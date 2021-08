FDP-Grossrätinnen wollen Qualität in Aargauer Kitas verbessern

Kinderbetreuung «Niemand weiss, wie viele Kitas betroffen sind»: Zwei FDP-Frauen wollen die Zustände in Aargauer Kitas verbessern Ausnützen von Praktikantinnen und akuter Fachkräftemangel in Kitas: Diese Missstände wollen die Grossrätinnen Karin Faes und Sabina Freiermuth mit einem Vorstoss angehen. Ann-Kathrin Amstutz 22.08.2021, 05.00 Uhr

Die FDP-Grossrätinnen Karin Faes und Sabina Freiermuth wollen, dass der Kanton die Bedingungen in Aargauer Kitas anschaut. Alex Spichale

Ein verwunschener Garten mit viel Grün, Spielplatz und Kräutergarten umgibt das Gebäude der Kita Sunneschii. Hier, oben am Hügel, schweift der Blick über Schöftland. Drinnen reiht sich Tripptrapp an Tripptrapp, Legokisten und Spielzeugautos stehen herum. Es ist eine farbenfrohe Villa Kunterbunt.

Ein Ort, wo sich die Kinder wohlfühlen und altersgemäss entwickeln können. Das ist Karin Faes, Gründerin der Kita Sunneschii und FDP-Grossrätin, sehr wichtig. «Wir bereiten die Kinder unter anderem auf den Schuleintritt vor – eine anspruchsvolle Aufgabe, für die es ausgebildetes Fachpersonal braucht», so Faes.

In diesem Gebäude in Schöftland ist die Kita Sunneschii untergebracht. Valentin Hehli

Und damit ist Faes schon mitten im Thema – mitten in den Überlegungen, die sie gemeinsam mit Sabina Freiermuth zum Einreichen eines Postulats im Grossen Rat bewegt hat. Die beiden FDP-Grossrätinnen stören sich an den aktuellen Zuständen in vielen Aargauer Kitas. Sie prangern im Vorstoss drei Missstände an: Erstens würden junge Schulabgängerinnen und Schulabgänger in Praktika ohne Aussicht auf eine Lehrstelle als günstige Arbeitskräfte missbraucht, zweitens fehle es an Ausbildungsplätzen und drittens an Fachpersonal, wodurch die Qualität der Kinderbetreuung leide.

Die schwarzen Schafe seien in der Untersuchung nicht erfasst

Der Regierungsrat hat das Postulat abgelehnt – mit der Begründung, Untersuchungen würden keine missbräuchliche Branchensituation zeigen. Angeschaut wurden aber nur jene Betriebe, welche Lehrstellen anbieten. Damit werde das Bild komplett verzerrt, sagt Faes: «Die schwarzen Schafe – also Betriebe, die nur Praktika haben, aber keine Lehrstellen – sind gar nicht erfasst.» Und weiter:

«Niemand weiss genau, wie viele Institutionen betroffen sind und wie viele Schulabgänger nach einem Jahr Praktikum vor dem Nichts stehen.»

Sabina Freiermuth ist enttäuscht, dass der Kanton hier nicht einmal hinschauen will. «Das ist fast schon ein Armutszeugnis», sagt die Aargauer FDP-Präsidentin. «Mit der Ablehnung des Postulats riskiert der Regierungsrat, dass im Rat die Forderung mehrheitsfähig wird, das gesamte Kinderbetreuungsgesetz zu überarbeiten.»

Es gehe darum, die Zahlen zu erheben, die Lösungen der anderen Kantone aufzuzeigen und eigene Lösungsvorschläge zu präsentieren. Sieht man sich die Statistik der Fachstelle Kinder und Familie an, so wird klar, dass es im Aargau aktuell 306 Kita-Praktikumsstellen, aber nur 162 Lehrstellen gibt. «Das bedeutet, fast die Hälfte aller Praktikantinnen und Praktikanten findet nach dem Praktikum keine Lehrstelle», führt Faes aus.

Schulabgängerinnen und Schulabgänger werden ausgenutzt

«Das sind junge Menschen, die besonderen Schutz verdienen, aber durch alle Netze fallen», so Faes. Meist seien es Schulabgängerinnen und Schulabgänger, die keine Lobby hinter sich hätten: Sie sind nicht mehr in der Schule, aber auch nicht an einen Ausbildungsplatz angeschlossen. Freiermuth sagt:

«Der Kanton kann nicht sagen, das gehe ihn nichts an – hier geht es um die Berufsbildung.»

