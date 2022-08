Darum rechnet der Aargau 2023 mit roten Zahlen

Kantonsbudget 2023 Darum droht ein 200-Millionen-Defizit im Aargau Die Aargauer Regierung legt dem Grossen Rat für 2023 ein Budget mit einem massiven Minus vor. 200 Millionen aus der Ausgleichsreserve sollen eine schwarze Null bringen. Der Grosse Rat entscheidet im November. Mathias Küng Jetzt kommentieren 20.08.2022, 05.00 Uhr

Finanzdirektor Markus Dieth hat in Aarau der Öffentlichkeit das von der Regierung beschlossene Kantonsbudget für das Jahr 2023 vorgestellt. Das Wichtigste vorweg: Die Regierung erwartet aufgrund von zwei negativen Sondereffekten ein Defizit von 199,8 Millionen Franken.

Finanzdirektor Markus Dieth (sprechend), Staatsschreiberin Joana Filippi und Christian Moser, Leiter Finanzen, bei der Vorstellung des Budgets 2023. Alexander Wagner

Erstens rechnet der Kanton mit Mehrkosten von 140 Millionen Franken für die Ukraine-Flüchtlinge. Ob es tatsächlich so viele Mittel braucht, sei aber noch unsicher. Nach heutiger Einschätzung seien diese angenommenen Mehrausgaben eher hoch eingerechnet, was einer eher vorsichtigen Finanzplanung entspreche.

Zweitens geht die Regierung jetzt «nur» von einer dreifachen Gewinnausschüttung der Nationalbank (SNB) aus. Bevor bekannt geworden war, dass die SNB im ersten Halbjahr einen Verlust von 95 Milliarden Franken erlitten hat (ihre Reserven betrugen Ende 2021 102,5 Milliarden Franken), hatte die Regierung wie etliche andere Kantone auch noch mit einer vierfachen Ausschüttung gerechnet. Dieth sagte dazu an der Medienkonferenz, betrachte man nur den Halbjahresverlust der SNB, würde ein Bilanzverlust resultieren und es gäbe keine Ausschüttung. Abgerechnet werde aber erst am 31. Dezember dieses Jahres.

Die Lage sei indessen sehr volatil und könne sich rasch in beide Richtungen verändern. Es brauche nur eine vergleichsweise kleine Verbesserung im zweiten Halbjahr, damit eine dreifache Ausschüttung möglich wird. Auch für 2024 plant die Regierung übrigens ebenfalls mit einer dreifachen, in den beiden Folgejahren nur mit je einer zweifachen Ausschüttung.

Gibt es eine Ausschüttung – und wenn ja, wie viel?

Die Reduktion der SNB-Ausschüttung (drei- statt vierfach) verschlechtert das Budget um 53 Millionen Franken. Daraus und aus den Kosten für die Flüchtlinge in der Höhe von 140 Millionen Franken ergibt sich das 200-Millionen-Defizit. Ohne diese beiden Sondereffekte, so der Finanzdirektor vor den Medien, «wäre das Budget 2023 praktisch ausgeglichen. Beide negativen Sondereffekte sind mit grösseren Unsicherheiten verbunden».

Ob die SNB Ende Jahr so viel Geld in der Ausschüttungsreserve hat, dass sie eine Ausschüttung vornehmen kann, oder ob es (wie schon im Jahr 2014) am Schluss nichts gibt, wird man erst mit dem Jahresergebnis wissen. Es brauche nur eine kleine Verbesserung bei der SNB um 4,2 Milliarden Franken, rechnet Dieth vor, damit eine zweifache Ausschüttung möglich wird. Für eine dreifache brauche es eine Verbesserung um 12,2 Milliarden Franken: «Solche Quartalsgewinne sind aufgrund der hohen Schwankungen durchaus realistisch, wenn auch unsicher.»

Finanzdirektor Markus Dieth. Alexander Wagner

Braucht es ohne SNB-Ausschüttung ein Sparpaket?

Sollte es im 2023 keine Ausschüttung geben, würde das Budgetdefizit auf über 350 Millionen Franken steigen. Da wäre grad die halbe Ausgleichsreserve weg. Bräuchte es da gar ein Sparpaket? «Nein», antwortet Markus Dieth auf unsere Nachfrage dezidiert: «Zum Zeitpunkt der Budgetberatung im Grossen Rat im November liegt das Ergebnis der SNB noch nicht vor. Wir kennen dann aber das dritte Quartalsergebnis und werden für die Budgetberatung im Grossen Rat eine Neubeurteilung vornehmen und der Grosse Rat könnte die Planung der SNB-Ausschüttungen in der Budgetdebatte noch anpassen.» Sogar für den Fall, dass der Grosse Rat keine Ausschüttung im Budget 2023 beschliessen würde, könnte das Budget 2023 dank der hohen Ausgleichsreserve von 722 Millionen Franken ausgeglichen werden.

