Regierung will keine Gemeinde-Umfrage zur Kesb - Abfuhr für FDP

Keine Umfrage Die Kesb hat sich bewährt und soll bleiben, wie sie ist – Regierungsrat erteilt FDP-Forderung eine Abfuhr Eine Neuorganisation der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde im Aargau steht für den Regierungsrat nicht zur Debatte. Darum brauche es auch keine Umfrage bei den Gemeinden, findet die Regierung. Turgi-Gemeindeammann und FDP-Grossrat Adrian Schoop ist enttäuscht. Eva Berger Jetzt kommentieren 16.05.2022, 05.00 Uhr

2013 löste die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (Kesb) die Vormundschaftsbehörde ab. Optimierungen gab es 2017. Doch immer wieder zeige sich, dass die Kesb vielen Gemeinden zu schaffen mache, es sei darum an der Zeit, ihre Probleme ernst zu nehmen. Der Regierungsrat solle per Umfrage eine erste umfassende Einschätzung der Gemeinden zur Kesb einholen. Das verlangt die FDP-Fraktion im Grossen Rat.

Die Befragung der Gemeinden soll Antworten darauf liefern, ob ihre Anliegen bei Entscheiden der Kesb genügend berücksichtigt werden, ob die Kommunikation wunschgemäss verläuft, welche Unklarheiten oder unbefriedigenden Situationen es in der Praxis gibt und wo bei den Zuständigkeiten Lücken bestehen. Ausserdem sollen die Gemeinden Stellung dazu nehmen, welche finanziellen Konsequenzen die Kesb für sie hat. Basierend auf den Ergebnissen aus der Umfrage solle der Regierungsrat schliesslich Massnahmen ergreifen, welche «die Mängel in den Organisationsstrukturen der Kesb, aus Sicht der Gemeinden, beseitigen oder zumindest verbessern».

Regierungsrat sieht keinen Bedarf

Doch der Regierungsrat sieht keinen Bedarf für eine solche Umfrage. Er erwarte davon keine wesentlichen neuen Erkenntnisse, schreibt er in seiner Antwort auf den FDP-Vorstoss. Der Aargau habe eine effiziente Organisation geschaffen, mit den Familiengerichten an den Bezirksgerichten sowie mit der Zuständigkeit der Gemeinden für die Sachverhaltsabklärungen und die Mandatsführung.

«Nach Einschätzung des Regierungsrats funktioniert der Kindes- und Erwachsenenschutz gesamthaft gut», schreibt dieser weiter. Die Abläufe und Schnittstellen in der Zusammenarbeit mit den Gemeinden sowie mit weiteren Behörden habe sich eingespielt. Und: «Eine Neuorganisation des Kindes- und Erwachsenenschutzes steht für den Regierungsrat ausser Frage.» Allfällige Kommunikationsprobleme oder Unstimmigkeiten sollen zwischen den betroffenen Gemeinden und den Bezirksgerichten direkt gelöst werden.

«Eine Befragung der Gemeinden, die mit hohem finanziellem Aufwand verbunden wäre, ist dazu nicht notwendig.» Die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden seien von Bundesrechts wegen weisungsgebundene Fachbehörden, ihre Mitglieder hätten unabhängig von der Art der Behördenorganisation zu entscheiden, so der Regierungsrat. Für Gemeinden und Gemeindeverbände bestehe kein Spielraum, auf die Entscheide der Kesb einzuwirken.

FDP-Grossrat Schoop würde auch abgespeckte Variante nehmen

Adrian Schoop, Gemeindeammann von Turgi, Grossrat FDP. zvg

Für Adrian Schoop, FDP-Grossrat und Gemeindeammann von Turgi, ist die regierungsrätliche Antwort enttäuschend. «Nach zehn Jahren mit der Kesb wäre eine breite Auslegeordnung eigentlich angezeigt», sagt er. Die Gemeinden beklagten Missstände, was den Bedarf nach einer Umfrage rechtfertige.

Für die Begründung, der finanzielle Aufwand wäre zu gross, hat Schoop kein Verständnis. Wäre dies das Problem, so könnte man auch eine abgespeckte Variante mit Stichproben in Betracht ziehen, schlägt er vor. Damit könnten etwa die Unterschiede der Fallzahlen in den einzelnen Bezirken untersucht und Massnahmen gezielt angesetzt werden.

Das sieht der Regierungsrat jedoch nicht vor. In einem Punkt allerdings erkenne er Prüfungsbedarf, wie er schreibt: Das Kostenrisiko der Gemeinden pro Sozialhilfefall beträgt 60'000 Franken im Jahr, was darüber liegt, wird von einem Fonds getragen, den alle Gemeinden gemeinsam im Verhältnis zu ihrer Einwohnerzahl finanzieren. Nur: Wenn sich die betroffenen Personen nicht an den Kosten für die Massnahme beteiligen können, Sozialhilfe beziehen und kein Gesuch um materielle Hilfe einreichen, kann von diesem «Teilpooling» nicht profitiert werden, die ganze Last liegt bei der Gemeinde. Der Regierungsrat werde prüfen, ob Gesetzesänderungen angezeigt sind, heisst es in der Antwort auf den FDP-Vorstoss.

Weiteres Vorgehen noch unklar

Das ist wiederum eine gute Nachricht für Adrian Schoop, hatte er doch mehrfach darauf hingewiesen, dass es gesetzlich nicht möglich ist, die Mehrkosten über diesen Fonds abzurechnen. Das sei etwa der Fall, wenn eine staatlich nicht anerkannte Sonderschule finanziert werden muss, die Eltern aber dazu nicht in Lage sind. Die Abrechnung über das Teilpooling geht bisher nur, wenn die Betroffenen Sozialhilfe beziehen. Noch der Jahresbericht 2020 des Kindes- und Erwachsenenschutzes Kanton Aargau hält jedoch fest, dass die Gemeinden dies gemeinsam finanzieren.

Dass der Regierungsrat den Missstand erkannt hat, sei zu begrüssen. Dass er ihn zuvor verneinte und jetzt umschwenke, hinterlasse aber auch einen fahlen Nachgeschmack, so Schoop. «Er widerspricht seinem eigenen Bericht. Ich stelle damit die ganze Antwort der Regierung in Frage.» Ob die FDP am Postulat festhält und die Gemeindeumfrage doch noch einfordert, wird sie demnächst entscheiden.

