Kantonalschwingfest Grossratspräsident Pascal Furer: «Heute haben wir uns alle gern mit dem Virus infiziert – mit dem Schwingvirus» Der höchste Aargauer hielt am Kantonalschwingfest in Lenzburg seine erste Ansprache bei einem grösseren öffentlichen Anlass. Bei der Premiere am Rednerpult mit sechsmonatiger Verspätung sprach Grossratspräsident Pascal Furer davon, dass sich Politik und Gesellschaft ein Beispiel an den Schwingern nehmen könnten. Fabian Hägler 06.06.2021, 18.05 Uhr

In den vergangenen Jahren haben sich Schwingfeste zu Anlässen entwickelt, die über die Szene hinaus gesellschaftliche Bedeutung haben. Bei einem normalen Aargauer Kantonalschwingfest wären deshalb zahlreiche Gäste aus der Politik dabei gewesen. Wegen der strikten Auflagen des Kantons für den Pilotanlass von Sonntag fehlte die politische Prominenz in Lenzburg allerdings fast vollständig.

Einer der wenigen Politiker auf dem Schwingplatz war Grosssratspräsident Pascal Furer. Der höchste Aargauer sass schon am Morgen mit Hut und dunkler Schutzmaske auf einer Festbank und verfolgte die Kämpfe.

Grossratspräsident Pascal Furer (SVP) verfolgte das Aargauer Kantonalschwingfest in Lenzburg den ganzen Tag lang. Alexander Wagner / KEYSTONE

Tags zuvor hatte Furer auf Facebook sein negatives Testergebnis gepostet und geschrieben: «Schwingfest-Ticket einmal anders...» Auch bei der Nationalhymne vor dem Anschwingen war der SVP-Politiker dabei, dazu postete er ein Bild des Sängers mit dem Schloss Lenzburg im Hintergrund.

Grossratspräsident Furer wohnt im gleichen Dorf wie Schwinger Alpiger

«Ich fühle mich mit den Schwingern verbunden, war auch im OK des Kantonalschwingfestes 2008 in Möriken», sagt Pascal Furer, der in Staufen wohnt und dort auch die «Mosti» betreibt. Noch etwas enger verfolgt Furer den Schwingsport, seit mit Nick Alpiger ein junger, erfolgreicher «Böser» aus seinem Dorf kommt. «Ich habe mir seine Kämpfe oft am Fernsehen angeschaut, aber auch ab und zu ein Schwingfest besucht», sagt Furer.

In den letzten fast zwei Jahren war dies wegen Corona nicht möglich – vor diesem Hintergrund freute sich Furer, dass die Organisatoren und der Kanton das Schwingfest in Lenzburg ermöglicht hatten. Aus meiner Sicht ist der Anlass sehr gut abgelaufen, die Wettkämpfe waren sportlich hochstehend und es ist wichtig, dass die Schwinger ihren Sport wieder ausüben können, sagte der Grossratspräsident.



Der Triumphator: Christian Stucki wird nach seinem Festsieg in Lenzburg auf den Schultern getragen. Alexander Wagner Christian Stucki (rechts) erhält den Kranz. Alexander Wagner Festsieger Christian Stucki mit dem Lebendpreis Bärbeli

