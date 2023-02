Nach dem KSA-Debakel: Sind im Aargau mehr Finanzspritzen nötig?

Kantonsfinanzen Nach dem KSA-Debakel: Brauchen auch andere Unternehmen, die dem Kanton gehören, bald eine Finanzspritze? Die FDP fragt, ob bald auch andere Beteiligungen des Kantons auf Staatsgelder angewiesen seien. 2022 flossen dem Aargau von Unternehmen, die ganz oder teilweise im Kantonsbesitz sind, rund eine halbe Milliarde Franken zu. Für das laufende Jahr gibt es allerdings massive Einnahmenausfälle und Mehrkosten für den Kanton. Fabian Hägler Jetzt kommentieren 02.02.2023, 05.00 Uhr

Finanzspritze für das KSA, keine Ausschüttung von der Nationalbank, Verzicht auf Axpo-Dividende: Dem Kanton fehlen 2023 aus seinen Beteiligungen im Vergleich zum Vorjahr mehr als 500 Millionen Franken. Bild: Key/zvg/Montage_AZ

Derzeit verfügt der Aargau über 39 Beteiligungen – das sind Unternehmen, die ganz oder teilweise im Kantonsbesitz sind. Am stärksten im Fokus steht das Kantonsspital Aarau (KSA), das eine Finanzspritze von 240 Millionen Franken beantragt hat. Doch es gibt weitere Unternehmen mit finanziellen Schwierigkeiten, an denen der Kanton beteiligt ist – und dies macht der FDP Sorgen.

In einem Vorstoss nennen die Freisinnigen die Axpo, die vom Bund im September 2022 einen Kreditrahmen von 4 Milliarden Franken erhielt. Den Rettungsschirm hat der Energieversorger, an dem der Kanton rund 28 Prozent hält, bisher nicht beansprucht. Allerdings wird die Geschäftsführung der Axpo nach einer Forderung der Aargauer Regierung nun extern untersucht.

Könnten die Kantonsfinanzen aus dem Gleichgewicht geraten?

Als weitere Beteiligung, die Staatshilfe benötigt, führt die FDP die Aargauische Pensionskasse (APK) auf. Mitte Januar hat der Grosse Rat eine Vorlage gutgeheissen, um die Renten des Staatspersonals zu sichern. Die FDP kritisierte die Einmaleinlage für über 50-Jährige, die Kanton und Gemeinden gut 25 Millionen Franken kostet, als «sehr störend».

Fraktionschef Silvan Hilfiker vertritt den Vorstoss für die FDP. Bild: Benibasler.com/ZVG

Vor dem Hintergrund dieser drei Fälle fragt sich die FDP, «ob auch die anderen Beteiligungen nächstens auf Staatshilfe angewiesen sind». Dies würde die Staatsfinanzen massgeblich aus dem Gleichgewicht bringen, heisst es in einer Interpellation mit diversen Fragen an den Regierungsrat zu den Kantonsbeteiligungen.

FDP will wissen, welche Beteiligungen verkauft werden könnten

Die FDP will unter anderem wissen, wie gross die Wahrscheinlichkeit sei, dass die übrigen 36 Beteiligungen in den nächsten Monaten Staatshilfe benötigen. Sie fragen weiter, wie hoch die maximale finanzielle Belastung für den Kanton ausfallen würde und schliesslich wollen sie wissen, mit welchen Beträgen in den letzten 20 Jahren die Firmen unterstützt wurden, die ganz oder teilweise dem Kanton gehören.

Die FDP hat sich mehrfach dafür ausgesprochen, den Verkauf von Beteiligungen, wie Kantonsspitäler und Aargauische Kantonalbank, zu prüfen. In ihrem Vorstoss fragen die Freisinnigen, wie das Portfolio des Kantons überprüft wird, sowie welche Beteiligungen für den Regierungsrat zwingend notwendig sind – und welche reduziert oder veräussert werden könnten.

Beteiligungen brachten 2022 gut eine halbe Milliarde Franken

Betrachtet man den neuesten Beteiligungsreport des Kantons, scheinen die Sorgen der FDP auf den ersten Blick nicht nachvollziehbar. Gemäss dem Report beliefen sich die kantonalen Erträge aus den Beteiligungen im ganzen Jahr 2021 auf 490 Millionen Franken, im ersten Halbjahr 2022 waren es 495 Millionen, für das gesamte abgelaufene Jahr rechnete der Kanton mit 505 Millionen.

Den grössten Anteil lieferten die Nationalbank mit 319,5 Millionen, die Kantonalbank mit einer Ausschüttung von 90 Millionen und einer Abgeltung der Staatsgarantie in noch offener Höhe ab. Auch die Energiebeteiligungen des Kantons schenkten letztes Jahr kräftig ein: Die AEW zahlte eine Dividende von 21,4 Millionen Franken, von der Axpo flossen 11,1 Millionen in den Aargau.

Allerdings stammt der Beteiligungsreport von Ende September 2022, damals waren Faktoren, die sich 2023 negativ auf die Kantonsfinanzen auswirken, noch nicht bekannt – oder zumindest nicht definitiv.

Kantonsbeteiligungen: Mindererträge und Mehrkosten für 2023 Der gravierendste Ausfall ist die fehlende Ausschüttung der Nationalbank: Weil die SNB das Geschäftsjahr 2022 mit einem Verlust von 132 Milliarden Franken abschloss, gibt es kein Geld für die Kantone. Im Vergleich zum letzten Jahr ergibt sich für den Aargau ein Minderertrag von 319,5 Millionen Franken.

Das Kantonsspital Aarau (KSA) hat in den letzten beiden Jahren keine Dividende ausgeschüttet, der Ertrag für den Kanton war null. Mitte November beantragte das KSA beim Regierungsrat eine Finanzspritze von 240 Millionen Franken.

2021 und 2022 floss von der Aargauischen Pensionskasse kein Geld an den Kanton. Heisst der Grosse Rat die Vorlage zur Rentensicherung der Staatsangestellten definitiv gut, werden 20 Millionen Franken als Einmaleinlage des Kantons fällig.

Im neuen Beteiligungsreport nicht ausgewiesen, aber schon seit Mai 2022 klar ist ein weiterer Ausfall. Damals entschieden sich die Besitzerkantone der Axpo, vorerst auf eine Dividende zu verzichten. Für den Aargau bedeutet dies ein Minus von 11,1 Millionen Franken.

Zählt man diese Mindererträge und Mehrkosten zusammen, ergibt sich ein Betrag von rund 590 Millionen Franken. Das ist die Summe, die dem Kanton 2023 im Vergleich mit den Erträgen aus den Beteiligungen im Vorjahr fehlt. Finanzdirektor Markus Dieth beunruhigt dies aber nicht, wie er Anfang Januar in einem AZ-Interview sagte: «Wir sind praktisch schuldenfrei und verfügen aufgrund der Überschüsse der letzten Jahre über hohe angesparte Reserven von 722 Millionen Franken.» Damit könne der Kanton allfällige Defizite auffangen, zudem werde die Regierung für das Budget 2024 die nötigen Weichenstellungen vornehmen.

