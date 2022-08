Kantonsgrenze AG/ZG Betrunkener Autofahrer bleibt auf schmaler Holzbrücke stecken – er wollte eine Abkürzung nehmen Ein betrunkener Autolenker hat entlang der Kantonsgrenze Aargau/Zug einen Fussweg befahren und ist auf einer Holzbrücke stecken geblieben. Dem 59-Jährigen wurde der Führerausweis abgenommen. 11.08.2022, 11.50 Uhr

Der Autofahrer blieb auf einer schmalen Holzbrücke stecken. Bild: Zuger Polizei

Ein Autofahrer nahm es am Mittwochabend in der Gemeinde Risch-Rotkreuz nicht so genau mit den Verkehrsregeln: Der 59-jährige Mann missachtete ein «Allgemeines Fahrverbot» und fuhr mit seinem Auto auf einem Fussweg der Reuss entlang. Schliesslich blieb das Auto auf einer rund einem Meter schmalen Holzbrücke stecken.