Der Finanzdirektor betonte an der Medienkonferenz, dass insgesamt hohe Planungsunsicherheiten bestehen (etwa infolge des Ukraine-Krieges, einer befürchteten Wirtschaftsabschwächung und Weiterem mehr). Die Regierung will das erwartete Defizit aus den Mitteln der Ausgleichsreserve decken. Gerade in dieser schwierigen und unsicheren Phase sei dieses Instrument enorm wichtig, sagt er weiter. Jetzt zahle es sich aus, «dass wir dank einer vorausschauenden Finanzpolitik mit den Überschüssen aus den positiven Sondereffekten in der vergangenen Legislaturperiode die Verschuldung abgetragen und die Ausgleichsreserve mit den nötigen Mitteln ausgestattet haben».

Der Kanton Aargau verfüge damit über die finanzielle Stärke und Stabilität, dass auch vor dem Hintergrund der aktuellen Unsicherheiten «keine überstürzten Handlungen» erfolgen müssen. Der Aargau könne weiterhin für die Zukunft wichtige strategische Investitionen und Vorhaben anpacken und umsetzen.

«Schulden praktisch getilgt»

Gleichwohl die Nachfrage an Dieth, ob der Kanton, falls es keine SNB-Gelder geben sollte, Schuldenabtragungen hinausschieben könnte? Auch hier verneint Dieth: «Wir haben die Schulden bereits weitgehend getilgt.» Die bisherigen Fehlbeträge, also die vor 2014 entstandenen Defizite, seien mit der Jahresrechnung 2021 vollständig abgetragen worden. Im laufenden Rechnungsjahr 2022 werden zudem die neuen Fehlbeträge vollständig abgetragen, sodass im Budget 2023 respektive im Aufgaben- und Finanzplan 2023–2026 keine Abtragungen von Fehlbeträgen mehr nötig seien.

In der Spezialfinanzierung Sonderlasten ist zudem die Abtragung der Restschuld von 53,2 Millionen Franken budgetiert. Damit, so Dieth, «kann auch die Restschuld der Spezialfinanzierung Sonderlasten im Budgetjahr 2023 komplett abgetragen werden. Wir sollten an dieser gesetzlich vorgesehenen Abtragung festhalten, weil dies uns ab 2024 einen zusätzlichen finanziellen Handlungsspielraum gibt, weil wir keine Schulden mehr abtragen müssen und damit mehr Geld für unsere anstehenden Herausforderungen zur Verfügung haben.»

Die Regierung beantragt dem Grossen Rat für das kantonale Personal eine durchschnittliche prozentuale Erhöhung der Löhne um 2 Prozent und für die Lehrpersonen um 1,75 Prozent (vgl. separaten Artikel). Aufgrund der unterschiedlichen Lohnsysteme seien zwei Beschlüsse nötig, damit die Gleichbehandlung sichergestellt ist, heisst es dazu.

Mehr Geld für Finanzausgleichstopf – für Steuerzahlende saldoneutral

Wie Christian Moser, Leiter der Abteilung Finanzen, weiter ausführte, braucht der schwindende Finanzausgleichstopf der Gemeinden mehr Geld. Die Regierung beantragt deshalb eine für das Jahr 2023 einmalige Erhöhung der Steuerzuschläge bei den natürlichen und juristischen (Firmen) Personen um je 1 Prozentpunkt. Damit es für diese unter dem Strich nicht teurer wird, beantragt die Regierung, im Gegenzug die ordentliche Kantonssteuer von 108 auf 107 Prozent zu senken. Die Steuerzahlenden müssen also nicht mehr bezahlen. Die Mehrausgaben von rund 16 Millionen Franken für den innerkantonalen Ausgleichstopf nimmt der Kanton «auf seine Kappe».

Natürliche Personen: Wieder mehr Steuerertrag als 2021

Interessant ist hinsichtlich der eben erfolgten Steuersenkung ein Blick auf die Entwicklung der Steuereinnahmen. Unsere Grafik zeigt die erwartete Entwicklung. Bei den Kantonssteuern der natürlichen Personen liegt das Budget 2023 mit 1,977 Milliarden Franken um 4 Prozent über dem Vorjahresbudget 2022, so Dieth «dies trotz der Steuerfusssenkung zu Gunsten des kantonalen Finanzausgleichs, welche zu Mindereinnahmen von 16 Millionen Franken beim Kanton führt», so Dieth.

Schaut man auf diese Grafik, so scheint der Kanton den höheren Krankenkassenprämienabzug gut wegzustecken. Die Auswirkungen der Steuergesetzrevision seien im neuen Aufgaben- und Finanzplan natürlich berücksichtigt, sagt Dieth auf diese Nachfrage. Weil die Steuereinnahmen im laufenden Jahr 2022 aber sowohl bei den natürlichen sowie erfreulicherweise auch bei den juristischen Personen besser ausfallen als erwartet, könne man in der Finanzplanung auch die Prognose bei den Steuereinnahmen anheben.

Dieth: «Die Steuereinnahmen dürften also in den nächsten Jahren etwas höher ausfallen, als wir bisher geplant haben.» Er mahnt aber auch, die Steuerprognose sei aufgrund der unsicheren Konjunktur- und Wirtschaftsentwicklung mit der nötigen Vorsicht zu geniessen. Sie werde deshalb laufend überprüft und falls nötig angepasst.

