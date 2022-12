KSB-Chef Adrian Schmitter als Krisenmanager fürs KSA?

Kantonsspital Aarau KSA-«Schattenkabinett» mit KSB-Chef? Nationalrat Giezendanner lässt im Hintergrund sein Netzwerk spielen SVP-Exponenten wollen den ganzen KSA-Verwaltungsrat auswechseln und arbeiten bereits an einem «Schattenkabinett» mit konkreten Namen. Was Gesundheitsdirektor Jean-Pierre Gallati zu den Planspielen aus seiner Partei sagt und warum ausgerechnet der Chef des Kantonsspitals Baden das KSA retten soll. Rolf Cavalli Jetzt kommentieren 02.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Druck auf den Verwaltungsrat des Kantonsspitals Aarau (KSA) ist enorm. Er muss nicht nur erklären, wie es zum Finanzschlamassel kommen konnte, der im Antrag an den Regierungsrat für 240 Millionen Franken Finanzhilfe mündete, sondern vor allem rasch einen überzeugenden Plan ausarbeiten, damit das grösste Aargauer Spital nicht erneut an den finanziellen Abgrund gerät.

Verwaltungsratspräsident Peter Suter ist «gewillt und motiviert», wie er selber sagt, die Verantwortung auch in Zukunft zu übernehmen. In diesen Tagen weibelt er hinter den Kulissen bei Entscheidungs- und Meinungsträgern im Kanton für seine Argumente, versucht, Vertrauen zu schaffen und aufzuzeigen, dass der aktuelle Verwaltungsrat nicht die Hauptschuld trage am Finanzdebakel.

Unter Druck und gefordert: KSA-Verwaltungsratspräsident Peter Suter. Alex Spichale

Doch die Frage ist: Bekommen Peter Suter und seine sechs Verwaltungsräte überhaupt die Gelegenheit, das KSA zu sanieren? Die Fraktionen im Grossen Rat (ausser Grüne und EVP) fordern in einer gemeinsamen Erklärung nicht nur eine «lückenlose Aufklärung» des Finanzdebakels, sondern auch, dass der Regierungsrat die «personelle Zusammensetzung der Führung» des KSA kritisch hinterfragt.

Nicht mehr zuwarten möchten Exponenten der SVP. Während Désirée Stutz als Fraktionschefin im Grossen Rat und Clemens Hochreuter als SVP-Vertreter in der Gesundheitskommission explizit keine übereilten Schlüsse ziehen wollen, fordert Parteipräsident und Nationalrat Andreas Glarner ultimativ den Rücktritt des Verwaltungsrates. Und SVP-Grossrat Stefan Giezendanner sagte am Schluss der Sendung «Talk Täglich» vom Dienstag, die SVP kritisiere nicht nur, sondern habe dem Regierungsrat inzwischen auch schon valable Kandidaten vorgeschlagen für einen neuen Verwaltungsrat.

Giezendanner senior lässt sein Netzwerk spielen

Eine offizielle SVP-Position ist das zurzeit nicht. Aber informell zieht im Hintergrund offenbar Giezendanner senior, Ulrich Giezendanner, die Fäden. Auf Anfrage bestätigt der 69-jährige alt Nationalrat, er habe in den letzten Tagen mehrere potenzielle Kandidaten für den KSA-Verwaltungsrat angefragt. Giezendanner kann als langjähriger Verwaltungsrat der Krankenkasse KPT auf ein grosses Netzwerk im Gesundheitswesen zurückgreifen.

Ulrich Giezendanner lässt sein Netzwerk spielen. Max Tinner

Ein Spitalverwaltungsrat brauche vor allem einen ausgewiesenen Fachmann in Gesundheits-IT. Um die Kosten in einer so komplexen Organisation wie dem KSA im Griff zu haben, sei dies elementar. Ebenso zentral sei ein Betriebswirtschafter, der wisse, wie man ein Unternehmen saniere. Er habe Gesundheitsdirektor Jean-Pierre Gallati in einem Brief entsprechende personelle Vorschläge gemacht.

Giezendanner und Gallati kennen sich nicht nur als Parteifreunde gut. Sie waren auch beruflich verbunden. Gallati war vor seiner Zeit als Regierungsrat Verwaltungsratspräsident bei der Giezendanner Transport AG.

Das sagt Gesundheitsdirektor Gallati

Konkrete Namen zum KSA-«Schattenkabinett» wollen weder Giezendanner noch andere aus der SVP nennen. Dafür sei es zu früh, heisst es. Der Ball liege jetzt beim Regierungsrat, die Zusammensetzung des Verwaltungsrates neu zu gestalten.

Bekommt Personalvorschläge: Gesundheitsdirektor Jean-Pierre Gallati. (Bild: PK vom 18. November 2022 zur KSA-Finanzhilfe.) Severin Bigler

Gesundheitsdirektor Gallati bestätigt der AZ, er habe «zwei kleine Dossiers von Ulrich Giezendanner erhalten». Zu Personalfragen nehme er aber öffentlich keine Stellung. Zudem weist Gallati darauf hin, dass es zurzeit weder eine Vakanz noch eine Ausschreibung gebe. Der Regierungsrat wähle den KSA-Verwaltungsrat wie jedes Jahr auf den 1. Juli neu.

KSB-Chef Adrian Schmitter wird ins Spiel gebracht

Neben den direkt an Gallati gesendeten Giezendanner-Vorschlägen wird aus SVP-Kreisen auch Adrian Schmitter, CEO am Kantonsspital Baden (KSB), ins Spiel gebracht. Er soll quasi als Krisenmanager das KSA wieder auf Vordermann bringen.

Die Idee: Schmitter bliebe CEO im KSB, würde aber einen Teil seiner operativen Aufgaben seinem Stellvertreter abgeben. Das KSB sei gut organisiert und würde problemlos funktionieren, so die Überzeugung der Initianten. Schmitter würde dann eine Doppelfunktion ausüben, am besten gleich als KSA-Verwaltungsratspräsident strategisch das Spital in Aarau führen und weiterhin als KSB-Chef operativ das Spital in Baden leiten. Eine Zusammenlegung der beiden Kantonsspitäler in der Führung, so wie es etwa die Grünen angedacht haben, ist dagegen nicht die Absicht der Schmitter-Promotoren.

Der Chef des Vorzeige-Spitals soll dem Problem-Spital helfen: Adrian Schmitter, CEO KSB, auf dem Dach vor der Grossbaustelle des Neubaus in Dättwil. Alex Spichale

Schmitter «freut und ehrt» es, dass sein Name genannt wird

Zu den Planspielen aus der Politik sagt KSB-Chef Adrian Schmitter, selber SVP-Mitglied: «Es freut und ehrt mich, dass mein Name im Zusammenhang mit einer strategischen Neuausrichtung des KSA genannt wird. Das zeugt davon, dass meine Arbeit am KSB und mein langjähriges Know-how geschätzt werden.» Gleichzeitig betont Schmitter, dass sich die Frage aktuell nicht stelle. Erstens seien im KSA alle Positionen besetzt, zweitens habe er als CEO des KSB viele spannende und herausfordernde Aufgaben, welche ein solch grosses Drittengagement nicht erlauben würden. Unter anderem denkt Schmitter an den KSB-Neubau, der im Herbst 2024 in Betrieb genommen werden soll.

Ganz zu macht der KSB-Chef die Tür für ein Engagement beim KSA aber nicht. «Sollten von politischer Seite das Know-how oder Einschätzungen von Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung der KSB AG gefragt sein», so Schmitter, «stellen wir uns selbstverständlich gerne mit Rat und Tat zur Verfügung.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen