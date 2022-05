SVP Aargau verliert an Mitgliedern während der Pandemie

Kantonalparteien Aargauer SVP verliert in der Pandemie Mitglieder – gegen den nationalen Trend – GLP und Grüne legen markant zu Gegen den nationalen Trend hat die SVP Aargau in den letzten beiden Jahren leicht an Mitgliedern verloren. Grünliberale (+35 Prozent) und Grüne (+24 Prozent) verzeichneten den grössten Zuwachs – allerdings auf niedrigem Niveau: Die beiden politisch erfolgreichen Parteien sind im Vergleich zu SVP, Mitte, FDP und SP mitgliedermässig weiter klein. Fabian Hägler Jetzt kommentieren 10.05.2022, 05.00 Uhr

Mit mehr als 9000 Mitgliedern ist die SVP – hier der Anlass mit Bundesrätin Viola Amherd am 5. Mai in Holziken – die grösste Partei im Aargau. Valentin Hehli

Die Pandemie politisiert die Massen: Zu diesem Schluss kam eine Auswertung der AZ zu den Mitgliederzahlen der Parteien auf nationaler Ebene von Ende Januar. Demnach nahm die Zahl der Mitglieder von SVP, FDP, Mitte, GLP, SP und Grünen in den letzten zwei Jahren schweizweit um rund 10'000 Personen zu. Gilt dies auch im Aargau? Die AZ hat bei allen Kantonalparteien nachgefragt, die im Nationalrat vertreten sind.

Die SVP als wählerstärkste Partei im Kanton ist auch Spitzenreiterin bei der Mitgliederzahl. Sekretär Pascal Furer teilt mit, derzeit zähle die Volkspartei im Aargau 9069 Mitglieder. Die Mitgliederzahl war laut Furer in den letzten beiden Jahren relativ konstant. 2021 verzeichnete die SVP Aargau mit knapp 400 Eintritten die höchste Anzahl Neumitglieder, vor der Pandemie waren es pro Jahr jeweils zwischen 150 und 200.

Gegen nationalen Trend: SVP Aargau verzeichnet mehr Austritte als Eintritte

Unter dem Strich verliert die SVP Aargau allerdings Mitglieder, wie Parteisekretär Furer festhält. Ob der umstrittene Kurs von Kantonalpräsident Andreas Glarner oder die Coronapolitik der SVP dazu geführt hat, dass mehr Mitglieder der Partei den Rücken kehrten, ist offen. Furer sagt lediglich:

«Die Austritte, insbesondere durch Todesfälle, können durch die Neueintritte knapp nicht kompensiert werden.»

Der Rückgang der Mitgliederzahl auf kantonaler Ebene steht im Gegensatz zur landesweiten Entwicklung. SVP-Schweiz-Sprecherin Andrea Sommer sagte im Januar, ihre Partei habe in den letzten beiden Jahren einen Nettozuwachs «im vierstelligen Bereich» verzeichnet. Damit war der Zuwachs der SVP auf nationaler Ebene so gross wie seit dem Ja zur Masseneinwanderungsinitiative (2014) und der Abwahl von Christoph Blocher (2007) nicht mehr.

Mitte verzeichnet nach Namenswechsel einen Zuwachs junger Mitglieder

Die zweitstärkste Partei im Aargau – wenn es um die Mitgliederzahlen geht – ist die Mitte. Sie zählt laut Parteisekretärin Barbara Totzke derzeit 7643 Mitglieder. Die Zahlen für Ende 2019 und Ende 2020, die einen direkten Vergleich der Entwicklung über die Pandemiejahre erlauben würden, kann die Mitte nicht liefern, da in der Adressverwaltung keine Historie eingebaut sei. Totzke sagt aber:

«Wir konnten nach dem Namenswechsel einen grossen Zuwachs an jungen und jüngeren Mitglieder feststellen.»

Dies entspricht auch dem nationalen Trend: Die ehemalige CVP zählte zum Schluss (31. Dezember 2020) schweizweit rund 82’000 Mitglieder. Ein Jahr später war die Zahl auf 91’500 angestiegen. 4000 Mitglieder steuerte die BDP bei, die mit der CVP zur Mitte fusionierte, 5500 Personen schrieben sich neu ein.

FDP sieht Aufwärtstrend bei Mitgliederzahlen – dank Jungfreisinnigen

Mit rund 4700 Mitgliedern ist die FDP Aargau die drittgrösste Partei im Kanton – wie sich die Zahlen in den Coronajahren entwickelt haben, lässt sich laut Geschäftsführer Stefan Huwyler indes nicht genau sagen. «Grundsätzlich passieren Ein- und Austritte in den Ortsparteien, wir führen seitens Kantonalpartei keine detaillierte Statistik», erklärt er. Insgesamt sei die Mitgliederzahl seit längerer Zeit – auch weiter zurück als 2019 – sehr stabil, teilt Huwyler mit. Er sagt:

«Wir haben das nicht empirisch erhoben, aber in jüngerer Vergangenheit lässt sich nach meiner Einschätzung ein Aufwärtstrend feststellen.»

