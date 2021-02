Die Spitalleitung hat mitten in der Coronapandemie Rolf Ensner, dem Chefarzt der chirurgischen Intensivstation, gekündigt. Die Mitarbeitenden kritisieren diesen Entscheid in einem Brief an Gesundheitsdirektor Jean-Pierre Gallati scharf.

Noemi Lea Landolt 12.02.2021, 05.00 Uhr