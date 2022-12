Nikin erreicht Crowdinvest-Ziel von 5 Millionen noch vor Neujahr

kapitalerhöhung Nikin hat sein Crowdinvest-Ziel von 5 Millionen noch vor Neujahr erreicht Innerhalb eines Monates schafft die Lenzburger Kleidermarke Nikin eine Kapitalerhöhung von 5 Millionen Franken dank einer Crowdinvest-Kampagne. Mehr als 4000 Investoren haben dabei Aktien gekauft. Jocelyn Daloz Jetzt kommentieren 31.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die beiden Nikin-Gründer Nicholas Hänny und Robin Gnehm haben Grund zur Freude: Ihr Crowdinvest-Ziel wurde mehrere Tage vor der Deadline erreicht. Bild: Fabio Baranzini

Die Deadline war am 31. Dezember. Sie hätte auch bis Mitte Januar verlängert werden können. Doch dazu kommt es nicht: Die Crowdinvest-Kampagne der Kleidermarke Nikin, über die die AZ Anfang Dezember berichtet hat, ist bereits erfolgreich. 5 Millionen Franken sind zusammen gekommen, was fast der Hälfte des jährlichen Umsatzes von Nikin in der Schweiz entspricht.