Zuwachs gebe es einerseits durch vermehrte Direkteintritte via Kanäle der FDP Aargau und der FDP Schweiz, hält der Geschäftsführer fest. Zudem verweist Huwyler auf die erfolgreiche Etablierung der Jungfreisinnigen in allen Regionen des Kantons und «den erfreulichen Zulauf an Mitgliedern bei der Jungpartei». Schweizweit zählt die FDP rund 120'000 Mitglieder, namhafte Schwankungen gab es in den letzten Jahren keine.

SP legte in den beiden Coronajahren um gut 110 Mitglieder zu

Auf dem vierten Platz der Kantonalparteien folgt im Aargau die SP: Sie zählt derzeit 2398 Mitglieder, wie Parteisekretär Claudio Bernet mitteilt. Als einzige der vier mitgliederstärksten Parteien kann die SP genau angeben, wie sich der Bestand in den Coronajahren entwickelt hat. So zählten die Sozialdemokraten Ende 2019 genau 2286 Mitglieder, Ende 2020 waren es 2354 – seit Beginn der Pandemie ergibt sich damit ein Zuwachs von gut 110 Personen.

Die SP Schweiz hat alle Neumitglieder befragt, die zwischen Juni und November 2020 der Partei beitraten. Dabei zeigte sich: Ein Teil der Befragten bezeichnete die Coronapolitik der Partei, die wirtschaftliche Entschädigungen in den Fokus rückte, als ausschlaggebend für den Beitritt.

Grüne Aargau bei Mitgliederzuwachs über dem nationalen Schnitt

«Wir haben noch nie so viele Neueintritte registriert», sagte Grünen-Schweiz-Präsident Balthasar Glättli in einem Interview mit der «Tribune de Genève». Innerhalb von zwei Jahren legte die Ökopartei schweizweit um 2300 Mitglieder zu, das entspricht einem Plus von 21 Prozent. Die Motive für die Eintritte erhebt die Partei nicht, die Sorge um den Klimawandel dürfte aber ein wichtiger Grund sein.

Gar noch stärker als im schweizweiten Schnitt haben die Grünen im Aargau zugelegt. Heute zählen sie laut Geschäftsführer Mohaya Devay 765 Mitglieder, per Ende 2019 waren es noch 615 – das ergibt ein Plus von 150 Personen oder 24,4 Prozent. In den letzten zwei Jahren haben die Aargauer Grünen auch zwei Ortsparteien gegründet, die Gesamtzahl der kommunalen Sektionen beläuft sich nun auf 24.

Plus von 35 Prozent: GLP Aargau wächst in der Pandemie am stärksten

Die jüngste Kantonalpartei sind die Grünliberalen, die im Sommer 2008 gegründet wurden. Ähnlich wie die Grünen, verzeichnete auch die GLP in den letzten beiden Jahren einen markanten Zuwachs an Mitgliedern. Derzeit liegt der Bestand bei gut 500 Personen, Ende 2020 waren es 440, Ende 2019 rund 370. «Wir haben einen steten Zuwachs von Neumitgliedern in allen Bezirken», sagt Präsident Philippe Kühni.

Während der Pandemie habe es ganz vereinzelte Austritte gegeben – wegen zu strengen oder zu laschen Massnahmen – wie Kühni sagt. Diese seien jedoch von den Neueintritten mehr als kompensiert worden. Prozentual legten die Grünliberalen mit einem Plus von 35 Prozent bei den Mitgliedern von allen Kantonalparteien am stärksten zu. Auch die lokale Verankerung der GLP ist stark gewachsen: Derzeit zählt die Partei kantonsweit 30 Ortssektionen, davon wurden zehn seit 2019 gegründet.

EVP seit mehreren Jahren stabil bei rund 500 Mitgliedern

Knapp unter 500 Mitglieder hat die EVP im Aargau, die sich von den Grünliberalen überholen lassen mussten. Die Coronapandemie hat sich nicht spürbar auf den Bestand ausgewirkt, die Mitgliederzahl der EVP hat sich laut Geschäftsführerin Barbara Müller seit mehreren Jahren kaum verändert.

Gar einen leichten Rückgang verzeichnet die Partei, die im Sommer 2021 ihr 100-jähriges Bestehen feierte, bei den Ortssektionen. Derzeit ist die EVP in 25 Gemeinden mit einer Ortspartei vertreten, diese Zahl sei aber eher rückläufig, teilt Müller mit.

