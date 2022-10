Kantonsparlament Grosser Rat: Sitzungen künftig nur noch am Dienstagmorgen? Weil es tendenziell weniger Geschäfte gibt: Mit knapper Mehrheit der Spitzenvertretungen der Parteien im Ratsbüro wird eine Vorlage ans Kantonsparlament verabschiedet. Fabian Hägler 24.10.2022, 05.00 Uhr

Grossratssitzungen mussten teils auch kurzfristig abgesagt werden. Mathias Förster

Seit vielen Jahren tagt das Aargauer Kantonsparlament, der Grosse Rat, jeweils am Dienstag. Üblicherweise wird ein Sitzungstag mit zwei Halbtagessitzungen durchgeführt: am Morgen von 10 bis 12.30 Uhr, am Nachmittag von 14 bis 17 Uhr.

Dieser Sitzungsmodus habe sich in der Vergangenheit bewährt, heisst es in einem Bericht des Ratsbüros, in dem die Spitzenvertretungen der Parteien sitzen, an den Grossen Rat. In den letzten Jahren sei der Sitzungskalender aufgrund der geringeren Geschäftslast laufend reduziert worden. Trotzdem mussten weiterhin Grossratssitzungen – teils kurzfristig – abgesagt werden.

Grossrätliche Aktivitäten sollen auf Dienstag konzentriert werden

Insbesondere die langen Pausen und die unausgewogene Auslastung werden als störend empfunden. «Es wird bemängelt, dass der regelmässige Austausch zwischen den Ratsmitgliedern aufgrund der Sitzungspausen zu kurz komme», heisst es im Bericht des Ratsbüros. Es wurde die Idee eingebracht, die Dienstagmorgen künftig für das Plenum und die Dienstagnachmittage für Kommissionen zu nutzen.

Das Büro hat den Parlamentsdienst beauftragt, diese Option zu prüfen und einen Sitzungsmodus mit regelmässigeren Grossratssitzungen in Anlehnung an das «Thurgauer Modell» zu beschreiben. Diese Sitzungsplanung könnte künftig wie folgt ausgestaltet werden: Regelmässige dreistündige Grossratssitzungen am Dienstagmorgen mit vorgelagerten Fraktionssitzungen. An vier bis fünf im Voraus festgelegten Dienstagen soll bei Bedarf zusätzlich eine Nachmittagssitzung stattfinden.

Im Übrigen soll der Dienstagnachmittag den Kommissionen zur Verfügung stehen. Möglichst viele Kommissionssitzungen sollen künftig am Dienstagnachmittag, insbesondere direkt nach den Grossratssitzungen, geplant werden, damit eine vermehrte Konzentration der grossrätlichen Aktivitäten auf den Dienstag erreicht werden kann.

Vor- und Nachteile werden sehr unterschiedlich bewertet

Der vorgeschlagene Sitzungsmodus sei mit den rechtlichen Rahmenbedingungen vereinbar, schreibt das Ratsbüro. Wesentliche Mehrkosten seien durch die Umstellung nicht zu erwarten. Das Büro hat allerdings beschlossen, dem Ratsplenum den Entscheid über die vorgeschlagene Anpassung des Sitzungsmodus zu überlassen, da alle Ratsmitglieder und Ratsorgane in relevanter Weise von der Änderung betroffen wären.

Im Büro wurden die Vor- und Nachteile sehr unterschiedlich bewertet. Die Vorlage an den Grossen Rat wurde letztlich mit knappem Mehrheitsentscheid verabschiedet.