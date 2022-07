Kantonalschwingfest AG: Roger Meier ist der älteste Schwinger

«Man soll nie aufgeben, bis am Schluss»: Roger Meier ist der älteste Schwinger und erst seit drei Jahren mit dabei

Roger Meier hat sich am Aargauer Kantonalschwingfest mit den Grossen gemessen. Das Verrückte daran ist, dass der Zurzibieter 55 Jahre alt ist und erst vor drei Jahren zum ersten Mal im Sägemehl stand. So ging es ihm heute am Schwingfest.