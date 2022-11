FDP will Erwerbstätigkeit für Mütter attraktiver machen

Kinderbetreuung Höherer Steuerabzug für die Kita-Kosten: FDP will Erwerbstätigkeit für Mütter rasch attraktiver machen Der Aargau steht beim Steuerabzug für erwerbstätige Eltern im interkantonalen Vergleich sehr schlecht da. Bei einem Gesamtpensum der Eltern von 120 Prozent ist er gar im Ranking an letzter Stelle. Das wollen zwei Freisinnige jetzt ändern. Mathias Küng Jetzt kommentieren 22.11.2022, 05.00 Uhr

Die kantonale FDP-Präsidentin und Grossrätin Sabina Freiermuth sowie FDP-Fraktionspräsident Silvan Hilfiker wollen Erwerbsarbeit für junge Mütter attraktiver machen. Dafür reichen sie am Dienstag im Grossen Rat eine Motion ein. Mit dieser wollen sie den Regierungsrat einladen, «dem Grossen Rat mit der nächsten Steuergesetzrevision die zur Erhöhung der steuerlichen Abzüge von Kinderdrittbetreuungskosten erforderlichen Anträge gemäss Steuerstrategie 2022–2030 zu unterbreiten».

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf könne über diverse Wege verbessert werden, finden Freiermuth (Sprecherin in dieser Sache) und Hilfiker. Eine wirksame Massnahme sei die Verbesserung der steuerlichen Abzugsfähigkeit der Kinderdrittbetreuung. Und da kommen die Motionäre auf die erst kürzlich vom Regierungsrat vorgestellte (im Rat noch nicht debattierte) Steuerstrategie zu sprechen. Darin führte diese nämlich aus, dass der Aargau bei einer Erwerbstätigkeit beider Eltern im interkantonalen Vergleich sehr schlecht dasteht.

So nimmt der Kanton zum Beispiel bei einem Gesamtpensum der Eltern von 140 Prozent den zweitletzten Platz ein, bei einem Gesamtpensum von 120 Prozent ist es gar der letzte Platz im Ranking. Die mangelhafte steuerliche Abzugsfähigkeit der Kinderbetreuungskosten wirke sich negativ auf den Erwerbsanreiz aus und könne ein Grund dafür sein, dass im Aargau nachweislich weniger Frauen erwerbstätig sind als in anderen Kantonen, steht für Freiermuth und Hilfiker fest.

Höhere Abzüge sollen letztlich Mehreinnahmen bringen

Die finanziellen und volkswirtschaftlichen Auswirkungen einer Erhöhung dieser Abzüge seien hinlänglich bekannt. Freiermuth: «Mit dem erhöhten Steuerabzug sinken die Betreuungskosten und steigt die Teilnahme am Arbeitsmarkt. Das wiederum wirkt dem Fachkräftemangel entgegen und stärkt die Schweizer Volkswirtschaft. Weiter trägt die bessere Nutzung unseres eigenen Fachkräftepotenzials dazu bei, die Zuwanderung in die Schweiz zu senken, indem die Unternehmen weniger Arbeitskräfte aus dem Ausland rekrutieren muss.»

Derzeit können im Aargau jährlich maximal 10’000 Franken abgezogen werden. Am grosszügigsten sind St. Gallen und Genf mit 25’000 Franken, in Uri gibt es sogar keine Begrenzung. Wie hoch soll der Aargau denn gehen? «Wir haben bewusst keine Zahl oder Grössenordnung in den Vorstoss hineingeschrieben. Wir wollen nicht schon eingrenzen und etwas vorwegnehmen. Uns geht es in dieser Phase um den Grundsatz. Die Erhöhung soll gegenüber den regierungsrätlichen Plänen vorgezogen und schon in die nächste Steuervorlage einbezogen werden. Wir gehen so vor, um so schnell wie möglich Nägel mit Köpfen zu machen», sagt Freiermuth.

Freiermuth: «Es muss sich für beide lohnen»

Aber ist denn das Geld dafür da, und profitieren davon nicht auch Bestverdienende, die das nicht nötig haben? Wie hoch genau es gehen soll und was es kosten darf, werde später entschieden, betont Freiermuth, das hänge natürlich auch von der weiteren Entwicklung der Kantonsfinanzen ab. Es gehe aber darum sicherzustellen, dass ein Elternpaar, bei dem beide erwerbstätig sind, dafür finanziell nicht bestraft wird, wie es heute teilweise der Fall ist.

«Es muss sich für beide lohnen. Wenn wir das erreichen, wird die Erwerbstätigkeit junger Mütter steigen. Das hilft gegen den Fachkräftemangel, ist für ihre Karriere gut und zahlt sich letztlich auch für den Staat aus, weil dann letztlich mehr Einkommen und daraus abgeleitet mehr Steuern und Sozialabgaben generiert werden. Das wäre also eine Win-win-Situation.»

Erhöhung soll zeitgleich mit nächster Steuervorlage kommen

«Laut Steuerstrategie 2022–2030 plant der Regierungsrat die Umsetzung der von ihm vorgeschlagenen Massnahmen in drei Schritten. In einer bereits in die Wege geleiteten Revision des Steuergesetzes sollen unter anderem gerichtlich verfügte Anpassungen bezüglich Eigenmietwert sowie damit in Zusammenhang stehende Kompensationen bei Vermögens- und Einkommenssteuern umgesetzt werden. Die drei Massnahmen, welche sich aus dem Leitsatz Drittbetreuungskosten in der Steuerstrategie ergeben, sollen jedoch lediglich in einem zweiten Schritt angepackt werden. Damit sind die beiden Motionäre nicht einverstanden. Sie fordern: Aufgrund des Handlungsdrucks sind diese vorzuziehen und mit der in Umsetzung befindlichen Revision vorzulegen.»

Zur Erinnerung: Eine Mehrheit des Grossen Rates hat unlängst verlangt, dass die sich aus der Steuervorlage ergebenden Mehreinnahmen des Kantons zeitgleich (und nicht erst zeitlich verzögert) an die Bevölkerung zurückgegeben werden sollen. Aufgrund dieser Ergänzung wird die Vorlage voraussichtlich nicht wie vom Regierungsrat geplant Anfang 2024, sondern erst Anfang 2025 umgesetzt werden können. Geht es nach Freiermuth und Hilfiker, wird diese Vorlage dann also um höhere steuerliche Drittbetreuungsabzüge ergänzt. Auch eine allfällige (teilweise) Kompensation des höheren Drittbetreuungsabzugs durch die Mehreinnahmen aufgrund dieser Vorlage wäre für die Motionäre diskutabel.

Am Dienstag Entscheid über das Budget 2023 Am Dienstag findet in Aarau eine Ganztagessitzung des Grosses Rates statt. Diese steht im Zeichen der Debatte über das Budget 2023. Bei diesem zeichnet sich ein Defizit von gegen 300 Millionen Franken ab. Dies vorab weil die ursprünglich erwarteten 160 Millionen Franken Gewinnausschüttung der Nationalbank nach heutigem Wissensstand wegfallen dürften. Bekanntlich schrieb die SNB per Ende September einen Jahres-Zwischenverlust von 142 Milliarden Franken. Zu erwarten ist auch, dass der Finanzbedarf des Kantonsspitals Aarau (KSA) von 240 Millionen Franken ein Thema sein wird. Wir berichten ab 10 Uhr im Liveticker über die heutige Sitzung.