In den Augen der beiden Freisinnigen nimmt sich der Kanton aus der Verantwortung. Mit dem Vorwand, die Kinderbetreuung sei Sache der Gemeinden. Diese sind verpflichtet, Krippenplätze zur Verfügung zu stellen und diese finanziell zu unterstützen. «Das ist richtig, und diese Verantwortung nehmen die allermeisten Gemeinden auch wahr», sagt Faes. «Aber es gibt Dinge, welche die Gemeinden gar nicht regeln können.»

Aargau ist bei Kinderbetreuung im Rückstand

Denn die Eltern müssen auch wählen können, in welche Kita sie ihr Kind geben wollten, und das ist nicht immer die Kita in der eigenen Gemeinde. «Wenn die Gemeinden da die Qualität sicherstellen wollen, greifen sie in die Autonomie anderer Gemeinden ein», erklärt Faes. «Hier wäre der Kanton gefragt.» Das heisse nicht, dass der Kanton umfassende Qualitätsvorschriften festlegen solle, fügt Freiermuth an: «Vielmehr soll er über eine Regelung der Praktikumssituation indirekt auf die Qualität einwirken.» Etwa, indem alle Krippen mit Praktika auch Lehrstellen anbieten müssten. Anschliessend könne der freie Markt spielen.

Für Faes und Freiermuth ist klar: Es geht um nichts weniger als die Qualität der Kinderbetreuung im Aargau. «Wir sind diesbezüglich im Rückstand», meint Kita-Gründerin Faes. Eigentlich gebe es genug junge Leute, welche die Ausbildung machen wollten. Aber wenn sie nach dem Praktikum keine Lehrstelle fänden, würden sie in andere Kantone abwandern. «Der Aargau muss aufpassen, dass er nicht zum Schlusslicht wird und noch mehr Fachkräfte verliert», so Faes.

Kita und Firma profitieren voneinander

Mit der Kita Sunneschii zeigt Karin Faes vor, wie es anders geht. Als vor zehn Jahren ihre Tochter zur Welt kam, suchte die Geschäftsfrau Faes – sie führt mit ihrem Mann ein Baugeschäft – einen Krippenplatz. Weil es in der Region kein Betreuungsangebot gab, gründete Faes kurzerhand selbst eine Kita: die Kita Sunneschii. Nun profitieren Firma und Krippe voneinander: Die Firma stellt das Kita-Gebäude mietfrei zur Verfügung, und die Kita macht die Firma als Arbeitgeber attraktiv.

Impressionen aus der Kita Sunneschii. Valentin Hehli Impressionen aus der Kita Sunneschii. Valentin Hehli Impressionen aus der Kita Sunneschii. Valentin Hehli Impressionen aus der Kita Sunneschii. Valentin Hehli Impressionen aus der Kita Sunneschii. Valentin Hehli Impressionen aus der Kita Sunneschii. Valentin Hehli

Die Kita läuft kostendeckend, wirft aber keinen finanziellen Gewinn ab. «Das soll auch nicht das Ziel sein, mit Schulen will man ja auch kein Geld verdienen», stellt Faes klar. Für sie geht es um die gesellschaftliche Verantwortung. 80 Prozent der Betriebskosten gehen aufs Personal: Die Kita-Leiterin, drei Fachpersonen Kind, drei Lernende und eine Praktikantin arbeiten in der Kita Sunneschii.

«Beständigkeit ist sehr wichtig für die Kinder»

Demgegenüber stehen 24 Betreuungsplätze. Diese werden mehrfach genutzt: Die meisten Kinder kommen einen bis zwei fixe Tagen die Woche. «Beständigkeit ist sehr wichtig für die Kinder. So sind sie immer in der gleichen Gruppe und haben die gleichen Betreuungspersonen», so Faes. Die Kinder kommen aus verschiedenen Gemeinden und Kulturen – auch Kinder mit Beeinträchtigungen sind dabei.

Eine gute Betreuung für alle Aargauer Kinder – dieses Ziel verfolgen Faes und Freiermuth mit ihrem Vorstoss. Am Dienstag wird er im Grossen Rat behandelt. Die Freisinnigen hoffen auf Unterstützung aus anderen Fraktionen: «Schliesslich geht es um junge Leute und um die Zukunft unserer Kinder.»