunterhalt zur Verfügung steht.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Bally sagt: «Die Studie zeigt klar, wieso zweitverdienende Partner ihre Jobs auf ein Minimum reduzieren oder ganz an den Nagel hängen. Bis zu 66 Prozent des Zweiteinkommens fliessen in die externe Kinderbetreuung und die Steuern.» Wenn sich der zusätzliche Lohn nicht deutlich spürbar im Familienbudget niederschlage, fehle der Anreiz zu arbeiten. «Aufgrund des massiven Fachkräftemangels können wir es uns aber schlichtweg nicht mehr leisten, auf diese vielen, gut ausgebildeten Personen zu verzichten», sagt Bally.

Kanton, Gemeinden und Eltern sollen Kosten tragen

Faes ergänzt: «Familienergänzende Kinderbetreuung wird dann systemrelevant, wenn sie nicht mehr zur Verfügung steht und der Elternteil am Arbeitsplatz im Spital, in der Schule oder im Unternehmen fehlt.» Es sei im Interesse aller, dass die Strukturen gestärkt und professionalisiert werden. Faes sagt: «Dafür muss die Finanzierung der familienexternen Betreuung als Verbundaufgaben von Kanton, Gemeinden und Familien neu definiert werden.»

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Künftig soll durch einen Ausschuss – zusammengesetzt aus Kanton, Gemeinde und Fachverband kibesuisse – eine kostendeckende Betreuungspauschale festgelegt werden. Diese soll zu je gleichen Teilen vom Kanton, der Gemeinde und den Eltern getragen werden – unabhängig vom Wohnort und dem Einkommen der Eltern. «Das bisherige System ist unfair und unberechenbar: Je nach Wohnort gibt es gar keine Beiträge von der Gemeinde, oder sie sind sehr unterschiedlich hoch, dies wollen wir ändern», sagt Faes.

Zudem profitiere der Kanton von Steuern durch den Zweitlohn einer Familie, beteilige sich aber nicht an den Krippenkosten. Mit ihrer Lösung würde sich der administrative Aufwand für die Gemeinden verringern und alle Familien im Aargau hätten die gleichen Rahmenbedingungen. Gemeinden könnten auch weiterhin Familien mit tiefen Einkommen unterstützen.

Unterstützung aus fast allen Parteien – ausser der SVP

Doch warum sollen gut verdienende Paare staatliche Beiträge erhalten? Faes und Bally sagen, solche Familien würden ihren Kita-Beitrag mit den Steuern indirekt selber tragen und helfen, andere Plätze zu subventionieren. Mit ihrem Vorschlag würde auch der Mittelstand profitieren und der Aargau schweizweit eine Pionierrolle übernehmen. «Dieses moderne Finanzierungsmodell wäre eine starke Botschaft an die Familien, die Wirtschaft und an gutausgebildete Fachkräfte», sagt Bally.

May Bally, Die Mitte, Hendschiken (links) und Karin Faes, FDP, Schöftland, reichen gemeinsam einen Vorstoss für eine neue Kita-Finanzierung ein. Zvg

Die Chancen für den Vorstoss stehen gut, mit Ausnahme der SVP haben Vertreterinnen und Vertreter aller Parteien die Motion unterzeichnet. «Diese breite überparteiliche Unterstützung zeigt mir, dass unser Anliegen wichtig ist», sagt Faes. Sie sei auch mit SVP-Grossrat Patrick Gosteli im Gespräch, der die Gemeindeammänner-Vereinigung präsidiert. «Ich hoffe, dass auch Gemeindevertreter unseren Vorstoss unterstützen werden», sagt die Freisinnige.

Praktika ohne Lehre danach sollen verboten werden

Faes und Bally fordern nicht nur die Kita-Kosten neu aufteilen, sondern auch Praktika ohne eine anschliessende Lehre in Krippen verbieten. Dies würde Institutionen animieren, Lehrstellen für Fachpersonen Kinderbetreuung zu schaffen. Denn auch in den Kitas, die mit ihrem Angebot helfen sollen, den Fachkräftemangel zu bewältigen, herrscht Personalnotstand. Die steigende Nachfrage nach Betreuungsplätzen könne schon jetzt nicht mehr mit Fachkräften abgedeckt werden.

Auf die Frage, ob sie als Krippenbetreiberin vom eigenen Vorstoss profitieren würde, weil künftig mehr Eltern ihre Kinder in die Kita schicken könnten, entgegnet Faes: «Für uns würde es keine Änderung bedeuten, wie viele andere Betriebe sind wir sehr gut ausgelastet.» Erst letzte Woche sei eine Anfrage für einen Kita-Platz im April 2023 eingegangen.

Faes sagt weiter, Praktika würden bei ihr seit jeher nur mit anschiessender Lehrstelle vergeben. «Aber es ist richtig, dass die Nachfrage nach Krippenplätzen steigen wird», hält die FDP-Grossrätin fest. Deshalb müsse das System gestärkt werden und die Qualität sichergestellt sein.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen