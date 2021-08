Katastrophen-Saison Aargauer Badis ziehen düstere Bilanz Im Sommer sind die Leute ins Thermalbad geströmt, die Badis konnten die Gäste quasi an einer Hand abzählen. Die Bilanz der Freibäder ist dieses Jahr so schlecht wie schon lange nicht mehr. 25.08.2021, 10.05 Uhr

In der Badener Badi liessen die Besucherzahlen in den letzten Wochen zu wünschen übrig. Andres Greter, der Betriebsleiter vom Terrassenbad in Baden, zieht eine ernüchternde Bilanz: «Ich gehe nicht davon aus, dass er Herbst super gut wird. Wir werden ungefähr auf die Hälfte der Eintritte eines normalen Jahres kommen.» Auch in Wettingen sind die Besucherzahlen bescheiden. Gut 25 Prozent weniger Wasserratten vergnügten sich in der «Sommer»-Saison im Tägi.