Marc Schumacher / freshfocus Nick Alpiger (l.) gratuliert Christian Stucki nach dem gestellten Schussgang zum Festsieg. Marc Schumacher / freshfocus Christoph Bieri aus Untersiggenthal gewann den 100. Kranz. Alexander Wagner Alexander Wagner Der König und das Schloss: Schwingerkönig Christian Stucki, im Hintergrund das Schloss Lenzburg. Alexander Wagner Schöne Tradition: Die Nationalhymne wird vor dem ersten Gang in Lenzburg gesungen. Alexander Wagner / KEYSTONE Der König regiert mit eiserner Faust: Christian Stucki bodigt auch den Freiämter Joel Strebel. Alexander Wagner / KEYSTONE Der Paukenschlag zum Auftakt: Schwingerkönig Christian Stucki besiegt Lokalmatador Nick Alpiger deutlich. Marc Schumacher / freshfocus Alexander Wagner / KEYSTONE Angenehm ist anders: In der Reithalle müssen sich Selbsttester das Stäbchen in die Nase stecken. Alexander Wagner / KEYSTONE Warten auf das Ergebnis des Schnelltests im Testzentrum. Alexander Wagner / KEYSTONE Auch die Ehrendamen dürfen in Lenzburg selbstverständlich nicht fehlen. Marc Schumacher / freshfocus Die Mehrheit der Zuschauer hält sich an die Maskenpflicht vor Ort. Sie wird höchstens zur Konsumation von Speisen oder Getränken entfernt. Marc Schumacher / freshfocus Den 100. Kranz im Visier: Christoph Bieri freut sich über seinen überraschenden Auftaktsieg gegen Patrick Räbmatter. Marc Schumacher / freshfocus Bei der Einlasskontrolle war Geduld gefragt. Alexander Wagner Eine Mitarbeiterin instruiert einen Schwinger, wie er den Schnelltest anwenden muss. Marc Schumacher / freshfocus Der Aargauer Eidgenosse Andreas Döbeli (Mitte) im Interview mit Tele M1. Alexander Wagner / KEYSTONE Grossratspräsident Pascal Furer im Visier der TV-Kameras. Alexander Wagner / KEYSTONE EIn Proband tunkt seinen Teststab in der Flüssigkeit. (KEYSTONE/Alexander Wagner) Alexander Wagner / KEYSTONE Schwinger Andreas Henzer beim Check-In. Alexander Wagner / KEYSTONE Lokalmatador Nick Alpiger betritt das Wettkampfareal. Im Hintergrund das Schloss Lenzburg. Alexander Wagner / KEYSTONE

Furer: «Die Stimmung im Publikum ist gut, es ist kein Geister-Wettkampf»

Natürlich seien die Rahmenbedingungen mit fix zugeteilten Plätzen, durchgehender Maskenpflicht für die Zuschauer, dem Einlass nur für Geimpfte, negativ Getestete oder Genesene speziell. «Es hat sehr viel Platz und die Abstände sind gross, aber die Stimmung im Publikum ist gut. Es ist kein Geister-Wettkampf, wie die Fussballspiele während Corona, der Applaus des Publikums ist immer da - und das ist erfreulich», sagt Furer

Der einzige Kantonalpolitiker war der höchste Aargauer dann übrigens doch nicht. Die SVP Aargau postete auf Twitter mehrere Bilder, die Furer und OK-Präsident Erich Renfer mit den Grossrätinnen Brigitte Vogel und Renate Häusermann sowie Grossrat Rolf Jäggi zeigen.



Darauf ist zu sehen, dass Furer einen Kleber mit der Nummer 529 am Hemd trägt. Bei der Platzzuteilung gab es für den höchsten Aargauer also nicht die Nummer 1. Dafür war er der einzige Politiker, der beim Festakt am Nachmittag eine Ansprache hielt.

In einem normalen Jahr wäre dies nur eine von zahlreichen Reden des Grossratspräsidenten. Doch für Furer war dies der erste öffentliche Auftritt seit seiner Wahl zum höchsten Aargauer im Januar, also die Premiere mit einer Verspätung von rund sechs Monaten. «Ich bin schon etwas nervös, das ist wahrscheinlich seit anderthalb Jahren die erste Ansprache eines Politikers vor grösserem Publikum», sagte Furer vor der Rede.

Grossratspräsident hat sich mit dem Schwingvirus angesteckt

Als er am Mikrofon stand, sorgten seine ersten Worte wohl bei einigen für Stirnrunzeln. «Wir sind heute Morgen alle hierhergekommen, um uns mit dem Virus anzustecken», sagte Furer. Nur um gleich anzufügen: «Und es hat nicht lange gedauert, da waren wir alle mit dem Schwingvirus infiziert.»

Bei seiner Ansprache beim Festakt sagte Pascal Furer, die Politik und die Gesellschaft könnten sich an den Schwingern ein Beispiel nehmen. Alexander Wagner

Furer lobte die Schwinger für ihren anständigen Umgang vor und nach dem Kampf, sowie die harte, aber faire Auseinandersetzung. Daran könnten sich Politik und Gesellschaft ein Beispiel nehmen, harte Debatten seien ebenso nötig, wie ein anständiger Umgang miteinander.

Nach dem Festakt fieberte Furer mit Nick Alpiger mit, der gegen Schwingerkönig Christian Stucki im Schlussgang stand. Schon zuvor hatte Furer gesagt, heute sei Stucki eindeutig der stärkste – und er sollte Recht behalten, der Festsieg ging an den Gast aus dem Kanton Bern.